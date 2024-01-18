Тен Хаг перевел Марсьяля на индивидуальные тренировки. Тренер «МЮ» считает подготовку форварда после болезни недостаточной для занятий с основой
Антони Марсьяль был переведен на индивидуальные тренировки из-за плохой формы.
Как сообщает Daily Mail, тренер манкунианцев Эрик тен Хаг посчитал, что нападающий не смог привести себя в форму после болезни, из-за которой он не играет с 9 декабря. Из-за этого тренер отправил француза заниматься индивидуально, не в общей группе.
Отмечается, что решение тен Хага не является наказанием. При этом Марсьяля считают недостаточно подготовленным для работы с основной командой.
В «Манчестер Юнайтед» отказались от комментариев.
«новый козел отпущения» лол.
Тогда до свидания! Зиркзее, добро пожаловать!
ладно, спасибо.