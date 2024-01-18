Тен Хаг перевел Марсьяля на индивидуальные тренировки. Тренер «МЮ» считает подготовку форварда после болезни недостаточной для занятий с основой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

Антони Марсьяль был переведен на индивидуальные тренировки из-за плохой формы.

Как сообщает Daily Mail, тренер манкунианцев Эрик тен Хаг посчитал, что нападающий не смог привести себя в форму после болезни, из-за которой он не играет с 9 декабря. Из-за этого тренер отправил француза заниматься индивидуально, не в общей группе.

Отмечается, что решение тен Хага не является наказанием. При этом Марсьяля считают недостаточно подготовленным для работы с основной командой.

В «Манчестер Юнайтед» отказались от комментариев.

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24 комментария
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Ответ Грозовая Тень
Новый козёл отпущения
Марсиаля еще лет 6 назад надо было продавать, по хорошему. Бестолковое чсв бревно.

«новый козел отпущения» лол.
+65
-7
+58
Ответ a2wai
Теперь вы знаете, куда перейдет Бензема, если он поедет в АПЛ)))
А у него если голландский паспорт? Нет?
Тогда до свидания! Зиркзее, добро пожаловать!
+28
-3
+25
Давно пора разогнать всех этих реперов из клуба .
+17
0
+17
похоже готовит место под биста Зиркзе
+19
-5
+14
Ответ евГений
Марсиаля еще лет 6 назад надо было продавать, по хорошему. Бестолковое чсв бревно. «новый козел отпущения» лол.
А Антони типо не бревно
+12
-2
+10
Может его в другой клуб уже перевести?
+8
-1
+7
Ответ евГений
Марсиаля еще лет 6 назад надо было продавать, по хорошему. Бестолковое чсв бревно. «новый козел отпущения» лол.
Дело не в Марсьяле самом. Что его давно надо было продать - это понятно. Дело в тен Хаге, Только Санчо уехал, на которого можно было всё повесить, теперь появилась новая жертва. Зато Онана с Антони у него всегда в отличной форме, и полностью устраивают
+27
-20
+7
Когда пришли за Роналду я молчал, ведь мне не нужна новая база и современный бассейн, когда пришли за Санчо я молчал, ведь я не играю в видеоигры по ночам, когда пришли за Марсьялем я молчал, ведь я не хожу с килым лицом. Когда пришли за мной, заступиться за меня было уже некому
+9
-2
+7
Ахахах, ахах, остановись уже !
+8
-4
+4
Ответ Грозовая Тень
Дело не в Марсьяле самом. Что его давно надо было продать - это понятно. Дело в тен Хаге, Только Санчо уехал, на которого можно было всё повесить, теперь появилась новая жертва. Зато Онана с Антони у него всегда в отличной форме, и полностью устраивают
Антони в старте не играет уже 3 или 4 матча. Завязывайте с этой песней
+6
-2
+4
Новый козёл отпущения
+19
-16
+3
Человека который пропускал предсезонку убрали+, человек который пропускал время начала тренировок из за того что играл до полуночи в комп. игры на протяжении 3 лет убрали + , человек которые хз как остался в МЮ на 9 лет и не забил даже 100 голов , который играет уже года 2-3 х пойму во что. + Человек который не хотел уменьшать самую большую личку в лиге при огромных ошибок и в силу возраста и который даже не вызывается в свою сборную убрал +... Который не продил Ходьба перед допингом +. Большая работа скажу я Вам ... Еще пару душнил из раздевалки и думаю врпемена будут улучшаться , не сразу но будут
+3
-1
+2
Чистка намечается
+2
0
+2
отличная новость. может начнет выпускать Хагила, из U21, а то у того пока дальше лавки не продвигается, ну либо Марс выходит на замену.
+1
0
+1
Как же Криш был прав…
+14
-13
+1
Ответ Любезный Коссутий
отличная новость. может начнет выпускать Хагила, из U21, а то у того пока дальше лавки не продвигается, ну либо Марс выходит на замену.
Его в аренду в Бёртон отдали
+1
0
+1
Потом он опоздает на командный ужин. Схема отработанная
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Ну тогда ещё бы его искупал.. поменял памперс и дал соску..За малышом надо следить))
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Ответ Willy Kambwala
Его в аренду в Бёртон отдали
жаль. вот это я отстал от новостей.
ладно, спасибо.
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Ответ Любезный Коссутий
отличная новость. может начнет выпускать Хагила, из U21, а то у того пока дальше лавки не продвигается, ну либо Марс выходит на замену.
пусть разгоняется. у хагила отличное будущее. может в форварда ака кейн превратится
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