Марсьяль уйдет из «МЮ» бесплатно летом. Варана продлят только при снижении зарплаты – у него та же ситуация, что и у Де Хеа в прошлом году

Антони Марсьяль и Рафаэль Варан могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом.

Контракты этих футболистов с « » действуют до июня 2024 года.

Как пишет Manchester Evening News, «МЮ» не планирует продлевать контракт с и собирается расстаться с ним летом. Из-за болезни он не тренировался три с половиной недели, поэтому продажа форварда в январе маловероятна.

Источники в «Юнайтед» сообщают, что будущее Варана в клубе находится под вопросом, так как он оказался в той же ситуации, что и в прошлом году. Как и в случае с голкипером, «МЮ» решил не активировать опцию продления контракта на год. Если бы клуб пошел на этот шаг, зарплата Варана осталась бы такой же, как в предыдущих сезонах.

чувствует, что его пытаются побудить к уходу из «МЮ», и не уверен, что стоит соглашаться на понижение зарплаты, если ему поступит такое предложение.

Ранее «Юнайтед» активировал опцию продления на год в контрактах Аарона Уан-Биссаки, Виктора Линделефа и Аннибаля Межбри.

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