Марсьяль уйдет из «МЮ» бесплатно летом. Варана продлят только при снижении зарплаты – у него та же ситуация, что и у Де Хеа в прошлом году

Теги Манчестер Юнайтед возможные трансферы Давид Де Хеа Рафаэль Варан Антони Марсьяль деньги Футбол

Антони Марсьяль и Рафаэль Варан могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом.

Контракты этих футболистов с «Ман Юнайтед» действуют до июня 2024 года. 

Как пишет Manchester Evening News, «МЮ» не планирует продлевать контракт с Марсьялем и собирается расстаться с ним летом. Из-за болезни он не тренировался три с половиной недели, поэтому продажа форварда в январе маловероятна.

Источники в «Юнайтед» сообщают, что будущее Варана в клубе находится под вопросом, так как он оказался в той же ситуации, что и Давид Де Хеа в прошлом году. Как и в случае с голкипером, «МЮ» решил не активировать опцию продления контракта на год. Если бы клуб пошел на этот шаг, зарплата Варана осталась бы такой же, как в предыдущих сезонах.

Варан чувствует, что его пытаются побудить к уходу из «МЮ», и не уверен, что стоит соглашаться на понижение зарплаты, если ему поступит такое предложение.

Ранее «Юнайтед» активировал опцию продления на год в контрактах Аарона Уан-Биссаки, Виктора Линделефа и Аннибаля Межбри.

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9 комментариев
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Ответ ГиацинтБ
Продадут Варана и подпишут Дивеева, потому что он хорошо играет головой
там в комплекте с Дивеевым полагается вратарь Георгий Кырнац, в резюме которого написано "топтал один газон с игроками Реала и отстоял на ноль"
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Мне кажется, что 10Хаг - агент Манчестер Сити
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Ответ kaka10
там в комплекте с Дивеевым полагается вратарь Георгий Кырнац, в резюме которого написано "топтал один газон с игроками Реала и отстоял на ноль"
а шашлык умеет жарить?
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Ответ Under
а шашлык умеет жарить?
Саламыч залогинься
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Ответ ГиацинтБ
Продадут Варана и подпишут Дивеева, потому что он хорошо играет головой
интересно, когда в гиацинтб продадут дешевый юмор
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Ответ ГиацинтБ
Интересно, когда 7Хаг заплатит вилу тернеру за защиту его тренерского гения в соцсетях Не верю, что в адекватном состоянии это можно делать бесплатно)))
✌️🇷🇺
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