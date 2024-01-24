Чеферин о саудовской лиге: «Когда игроки говорят, что едут помочь, – это шутка. Они едут из-за выгодных контрактов. Не беспокоюсь за европейский футбол, он часть культуры – а этого не купишь»

Александер Чеферин не считает лигу Саудовской Аравии угрозой УЕФА.

«Я совсем не беспокоюсь, потому что у европейского футбола очень сильные корни. Он часть культуры, нашей истории. Этого купить нельзя. Невозможно.

Игроки едут туда потому, что там выгодные контракты. И я их не виню за это. Если они приближаются к завершению карьеры – может, для них это новое приключение, к тому же можно заработать много денег. Я не хочу их винить или что-нибудь в этом духе.

Но заявления о том, что ты куда-то едешь помогать, – это шутка, скорее всего.

Я слышал, как некоторые люди говорят, что были бы очень рады, если бы смогли заполучить финал Лиги чемпионов. Но никто со мной предметно это не обсуждал. И, разумеется, этого не произойдет», – сказал президент в интервью The Telegraph.