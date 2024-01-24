Чеферин о саудовской лиге: «Когда игроки говорят, что едут помочь, – это шутка. Они едут из-за выгодных контрактов. Не беспокоюсь за европейский футбол, он часть культуры – а этого не купишь»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин не считает лигу Саудовской Аравии угрозой УЕФА.

«Я совсем не беспокоюсь, потому что у европейского футбола очень сильные корни. Он часть культуры, нашей истории. Этого купить нельзя. Невозможно.

Игроки едут туда потому, что там выгодные контракты. И я их не виню за это. Если они приближаются к завершению карьеры – может, для них это новое приключение, к тому же можно заработать много денег. Я не хочу их винить или что-нибудь в этом духе.

Но заявления о том, что ты куда-то едешь помогать, – это шутка, скорее всего.

Я слышал, как некоторые люди говорят, что были бы очень рады, если бы смогли заполучить финал Лиги чемпионов. Но никто со мной предметно это не обсуждал. И, разумеется, этого не произойдет», – сказал президент УЕФА в интервью The Telegraph.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Озвучил очевидное.
+2
0
+2
Базанул Александер, не так давно Китай пылесосил рынок б/у Европы, как видим, кроме Хулька ничего и не произошло
+1
-1
0
Это и так все понимают, Китай 2.0
Год-два и всё .
0
0
0
Ответ rigobersong
криштик главная лицемерка в песках!:)
ригоберка главная лицемерка на спортсе!:)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий