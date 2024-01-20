Анчелотти о роликах «Реала» про арбитров: «Существует свобода слова, мне к этому нечего добавить. Я доверяю судейской системе»

Карло Анчелотти сохраняет веру в честность судей.

О деле

«Я доверяю судейской системе. То, что произошло, расследуется. Надо подождать».

О роликах «Реала» про судей

«Существует свобода слова. Каждый может говорить то, что хочет. Мне нечего к этому добавить», – отметил главный тренер мадридской команды.

Клубное ТВ «Реала» назвало предвзятым судейство в матче с «Атлетико»: «Легализованная охота на игроков «Мадрида» невыносима»