Анчелотти о роликах «Реала» про арбитров: «Существует свобода слова, мне к этому нечего добавить. Я доверяю судейской системе»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Карло Анчелотти сохраняет веру в честность судей.

О деле Негрейры

«Я доверяю судейской системе. То, что произошло, расследуется. Надо подождать».

О роликах «Реала» про судей

«Существует свобода слова. Каждый может говорить то, что хочет. Мне нечего к этому добавить», – отметил главный тренер мадридской команды.

Клубное ТВ «Реала» назвало предвзятым судейство в матче с «Атлетико»: «Легализованная охота на игроков «Мадрида» невыносима»

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34 комментария
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Когда Хави , это нытьё , а когда реал , это свобода слово .Не путайте.
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Когда ждать ролик про Чакыра и Кашшаи?)) или свобода слова в обратную сторону не работет?))
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Интересно, если на канале РМ выйдет ролик тупых фейлов Bинисиуса и его обезьяньего поведения, будут говорить про свободу слова? Или бразил заноёт и видео быстро удалят и придется перед негритенком извиняться?
+26
-11
+15
Ответ а ты смешной
Когда выйдет ролик про эвребе и айтекина
Ну Барселона как бы не занимается монтажом роликов про судей)) обратись с этим к сливочным))
+18
-11
+7
Есть свобода слова, а есть этика.

Одно дело обсуждать серьезные судейские ошибки, совсем другое - лепить трагедию из каждой, создавая токсичность на ровном месте.

Уж кто-кто, а РМ бренд, более всех защищенный от судейской предвзятости. А ошибки в любую сторону случаются.
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Анчелоти тот ещё лис
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реал и судьи побратимы.
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Ответ Тамазик Хеладзе
монтажом нет, подкупом да😄
факт подкупа в студию
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Ответ Melissa Parker
Ютуб-весь в роликах как судьи помогают Реалу Реал-А чем мы хуже?
Тогда это можно было списать на человеческий фактор, а сейчас есть ВАР. Может дело глубже чем пара офсайдов 5-10 лет назад?
+6
-3
+3
Ответ Greg Jackson
Если бы все тыкали судей в их д****мо как Реал, тогда может они начали бы задуматься...
Если бы Реал еще в де**мо Кашшаи, Майкла Оливера и Чакыра показывал, то я бы поверил в справедливость Реала…
+6
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+2
Ответ Ansu Fati
Ну Барселона как бы не занимается монтажом роликов про судей)) обратись с этим к сливочным))
монтажом нет, подкупом да😄
+8
-7
+1
Ответ бек саидов
Когда Хави , это нытьё , а когда реал , это свобода слово .Не путайте.
А вы не видите разницы между нытьем главного тренера и нытьем клубного тв?
Свою точку зрения Карло озвучил в этом интервью,но вы предпочитаете сравнивать несравнимое
+17
-16
+1
Ответ бек саидов
Когда Хави , это нытьё , а когда реал , это свобода слово .Не путайте.
Когда ноет Хави, то ноет именно Хави, сам и своим ртом. Не Анчелотти снимает ролики на клубном тв, значит не ему и оправдываться, что он еще может сказать? Вот вся разница
+1
0
+1
Ответ utsh44psmr
Комментарий удален модератором
тебя минусуют не по причине того ,что здесь сидят не только русские но и другие народы ,а за полит. комент . Мы вроде на спортивном портале сидим.....
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Ответ ARAMIS777
Ответил очень дипломатично.
Нет - он даже утёр глаза своим же коллегам, которые впутываю его в свои грязные дела . Молодец - достоин уважения !
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Комментарий удален модератором
С судьей не Анчелотти , а Перес прогадал, дед думал видать что можно на чемодане денег сэкономить, ведь Негрейру надо в суде заряжать! Хи-хи
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Ответ а ты смешной
А кто говорил про Барселону?))) на воре и шапка горит))
А ты типо дурачка включил?))
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Ответ Станислав Л
факт подкупа в студию
Там будет пустая коробка с надписью факты🤣
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Ответ Ansu Fati
А ты типо дурачка включил?))
На этой фразе можно уже закончить всякий диалог и посочувствовать окружающим тебя людям
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Ответ Тухель
Интересно, если на канале РМ выйдет ролик тупых фейлов Bинисиуса и его обезьяньего поведения, будут говорить про свободу слова? Или бразил заноёт и видео быстро удалят и придется перед негритенком извиняться?
Выздоравливай
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Ответ Martin Naceri
Да ты расист каких свет не видал😂 Через слово использовать слово негр… Это какая ж в тебе обида сидит
Ты предпочитаешь говорить чёрный фломастер? 🤣
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Ответ Martin Naceri
А вы не видите разницы между нытьем главного тренера и нытьем клубного тв? Свою точку зрения Карло озвучил в этом интервью,но вы предпочитаете сравнивать несравнимое
Ну конечно, очень удобно всю грязь, нытьё и давление на судей выкидывать через КЛУБНОЕ тв. Так, какие-то челики со стороны что-то там снимают, ага🤓
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