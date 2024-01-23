Андрей Канчельскис отметил свою причастность к поднятию статуса «МЮ».

Полузащитник играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Сегодня клуб поздравил его с 55-летием.

– Много достижений, жизнь хорошая. Я не жалуюсь, футбольная карьера прошла здорово. Самое главное, что есть любимая работа сейчас.

У меня было много побед в карьере и завоеванных трофеев. Было много интересного, каждый день – прекрасный.

В моей жизни было памятных много дней: рождение моих детей, сейчас я и дедушкой стал. Надо с внучкой увидеться, из-за работы до Лондона доехать не могу.

– Этап в «Манчестер Юнайтед» – самый яркий момент в карьере?

– Естественно. Это моя первая команда за границей. Можно сказать, что я участвовал в поднятии и развитии « ». Выиграл чемпионат Англии, Кубки лиги и страны. Это самый запоминающийся момент, было очень громко и интересно, – сказал , сейчас возглавляющий «Мурас Юнайтед».