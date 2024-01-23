«МЮ» поздравил Канчельскиса с 55-летием
«Манчестер Юнайтед» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения.
Сегодня экс-футболисту сборной России исполнилось 55 лет.
«Поздравляем с днем рождения бывшего «красного» Андрея Канчельскиса. Хорошего дня», – говорится в сообщении «МЮ» в твиттере.
Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. В составе манкунианцев он выиграл два титула АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Европы и два Суперкубка Англии.
С днем рождения, здоровья, счастья и всех благ, найти наконец-то себя в этой жизни!
Очень гордились его игрой в великом клубе.
Да везде играл хорошо.
Мы как-то уже довольно давно, лет 12 назад, сидели в Метле и готовились ехать куда-то на выезд, что ли, или просто пили. Тут смотрим, Канчела с компанией через пару столов от нас. Я подошёл к нему, сказал слова, а пацаны говорят, мол, чо ты ему сказал-то? У него прям глаза на лоб полезли, лицо вытянулось, и он в секунду протрезвел! А я ему сказал "Спасибо за Сатурн, Андрей, всего самого хорошего!" :)))))
Хоть и не русский по паспорту, но стал настоящим русским
но как человек он просто Мостовой