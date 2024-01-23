«МЮ» поздравил Канчельскиса с 55-летием

«Манчестер Юнайтед» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения.

Сегодня экс-футболисту сборной России исполнилось 55 лет.

«Поздравляем с днем рождения бывшего «красного» . Хорошего дня», – говорится в сообщении «МЮ» в твиттере.

Канчельскис выступал за « » с 1991 по 1995 год. В составе манкунианцев он выиграл два титула , Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Европы и два Суперкубка Англии.