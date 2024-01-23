«МЮ» поздравил Канчельскиса с 55-летием

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис соцсети Футбол

«Манчестер Юнайтед» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения.

Сегодня экс-футболисту сборной России исполнилось 55 лет.

«Поздравляем с днем рождения бывшего «красного» Андрея Канчельскиса. Хорошего дня», – говорится в сообщении «МЮ» в твиттере.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год.  В составе манкунианцев он выиграл два титула АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Европы и два Суперкубка Англии.

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41 комментарий
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Помимо Юнайтед, он так же и легенда Спортса! Всего самого прекрасного, поменьше пить, здоровья и, конечно же, поменьше пить!)
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интересно, за поздравления им потом не придется извиняться перед всем миром?)
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Ещё не удалили?
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Буду оригинальным и всё таки поздравлю Канчельскиса...
С днем рождения, здоровья, счастья и всех благ, найти наконец-то себя в этой жизни!
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в этот день и водка не во вред!
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Какой бы он не был сейчас, но то что он блистал в МЮ в своё время,это факт.. Не скоро.. очень не скоро,кто то из русских это повторит!
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Сельта царя поздравляет или нет?
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Главное, чтоб не удалил потом, как Арсенал с Аршавиным
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Ответ d335q0ur53
интересно, за поздравления им потом не придется извиняться перед всем миром?)
Не придётся–на украину и её мнение с обидами уже всем насрать в мире
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поблагодарили за то, что он не возглавил Сити или Ливерпуль?
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Зинченко расплачется и придется удалять
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хороший игрок был!
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И ставит поздравительную песню от Стаса Михайлова
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Хорошую футбольную коллекцию, собрал Канчельскис играя за МЮ.💪👍 Только победы в ЛЧ не хватает ему...
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сейчас где-то плачет зина, а вместе с ним и мудрик
+14
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+1
Ответ Вячеслав Припузов
Буду оригинальным и всё таки поздравлю Канчельскиса... С днем рождения, здоровья, счастья и всех благ, найти наконец-то себя в этой жизни!
Конечно!
Очень гордились его игрой в великом клубе.
Да везде играл хорошо.
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Достойно.
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С Днюхой Андрюха! С Юбилеем! Здоровья, Счастья, Удачи! Успешной работы тренером!
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Ответ Alex1104
Ещё не удалили?
нет, да и в принципе не удалят, нынче повестка давно уже другая
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Ответ tolobas
Комментарий скрыт
возможно, все считают, что он прибалтийского гражданства раз такая фамилия)
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Ответ wolkov
оспаде, ему только 55? ворчит на все 80🤣🤣🤣🤣
не брюжжи
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Ответ phantom_payne
Помимо Юнайтед, он так же и легенда Спортса! Всего самого прекрасного, поменьше пить, здоровья и, конечно же, поменьше пить!)
И Сатурна.

Мы как-то уже довольно давно, лет 12 назад, сидели в Метле и готовились ехать куда-то на выезд, что ли, или просто пили. Тут смотрим, Канчела с компанией через пару столов от нас. Я подошёл к нему, сказал слова, а пацаны говорят, мол, чо ты ему сказал-то? У него прям глаза на лоб полезли, лицо вытянулось, и он в секунду протрезвел! А я ему сказал "Спасибо за Сатурн, Андрей, всего самого хорошего!" :)))))
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Ответ Пикачу82
Совсем завязывать тоже не надо, а то кто нам будет выдавать прекрасные и ржачные вещички?
Мостовой
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Ответ phantom_payne
Помимо Юнайтед, он так же и легенда Спортса! Всего самого прекрасного, поменьше пить, здоровья и, конечно же, поменьше пить!)
Совсем завязывать тоже не надо, а то кто нам будет выдавать прекрасные и ржачные вещички?
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Ответ phantom_payne
Помимо Юнайтед, он так же и легенда Спортса! Всего самого прекрасного, поменьше пить, здоровья и, конечно же, поменьше пить!)
Ещё он легенда костанайского "Тобола" и казахстанского футбола вообще😁
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Анастасыч - наш топ, с днём рождения, долгих лет !
Хоть и не русский по паспорту, но стал настоящим русским
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Русский в МЮ это сильно
но как человек он просто Мостовой
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Вот и ответ всем критикам Андрея!!! Кончело, с днем рожденья, творческих успехов, здоровья, счастья, поменьше палок в колёсах! Мы тебя помним, огненным и смелым. А как с Голландией на Евро92 Адрей получил травму, ему буквально вправляли голеностоп на бровке, а он орал от боли. Так как замены тогда закончились, Андрей на одной ноге с дикой болью доиграл тот матч. Никогда не забуду тот круный кадр с трансляции матча, когда Андрей кричал от боли!!! С днем рожденья, мужик!!!
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интересно, поздравляет ли Сельта Царя?
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оспаде, ему только 55? ворчит на все 80🤣🤣🤣🤣
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