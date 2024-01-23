Андрей Канчельскис: «Где-то можно промолчать, а где-то вообще нельзя – кого и чего мне бояться? Сказочников у нас много, я рассказываю только то, что видел или прошел сам»

Андрей Канчельскис считает важным публично высказывать свое мнение .

«А как вы хотите? У каждого свое мнение. Если я не прав, могу извиниться, это не зазорно. Где-то можно промолчать, а где-то вообще нельзя молчать. Правду надо говорить. Хотя бы пытаться. Я и пытаюсь. Кого и чего мне бояться?

Я не буду рассказывать, что где-то был, хотя меня там не было. А то были случаи – тренер футболистов собрал, по ушам ездит молодым: «Я был в «Милане» у ». Говорю: «Я тоже был в Милане, по магазинам ходил. Но когда я играл в «Фиорентине», я что-то тебя там не видел». Оказывается, он просто побывал на двух тренировках « ».

Если я был в « », то я играл там. То же самое – « » или «Глазго Рейнджерс». Быть – это одно, а играть – совсем другое. Правду говорить мало кто любит. Не могу сказать, что я какой-то правдолюб – я рассказываю только то, что видел или прошел, испытал на собственном опыте. А они думают, что я выдумываю – про «МЮ» или еще что-то. Мне какой смысл сочинять? Меня спросили – я ответил. А сказочников у нас много», – сказал .