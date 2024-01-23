«Наполи» и «Астон Вилла» обсуждают аренду Дендонкера. Хавбек провел 118 минут в сезоне АПЛ
Леандер Дендонкер может перейти в «Наполи».
Неаполитанский клуб ведет переговоры с «Астон Виллой» о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.
В текущем сезоне АПЛ бельгиец отыграл 8 матчей и провел на поле 118 минут. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Или решили его в опорку на место Лоботки?
Поставив его в опорной, можно немного разгрузить работу центр дефов. Они могут и в паре сработать пока Анисса не вернулся.