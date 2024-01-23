«Наполи» и «Астон Вилла» обсуждают аренду Дендонкера. Хавбек провел 118 минут в сезоне АПЛ

Леандер Дендонкер может перейти в «Наполи».

Неаполитанский клуб ведет переговоры с « » о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне бельгиец отыграл 8 матчей и провел на поле 118 минут. Подробную статистику игрока можно найти здесь.