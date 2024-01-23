«Наполи» и «Астон Вилла» обсуждают аренду Дендонкера. Хавбек провел 118 минут в сезоне АПЛ

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Леандер Дендонкер Футбол

Леандер Дендонкер может перейти в «Наполи».

Неаполитанский клуб ведет переговоры с «Астон Виллой» о переходе 28-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона. 

В текущем сезоне АПЛ бельгиец отыграл 8 матчей и провел на поле 118 минут. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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6 комментариев
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Наполи защиту нужно улучшать, а не полузащиту.
ну так он и ЦЗ могет,вопрос только насколько удачно
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Наполи защиту нужно улучшать, а не полузащиту.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
А не лучше тогда профильного цз брать? Или решили его в опорку на место Лоботки?
Лоботка посильнее игрок,разве что на подмену
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Ответ RedDevil1909
ну так он и ЦЗ могет,вопрос только насколько удачно
А не лучше тогда профильного цз брать?
Или решили его в опорку на место Лоботки?
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Ответ RedDevil1909
Лоботка посильнее игрок,разве что на подмену
Лоботка хорош в созидании. Дендокер вроде игрок более оборонительного плана.
Поставив его в опорной, можно немного разгрузить работу центр дефов. Они могут и в паре сработать пока Анисса не вернулся.
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