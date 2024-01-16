Месси на 1-е место The Best поставили 76 тренеров. Холанда нет в тройке у 24 из них, в том числе у Скалони

Лионеля Месси на 1-е место The Best поставили 76 тренеров.

Тренер сборной Афганистана Абдулла аль-Мутаири в номинации «лучший игрок года» на первое место поставил Лионеля Месси (« », Аргентина), на второе – Кевина де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), на третье – Виктора Осимхена («Наполи», Нигерия).

Тренер сборной Американского Самоа Туноа Луи выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Хулиана Альвареса («Манчестер Сити», Аргентина).

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони проголосовал за Лионеля Месси, Хулиана Альвареса и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Арубы Марвич Бермудес выбрал Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», ). Аналогично проголосовал тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз.

Тренер сборной Багамских островов Несли Жан включил в тройку Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Тренер сборной Греции Густаво Пойет сделал такой же выбор.

Тренер сборной Бахрейна Хуан Антонио Пицци выбрал Лионеля Месси, Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда.

Тренер сборной Барбадоса Орландо Коста назвал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Бернарду Силву (« », Португалия).

Тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер проголосовал за Лионеля Месси, Родри («Манчестер Сити», Испания) и Кевина де Брюйне.

Тренер сборной Боливии Густаво Костас выбрал Лионеля Месси, и Хулиана Альвареса. Аналогично проголосовали Этьенн Ндайирагидже (Бурунди) и Феликс Агустин Гонсалес Далмас (Камбоджа).

Тренер сборной Кабо-Верде Бубишта голосовал за Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Виктора Осимхена.

Тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Виктора Осимхена.

Тренер сборной Канады Мауро Бьелло проголосовал за Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Такой же выбор сделали Александар Янкович (Китай), Стефано Кузин (Коморские острова), Клаудио Вивас (Коста-Рика), Дин Горре (Кюрасао), Джамал Шабазз (Гайана), Син Йонг-нам (Северная Корея), Александр Илич (Лебанон), Сергей Клещенко (Молдавия), Ханс Михаэль Вайсс (Филиппины), Стив Кларк (Шотландия), Фелипе Аранго (Соломоновы острова), Теон Гордон (Сент-Винсент и Гренадины), Арон Винтер (Суринам), Эктор Купер (Сирия), Петар Шегрт (Таджикистан), Мано Пелькинг (Таиланд), Тимоте Молени (Тонга).

Тренер сборной Чили Эдуардо Бериссо выбрал Лионеля Месси, Хулиана Альвареса и Марцело Брозовича («Интер» / «Аль-Наср», Хорватия).

Тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо включил в тройку Лионеля Месси, Марцело Брозовича и Родри.

Тренер сборной Кипра Темури Кецбая проголосовал за Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Хвичу Кварацхелия («Наполи», Грузия).

Тренер сборной Доминиканской Республики Марсело Невелефф выбрал Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Эритреи Алемсегед Эфрем выбрал Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.

Тренер сборной Эстонии Томас Хэберли включил в тройку Лионеля Месси, Илкая Гюндогана («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия) и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Ганы Крис Хьютон выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Тренер сборной Гондураса Рейнальдо Руэда проголосовал за Лионеля Месси, Хулиана Альвареса и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Исландии Джоуи Гудьонссон выбрал Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне.

Тренер сборной Индонезии Син Тхэ Ен проголосовал за Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Родри, а тренер сборной Ирана Амир Галеной – за Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.

Тренер сборной Израиля Алон Хазан выбрал Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Хвичу Кварацхелия.

Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти включил в тройку Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Виктора Осимхена.

Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев голосовал за Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Кыргызстана Штефан Таркович выбрал Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Марцело Брозовича.

Тренер сборной Лаоса Калайя Сысомванг проголосовал за Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне. Такой же выбор сделали тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас и тренер сборной Люксембурга Люк Хольц.

Тренер сборной Лесото Лесли Нотси выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Кевина де Брюйне.

Тренер сборной Маврикия Фиди Расоанаиво включил в тройку Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.

Тренер сборной Монголии Итиро Оцука выбрал Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Деклана Райса («Астон Вилла» / «Арсенал», Англия).

Тренер сборной Черногории Миодраг Радулович включил в тройку Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Такой же выбор сделали тренер сборной Монтсеррата Ли Бойер, тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил, тренер сборной Панамы Томас Кристиансен, тренер сборной России Валерий Карпин, тренер сборной Южного Судана Стефано Кузин, тренер сборной Восточного Тимора Сунтаэ Парк, тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец.

Тренер сборной Новой Каледонии Иоганн Сиданэ выбрал Лионеля Месси, Илкая Гюндогана и Бернарду Силву.

Тренер сборной Нигера Ибрагим Закария голосовал за Лионеля Месси, Илкая Гюндогана и Эрлинга Холанда.

Тренер сборной Парагвая Даниэль Гарнеро выбрал Лионеля Месси, Хулиана Альвареса и Кевина де Брюйне.

Тренер сборной Сейшельских Островов Ральф Жан-Луи включил в тройку Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Сингапура Такаюки Нисигая назвал Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.

Тренер сборной Швейцарии Мурат Якин голосовал за Лионеля Месси, Хулиана Альвареса и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла выбрал Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Бернарду Силву.

Тренер сборной Теркса и Кайкоса Рикки Хилл назвал Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне.

Тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса выбрал Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Илкая Гюндогана.

Тренер сборной Вануату Этьен Мермер голосовал за Лионеля Месси, Виктора Осимхена и Хулиана Альвареса.

Тренер сборной Венесуэлы Фернандо Батиста выбрал Лионеля Месси, Родри и Хулиана Альвареса.

Тренер сборной Уэльса Роб Пейдж выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Кевина де Брюйне.

Тренер сборной Замбии Аврам Грант выбрал Лионеля Месси, Кевина де Брюйне и Килиана Мбаппе.

Тренер сборной Зимбабве Бальтемар Бриту голосовал за , Бернарду Силву и Эрлинга Холанда.