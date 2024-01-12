«Ювентус» и «Наполи» хотят арендовать хавбека сборной Бельгии Мангаля. Чемпионы Италии прислали «Ноттингему» предложение
Орель Мангаля может перейти в состав чемпионов Италии.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Наполи» направил «Ноттингем Форест» предложение об аренде 25-летнего хавбека до конца сезона с опцией выкупа.
Также временно подписать бельгийца хочет «Ювентус».
Сам футболист готов покинуть английскую команду этой зимой.
Мангаля провел 18 матчей в АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол. Он играет в Англии с 2022 года. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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