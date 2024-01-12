«Ювентус» и «Наполи» хотят арендовать хавбека сборной Бельгии Мангаля. Чемпионы Италии прислали «Ноттингему» предложение

Орель Мангаля может перейти в состав чемпионов Италии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, « » направил « » предложение об аренде 25-летнего хавбека до конца сезона с опцией выкупа.

Также временно подписать бельгийца хочет « ».

Сам футболист готов покинуть английскую команду этой зимой.

провел 18 матчей в в этом сезоне и забил 1 гол. Он играет в Англии с 2022 года. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам