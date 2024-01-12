«Ювентус» и «Наполи» хотят арендовать хавбека сборной Бельгии Мангаля. Чемпионы Италии прислали «Ноттингему» предложение

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ноттингем Форест Орель Мангаля Футбол

Орель Мангаля может перейти в состав чемпионов Италии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Наполи» направил «Ноттингем Форест» предложение об аренде 25-летнего хавбека до конца сезона с опцией выкупа.

Также временно подписать бельгийца хочет «Ювентус».

Сам футболист готов покинуть английскую команду этой зимой.

Мангаля провел 18 матчей в АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол. Он играет в Англии с 2022 года. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Не очень понятно, зачем им отдавать основного игрока в аренду
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+3
Наполи и без мангаля можно сейчас жарить кто хочет.
+3
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Наполи за полгода то поди уже и не в дамках
+2
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+2
Ответ <Inter>
Не очень понятно, зачем им отдавать основного игрока в аренду
он уже не основной, у Нуну присел
+2
0
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а как там Шашлыкя?
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Ответ Okaka
он уже не основной, у Нуну присел
так я и узнал что НФ теперь тренирует Нуну
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