Пол Паркер выступил против перехода Карима Бензема в «Манчестер Юнайтед».

36-летний нападающий может покинуть саудовский « » этой зимой. Ранее за его трансфер в «МЮ» выступали Рио Фердинанд и Луи Саа.

« станет еще одним шагом назад. Это будет еще один трансфер ради пира, и « » это точно не нужно. Подписывать его было бы совершенно неправильно. Абсолютно. У его ухода из «Реала» есть причина. Возможно, в первую очередь она заключается в деньгах. Но еще ему, скорее всего, не гарантировали место в старте. Понятно, что кто-то из фанатов хотел бы видеть его в клубе, но это стало бы огромной ошибкой. Хейлунд – это будущее. Подписание Бензема, который и близок не так голоден, как Хейлунд, стало бы ошибкой.

Его карьеру не описать словами. Нет достаточно больших или хороших слов, чтобы описать его достижения, но на топ-уровне он закончился. Для «МЮ» это стало бы повторением ошибок прошлого, когда они подписывали , Эдинсона Кавани и . Это был бы еще один шаг назад», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.

На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны