Пол Паркер: «Бензема стал бы еще одним трансфером «МЮ» ради пиара, ошибкой, шагом назад – как Роналду, Златан, Кавани»

Теги Карим Бензема Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Пол Паркер Футбол

Пол Паркер выступил против перехода Карима Бензема в «Манчестер Юнайтед».

36-летний нападающий может покинуть саудовский «Аль-Иттихад» этой зимой. Ранее за его трансфер в «МЮ» выступали Рио Фердинанд и Луи Саа.

«Карим Бензема станет еще одним шагом назад. Это будет еще один трансфер ради пира, и «Манчестер Юнайтед» это точно не нужно. Подписывать его было бы совершенно неправильно. Абсолютно. У его ухода из «Реала» есть причина. Возможно, в первую очередь она заключается в деньгах. Но еще ему, скорее всего, не гарантировали место в старте. Понятно, что кто-то из фанатов хотел бы видеть его в клубе, но это стало бы огромной ошибкой. Хейлунд – это будущее. Подписание Бензема, который и близок не так голоден, как Хейлунд, стало бы ошибкой.

Его карьеру не описать словами. Нет достаточно больших или хороших слов, чтобы описать его достижения, но на топ-уровне он закончился. Для «МЮ» это стало бы повторением ошибок прошлого, когда они подписывали Златана Ибрагимовича, Эдинсона Кавани и Криштиану Роналду. Это был бы еще один шаг назад», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.

На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны

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35 комментариев
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Златан из этого списка самый адекватный трансфер оказался
+75
-15
+60
Ибра был топом, приносил пользу команде, Кавани до прихода Кришти тоже был хорош.
+49
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+32
Ответ Капибарбер
Златан из этого списка самый адекватный трансфер оказался
Кавани тоже был хорош, только травмы мешали
+35
-8
+27
Ответ f0rmoceft
Да в МЮ сейчас любой игрок проваливается. Кроме Бруну топ игроков нет.
бруну давно не топ, абсолютно средний игрок стал, как не гляну матч мю, так выделить некого вообще, в мю щас нет качественных игроков вообще, хотя некоторые могут нормально играть, но видимо не хотят
+8
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+7
МЮ как дом престарелых...)
+4
0
+4
Ответ Дядя Тима
Комментарий удален пользователем
А он сказал что они плохи были? Он имеет ввиду что эти трансферы возрастных игроков - это не вдолгую, и поэтому это плохие трансферы. Краткосрочный результат есть, но слишком дорого стоит. Карим треть сезона в Реале на травмах был, как бы он вывез АПЛ? Плюс он токсик, в МЮ и без него половина команды такие.
+5
-1
+4
Все британцы любят поносить Роналду, Криша, Кавани и других топов, ну а то что в их период в команде играли такие как Магуайр, Джонс, Фред, Марсиаль и другие игроки которые никак не уровень МЮ, они об этом не говорят.
+8
-5
+3
Кавани по моему был неплох, погоду не портил, правила не диктовал
+6
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+3
Ответ Royal Watcher
Ну да, сейчас то МЮ семимильными шагами идёт вперед под руководством СевенХага… Вся атака МЮ вместе забила меньше за год чем Роналду 👍👍👍
Так-то у Роналду 0 голов на топ уровне за год))
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Кавани не был провалом, достойно играл и пахал за двоих, просто чуть не повезло с тренером и травмами
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Так-то что Златан под систему Моура был вписан хорошо. И Кавани то же вписался грамотно в систему Сульшера и приносил существенную пользу.

Единственное Рона насильно внедрили в МЮ в противовес системы, которую выстроил Сульшер. И здесь, как раз-таки вина руководства, а не игрока и тренера, что погнались за славой и пиаром.

Бензема, в текущем состоянии будет крайне полезен МЮ. Забивать там все разучились.
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Только аренда до конца сезона. Но вряд ли Бензема такой вариант будет рассматривать. А так помог бы сейчас, конечно, и Хойлунда бы поднатаскал на тренировках.
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Ответ Val Smith
У МЮ есть неплохие нападающие, Бензима в непонятно какой форме не панацея. На мой взгляд купить/арендовать его может только клуб без форварда, которому терять нечего. Может Челси.
все нападающие МЮ включая форвардов забили 18 мячей во всех турнирах за пол сезона.. ну неплохие да
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Ответ Vezdexodof
МЮ как дом престарелых...)
и Барселона!
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Ответ Vezdexodof
МЮ как дом престарелых...)
и Барселона!
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Ответ Nhz
бруну давно не топ, абсолютно средний игрок стал, как не гляну матч мю, так выделить некого вообще, в мю щас нет качественных игроков вообще, хотя некоторые могут нормально играть, но видимо не хотят
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Ответ Leganessi
До искусственной банки по приказу физрука Роналду в МЮ : 24 гола в АПЛ+ЛЧ в 30 полных игр по времени. Единолично затащил МЮ в плей-офф ЛЧ спасительными 6 голами. Топ-3 бомбардир АПЛ. Потом пришел тен хаг и усадил его на банку после 1 матча, спецом не давая набрать практику по ходу сезона. Почему никто это не хочет вспоминать? Всем так больно и заблокирована память? Это топовейший результат, до которого никто так и не добрался, а сейчас МЮ за пол сезона забили меньше чем один Роналду и идут считай на 12 месте. Роналду ваш единственный герой, который выиграл вам в соло последний ваш ЛЧ. ползите назад в норы и благодарите что вообще Роналду на вас глянул.
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Ответ Шрэк Руни
Кавани тоже был хорош, только травмы мешали
Да, Кавани топарь,а бездарь Роналду ,который топ3 бомбардир АПЛ, действительно, кому он нужен
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Ответ Шрэк Руни
Кавани тоже был хорош, только травмы мешали
и тренер
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Кто такой Пол Паркер? Хоть бы написали. Не согласен - Бензема был бы очень актуален прямо здесь и сейчас для МЮ. И для Хейлунда было бы полезно.
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ну до лета точно пригодился бы в мю, так что взять его на пол года было бы неплохо, хотя мю больше защитники нужны, а то там проходной двор просто в защите
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Комментарий удален пользователем
У МЮ есть неплохие нападающие, Бензима в непонятно какой форме не панацея. На мой взгляд купить/арендовать его может только клуб без форварда, которому терять нечего. Может Челси.
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Пора бы уже отстать от Карима, он свое имя вписал и на большее вряд ли найдёт мотивацию
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С Златоном они хоть трофеи брали
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