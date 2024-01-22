Пол Паркер: «Бензема стал бы еще одним трансфером «МЮ» ради пиара, ошибкой, шагом назад – как Роналду, Златан, Кавани»
Пол Паркер выступил против перехода Карима Бензема в «Манчестер Юнайтед».
36-летний нападающий может покинуть саудовский «Аль-Иттихад» этой зимой. Ранее за его трансфер в «МЮ» выступали Рио Фердинанд и Луи Саа.
«Карим Бензема станет еще одним шагом назад. Это будет еще один трансфер ради пира, и «Манчестер Юнайтед» это точно не нужно. Подписывать его было бы совершенно неправильно. Абсолютно. У его ухода из «Реала» есть причина. Возможно, в первую очередь она заключается в деньгах. Но еще ему, скорее всего, не гарантировали место в старте. Понятно, что кто-то из фанатов хотел бы видеть его в клубе, но это стало бы огромной ошибкой. Хейлунд – это будущее. Подписание Бензема, который и близок не так голоден, как Хейлунд, стало бы ошибкой.
Его карьеру не описать словами. Нет достаточно больших или хороших слов, чтобы описать его достижения, но на топ-уровне он закончился. Для «МЮ» это стало бы повторением ошибок прошлого, когда они подписывали Златана Ибрагимовича, Эдинсона Кавани и Криштиану Роналду. Это был бы еще один шаг назад», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб. Его подробная статистика – здесь.
На Бензема злятся в СА: за лень и безразличие. А он, говорят, самовольно улетел из страны
Единственное Рона насильно внедрили в МЮ в противовес системы, которую выстроил Сульшер. И здесь, как раз-таки вина руководства, а не игрока и тренера, что погнались за славой и пиаром.
Бензема, в текущем состоянии будет крайне полезен МЮ. Забивать там все разучились.