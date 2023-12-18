Наир Тикнизян: «Я далеко не футболист для топ-5 лиг. Представится возможность поиграть в Бельгии – почему бы не уехать?»

Наир Тикнизян готов продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

— Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если представится возможность поиграть в той же Бельгии, то почему бы не уехать?

— То есть ты готов перейти даже в чемпионат не из топ-5?

— Конечно. Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов.

— Самокритично.

— Так и есть. Я субъективен и самокритичен. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего, — сказал защитник « ».

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