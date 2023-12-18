Наир Тикнизян: «Я далеко не футболист для топ-5 лиг. Представится возможность поиграть в Бельгии – почему бы не уехать?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Бельгия Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян готов продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.

— Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если представится возможность поиграть в той же Бельгии, то почему бы не уехать?

— То есть ты готов перейти даже в чемпионат не из топ-5?

— Конечно. Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов.

— Самокритично.

— Так и есть. Я субъективен и самокритичен. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего, — сказал защитник «Локомотива».

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7 комментариев
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А условный круговой, мостовой, сразу в Реал и Барсу хотят. Наир рвет РПЛ, но понимает свой уровень. А эти в облаках летают.
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Правильный подход, из условного Брюгге в разы легче уехать, чем из Локо
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Правильно мыслит Наир сейчас почти в любой лиге Европы больше перспектив чем в РПЛ.
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Сразу, в Африку!
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