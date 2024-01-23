Мадзарри не присутствовал на церемонии награждения Суперкубка Италии и не общался с прессой. Главный тренер «Наполи» ушел в раздевалку после гола «Интера»
Вальтер Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии.
В финале турнира «Наполи» уступил «Интеру» (0:1), пропустив гол в добавленное ко 2-му тайму время. На 60-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве – с поля был удален Джованни Симеоне, получивший 2 желтых карточки за 6 минут.
Как сообщает Fanpage.it, Мадзарри ушел в подтрибунное помещение сразу после пропущенного гола. Главный тренер «Наполи» не присутствовал на церемонии награждения после матча, а также отказался от общения с прессой.
Отмечается, что, согласно регламенту, Мадзарри грозит штраф, поскольку тренеры обязаны присутствовать на вручении медалей.