Мадзарри не присутствовал на церемонии награждения Суперкубка Италии и не общался с прессой. Главный тренер «Наполи» ушел в раздевалку после гола «Интера»

Теги Интер Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Суперкубок Италии Футбол

Вальтер Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии.

В финале турнира «Наполи» уступил «Интеру» (0:1), пропустив гол в добавленное ко 2-му тайму время. На 60-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве – с поля был удален Джованни Симеоне, получивший 2 желтых карточки за 6 минут.

Как сообщает Fanpage.it, Мадзарри ушел в подтрибунное помещение сразу после пропущенного гола. Главный тренер «Наполи» не присутствовал на церемонии награждения после матча, а также отказался от общения с прессой.

Отмечается, что, согласно регламенту, Мадзарри грозит штраф, поскольку тренеры обязаны присутствовать на вручении медалей.

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13 комментариев
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Ну что, приветствуем Моура?
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Ответ ubAA
Комментарий скрыт
откуда вы беретесь, эксперты бестолковые
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Мадзарри убог до безумия... Зачем устраивать этот цирк, если твоя команда ничего не показала на поле, удаление Симеоне даже на руку сыграло, всей командой окопались в своей штрафной и чуть не дотерпели до пенальти. Само по себе удаление было чистым, какие могут быть споры и вопросы к арбитру?
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0
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Наполи даже если бы в большинстве был все равно бы проиграл, с тренером Маццари эта команда обречена
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+5
Ответ Yenchik
Ну что, приветствуем Моура?
Раньше в Италии было правило, согласно которому, тренер не имел права тренировать в СериАле дважды за один сезон, либо уезжай заграницу, либо жди следующий сезон, скорее всего его никто не отменял и по сей день...
+6
-1
+5
Ответ ViLLi
Раньше в Италии было правило, согласно которому, тренер не имел права тренировать в СериАле дважды за один сезон, либо уезжай заграницу, либо жди следующий сезон, скорее всего его никто не отменял и по сей день...
отменял))) такого правила нет
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Самый большой секрет для меня зачем этот недомерок убрал хвичу. Вся команда была не очень, но среди них хвича был лучшим. Кароче хвича, беги оттуда пока можешь.
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Человек обратно ушёл в запой.
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Мадзари физрук и это очевидно
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Дед уже понял что его сливают, решил в этом не участвовать.
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