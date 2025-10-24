Клуб из Гибралтара впервые в истории победил на основной стадии еврокубка – «Линкольн» обыграл польский «Лех» в Лиге конференций
Гибралтар добился первой победы в основной стадии еврокубка.
В четверг гибралтарский «Линкольн» дома обыграл польский «Лех» (2:1) в общем этапе Лиги конференций.
Это первая в истории победа гибралтарского клуба в основной фазе еврокубкового турнира.
С тремя очками после 2 туров «Линкольн» занимает 21-ю строчку в таблице Лиги конференций. В следующем матче турнира клуб примет хорватскую «Риеку».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?932 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети Футбольной ассоциации Гибралтара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости