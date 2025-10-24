Клуб из Гибралтара впервые в истории победил на основной стадии еврокубка – «Линкольн» обыграл польский «Лех» в Лиге конференций

Гибралтар добился первой победы в основной стадии еврокубка.

В четверг гибралтарский «Линкольн» дома обыграл польский «Лех» (2:1) в общем этапе Лиги конференций.

Это первая в истории победа гибралтарского клуба в основной фазе еврокубкового турнира.

С тремя очками после 2 туров «Линкольн» занимает 21-ю строчку в таблице Лиги конференций. В следующем матче турнира клуб примет хорватскую «Риеку».