Денис Глушаков: «Содержать детскую команду в регионе затратно – не все мы Абрамовичи. В СССР в детских школах все было на хорошем уровне. Сейчас финансирование сократилось»
«Содержать собственную детскую команду в регионе, конечно, сложно и затратно. Туда вкладываешь не только финансы, но и душу. Хочется помочь, сделать что-то полезное. Когда получается, радуешься. Бывает, удается вложить хорошие деньги, но мы все не Дерипаски и не Абрамовичи. Чем богаты, тем и рады. Просто рад тому, что в Миллерово есть и академия и есть поле.
С Дмитрием Аленичевым я согласен. В СССР были детские спортивные школы, интернаты. Я сам ходил, записывался, развивался. В те времена все было на хорошем уровне.
Сейчас финансирование школ сократилось. И детские тренеры не хотят работать за маленький доход. Нужно уделять внимание детскому футболу в регионах.
И нельзя забывать о тренерах, надо относиться к ним хорошо и достойно оплачивать их труд. Потому что они воспитывают наших детей», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
Аленичев о лимите: «У государственных спортшкол и секций нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, непонятные методики. В регионах не хватает полей, манежей»