Евсеев внесен в базу «Миротворца»
Об этом свидетельствуют данные украинского сайта, сообщает «Матч ТВ».
Евсеев попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Бывший защитник сборной России ныне является главным тренером новороссийского «Черноморца».
Также «Матч ТВ» пишет о внесении в базу Руслана Пименова, но бывший нападающий «Локомотива» оказался в ней еще в прошлом году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
