Вадим Евсеев внесен в базу «Миротворца».

Об этом свидетельствуют данные украинского сайта, сообщает «Матч ТВ».

Евсеев попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины ».

Бывший защитник сборной России ныне является главным тренером новороссийского «Черноморца».

Также «Матч ТВ» пишет о внесении в базу Руслана Пименова, но бывший нападающий «Локомотива» оказался в ней еще в прошлом году.

