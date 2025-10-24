Глава «Динамо» Ивлев: «У Карпина есть кредит доверия. Он делает то, что считает нужным, имеет возможность управлять процессом»
Александр Ивлев заявил о кредите доверия к Валерию Карпину.
На данный момент Динамо находится на восьмой позиции в таблице Мир РПЛ, имея в активе 16 очков в 12 матчах.
– Болельщики сейчас по-разному относятся к работе Карпина в «Динамо». У вас какое мнение?
– Когда в команду приходит любой новый тренер, это всегда влечет за собой изменения.
Просто иногда команду на первых порах бросает из стороны в сторону, а иногда процесс адаптации проходит более плавно.
Сейчас идет процесс становления. Карпин имеет возможность управлять процессом.
Нужно оставить профессионалам эту возможность.
У Карпина есть кредит доверия, и он делает то, что считает нужным, – сказал председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев.
