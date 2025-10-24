Глава «Динамо» Ивлев: «У Карпина есть кредит доверия. Он делает то, что считает нужным, имеет возможность управлять процессом»

Александр Ивлев заявил о кредите доверия к Валерию Карпину.

На данный момент Динамо находится на восьмой позиции в таблице Мир РПЛ , имея в активе 16 очков в 12 матчах.

– Болельщики сейчас по-разному относятся к работе Карпина в «Динамо». У вас какое мнение?

– Когда в команду приходит любой новый тренер, это всегда влечет за собой изменения.

Просто иногда команду на первых порах бросает из стороны в сторону, а иногда процесс адаптации проходит более плавно.

Сейчас идет процесс становления. Карпин имеет возможность управлять процессом.

Нужно оставить профессионалам эту возможность.

У Карпина есть кредит доверия, и он делает то, что считает нужным, – сказал председатель совета директоров московского «Динамо » Александр Ивлев.