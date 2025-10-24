Фермин Лопес: «Реал» интересовался мной в детстве, но я выбрал бы «Барсу» в любом случае. Это была моя мечта»

Фермин Лопес рассказал об интересе «Реала» к нему в детстве.

«Действительно, такой интерес был, но отец почти ничего мне не рассказал. Если бы он спросил мое мнение, я все равно выбрал бы «Барсу», потому что это была моя большая мечта.

Я очень счастлив, что она сбылась, и надеюсь провести здесь много лет», – сказал полузащитник «Барселоны».

Ранее Фермин получил награду игроку недели Лиги чемпионов.

В воскресенье «Барселона » сыграет с «Реалом » в гостях в 10-м туре Ла Лиги .