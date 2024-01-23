Индзаги о победе в Суперкубке Италии: «Рад за ребят, болельщиков и клуб. Отдам должное «Наполи»: они сражались как львы вдесятером»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Наполи Суперкубок Италии Николо Барелла Футбол

Симоне Индзаги высказался о победе в Суперкубке Италии.

«Интер» стал обладателем трофея, обыграв «Наполи» в финальном матче (1:0). 

«Отдам должное «Наполи», они провели отличный матч. Они очень хорошо защищались вдесятером, они сражались как львы.

Я поздравляю свою команду, для всех было чем-то новым сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперед раньше.

Я рад за ребят, за болельщиков, за клуб, который все эти 3 года, даже несмотря на трудности, всегда был рядом. Но самое главное – это преданность болельщикам, даже ребята сразу подошли к нашим фанатам. 

Желтая Бареллы? Он допустил ошибку, он первый это понял. Ему нужно совершенствоваться в таких моментах, он это знает. Рефери принимает решения, и он должен это принять. Он стал лучше, но ему еще нужно совершенствоваться. Мы потеряли его на следующий матч», – сказал главный тренер «Интера». 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инзаги респект, отдал должное Наполи ! Наполи показал характер, хоть и проиграли, но за команду не стыдно, можно сравнить с Лацио, вот где было дно...
+4
0
+4
47 лет всего, а он без особых трансферных трат так прекрасен, за этим Интером крайне любопытно наблюдать, удовольствие от просмотра доставляют
+3
0
+3
Инзаги только уважение, самый настоящий топ ! лепит отличные банды 👍🏻
+2
0
+2
Сравнивая интервью Де Лаурентиса и Индзаги после игры, видишь разницу между президентом клуба и тренером ...
Насколько уважителен Индзаги к проигравшим, и какой нытик Де Лаурентис, не выказав никакого уважения победителям.
Удивительно то, что и до удаления Симеон Интер уже мог забивать несколько голов, но не случилось.
Была видна разница в классе команд, игроков и тренера.
Вот такой вот президент...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий