Индзаги о победе в Суперкубке Италии: «Рад за ребят, болельщиков и клуб. Отдам должное «Наполи»: они сражались как львы вдесятером»
Симоне Индзаги высказался о победе в Суперкубке Италии.
«Интер» стал обладателем трофея, обыграв «Наполи» в финальном матче (1:0).
«Отдам должное «Наполи», они провели отличный матч. Они очень хорошо защищались вдесятером, они сражались как львы.
Я поздравляю свою команду, для всех было чем-то новым сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперед раньше.
Я рад за ребят, за болельщиков, за клуб, который все эти 3 года, даже несмотря на трудности, всегда был рядом. Но самое главное – это преданность болельщикам, даже ребята сразу подошли к нашим фанатам.
Желтая Бареллы? Он допустил ошибку, он первый это понял. Ему нужно совершенствоваться в таких моментах, он это знает. Рефери принимает решения, и он должен это принять. Он стал лучше, но ему еще нужно совершенствоваться. Мы потеряли его на следующий матч», – сказал главный тренер «Интера».
Насколько уважителен Индзаги к проигравшим, и какой нытик Де Лаурентис, не выказав никакого уважения победителям.
Удивительно то, что и до удаления Симеон Интер уже мог забивать несколько голов, но не случилось.
Была видна разница в классе команд, игроков и тренера.
Вот такой вот президент...