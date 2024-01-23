Индзаги о победе в Суперкубке Италии: «Рад за ребят, болельщиков и клуб. Отдам должное «Наполи»: они сражались как львы вдесятером»

Симоне Индзаги высказался о победе в Суперкубке Италии.

« » стал обладателем трофея, обыграв « » в финальном матче (1:0).

«Отдам должное «Наполи», они провели отличный матч. Они очень хорошо защищались вдесятером, они сражались как львы.

Я поздравляю свою команду, для всех было чем-то новым сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперед раньше.

Я рад за ребят, за болельщиков, за клуб, который все эти 3 года, даже несмотря на трудности, всегда был рядом. Но самое главное – это преданность болельщикам, даже ребята сразу подошли к нашим фанатам.

Желтая Бареллы? Он допустил ошибку, он первый это понял. Ему нужно совершенствоваться в таких моментах, он это знает. Рефери принимает решения, и он должен это принять. Он стал лучше, но ему еще нужно совершенствоваться. Мы потеряли его на следующий матч», – сказал главный тренер «Интера».