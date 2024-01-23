Президент «Наполи» о поражении в Суперкубке: «Все было испорчено тем, что мы остались в меньшинстве. Слабость судей очевидна всем»

Теги Интер серия А Италия судьи Наполи Аурелио Де Лаурентис Суперкубок Италии Джанлука Рокки Джованни Симеоне Футбол

Президент «Наполи» прокомментировал поражение в финале Суперкубка Италии.

«Наполи» уступил «Интеру» со счетом 0:1, играя в меньшинстве с 60-й минуты после удаления Джованни Симеоне.

«Трансферное окно в самом разгаре, мы уже подписали трех новых игроков, один из которых уже играет, а еще двое на подходе. Над [составом] «Наполи» все еще ведется работа.

Говоря это, мы не виним победителей, и удача является важным фактором в таких вещах, но я увидел, что «Наполи» растет.

Несмотря на то, что мы остались вдесятером, несмотря на все недостатки, я видел «Наполи», который доставил «Интеру» множество проблем. Когда мяч попадает в сетку, нельзя винить себя за это.

Слабость судей в этом сезоне очевидна для всех – не только по отношению к «Наполи», но и ко всем остальным. На самом деле, перед игрой я сидел с [главой судейского комитета Джанлукой] Рокки и гадал, с каким позором ему придется столкнуться в следующий раз.

Точно так же, как Саудовская Аравия использует нас для своего продвижения, мы должны были использовать их для продвижения итальянского футбола, но все было испорчено тем, что одна из команд осталась в меньшинстве.

В конечном итоге все карточки действительны в Серии А, так что этот Суперкубок, который имеет очень малое значение, в конечном итоге подрывает наши реальные цели на сезон», – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью Mediaset.

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21 комментарий
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Если кретин Симеоне грубо фолит дважды за пять минут на глазах у арбитра, при чем тут судьи. Он не за Реал играет, чтобы за это ему пальчиком грозили максимум.
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Симеоне мате перепил, имея желтую, так бежать на Ачерби, заслуженная красная
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Ответ Фархат Гайдаров
Реал головного мозга )) Опять во всем Мадрид виноват
Ну как минимум в эти выходные Реал главный амбассадор судейского беспредела, кого ещё вспоминать?)
+26
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+9
Удаление честное, Симеоне кретин и должен быть оштрафован.
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Чистейший фол и 2я желтая, что он бздит то
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+3
В этом матче судейская слабость ни в чём не проявилась - удаление по делу.
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+2
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Раз ты не можешь жить без упоминания его имени, он построил огромный дом у тебя в голове)
Раз ты следишь о чем я упоминаю, значит я построил дом в твоей голове)
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Интересно услышать от него, что же судье надо было сделать после этого эпизода? Уволиться с поля, но не показывать карточку?
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Да Лауренти, если Суперкубок Италии столь малозначен, как ты говоришь, то какого черта ты сейчас ноешь?
Проиграли по делу, ибо ничего не показали в игре; сидели в обороне, угроз реальных не создавали...
А слова твои и комментарий после игры, это просто позор.
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Массовое нытье про судейство. Скоро сам футбол умрет и будем смотреть 30 минут матча, а остальное видеопросмотры всех эпизодов, аутов, фолов, угловых итд
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Да нормально он отсудил, ещё и +3 минуты подарил в конце, чтоб Наполи попробовал отыграться. Симеоне тот ещё фрукт, второй фол абсолютно безмозглый, в стиле Фелиппе Мело.
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Какое же универсальное оправдание, однако. Всегда вали на судью - и нормально.
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Ответ Buharoid
Если кретин Симеоне грубо фолит дважды за пять минут на глазах у арбитра, при чем тут судьи. Он не за Реал играет, чтобы за это ему пальчиком грозили максимум.
По фактам - где ошибся арбитр?
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0
Ответ Buharoid
Если кретин Симеоне грубо фолит дважды за пять минут на глазах у арбитра, при чем тут судьи. Он не за Реал играет, чтобы за это ему пальчиком грозили максимум.
*вставить что-то про Реал*
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