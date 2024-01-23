Президент «Наполи» о поражении в Суперкубке: «Все было испорчено тем, что мы остались в меньшинстве. Слабость судей очевидна всем»
Президент «Наполи» прокомментировал поражение в финале Суперкубка Италии.
«Наполи» уступил «Интеру» со счетом 0:1, играя в меньшинстве с 60-й минуты после удаления Джованни Симеоне.
«Трансферное окно в самом разгаре, мы уже подписали трех новых игроков, один из которых уже играет, а еще двое на подходе. Над [составом] «Наполи» все еще ведется работа.
Говоря это, мы не виним победителей, и удача является важным фактором в таких вещах, но я увидел, что «Наполи» растет.
Несмотря на то, что мы остались вдесятером, несмотря на все недостатки, я видел «Наполи», который доставил «Интеру» множество проблем. Когда мяч попадает в сетку, нельзя винить себя за это.
Слабость судей в этом сезоне очевидна для всех – не только по отношению к «Наполи», но и ко всем остальным. На самом деле, перед игрой я сидел с [главой судейского комитета Джанлукой] Рокки и гадал, с каким позором ему придется столкнуться в следующий раз.
Точно так же, как Саудовская Аравия использует нас для своего продвижения, мы должны были использовать их для продвижения итальянского футбола, но все было испорчено тем, что одна из команд осталась в меньшинстве.
В конечном итоге все карточки действительны в Серии А, так что этот Суперкубок, который имеет очень малое значение, в конечном итоге подрывает наши реальные цели на сезон», – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью Mediaset.
Проиграли по делу, ибо ничего не показали в игре; сидели в обороне, угроз реальных не создавали...
А слова твои и комментарий после игры, это просто позор.