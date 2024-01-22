Грэм Сунесс: «У Погба было все, чтобы стать лучшим полузащитником мира. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось: его развитие пошло в обратном направлении»
Грэм Сунесс считает, что Поль Погба перестал расти после победы на ЧМ-2018.
«У него было все необходимое, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.
Я видел в нем молодого человека, который большую часть времени был подвержен эмоциям, и это меня расстраивало. С такой физикой и такими техническими способностями у него просто не было правильного отношения, которое сделало бы его суперзвездой.
Худшее, что с ним случилось, – это победа на чемпионате мира, потому что он смог гордо говорить: «Я победитель чемпионата мира». Я думаю, что в тот момент его развитие пошло в обратном направлении», – сказал бывший футболист «Ливерпуля».
Сильно ему агент с МЮ свинью подложил
Понятно, что он сам раздолбай
Но когда вокруг тебя партнёры, из которых только вратарь - игрок мирового уровня,
А все остальные на 2 головы хуже
Понятно, что ты не станешь выкладываться на полную и рано или поздно просто забьешь на все
Просто насколько преображался Погба, когда приезжал в сборную
Даже сейчас со всеми своими проблемами, но Юве выглядит перспективнее МЮ. Там хороший состав и даже при смене тренера летом, то есть игроки с которыми можно строить и настоящее и будущее, а в МЮ опять продавать игроков 10 и покупать игроков 10.
Ну и не могу себе отказать в злорадстве - ни капли не жалко, что так все получилось. У него будет сейчас куча времени подумать над тем, как сложилась бы его карьера, послушай он Фергюсона, запихай свою гордость в одно место, и останься в мю в 2013
Абсолютно нелогичный ход. Ни стилистически, ни ментально ему команда не подходила.