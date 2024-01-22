Грэм Сунесс: «У Погба было все, чтобы стать лучшим полузащитником мира. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось: его развитие пошло в обратном направлении»

Грэм Сунесс считает, что Поль Погба перестал расти после победы на ЧМ-2018.

«У него было все необходимое, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Я видел в нем молодого человека, который большую часть времени был подвержен эмоциям, и это меня расстраивало. С такой физикой и такими техническими способностями у него просто не было правильного отношения, которое сделало бы его суперзвездой.

Худшее, что с ним случилось, – это победа на чемпионате мира, потому что он смог гордо говорить: «Я победитель чемпионата мира». Я думаю, что в тот момент его развитие пошло в обратном направлении», – сказал бывший футболист «Ливерпуля».