Грэм Сунесс: «У Погба было все, чтобы стать лучшим полузащитником мира. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось: его развитие пошло в обратном направлении»

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия Грэм Сунесс ЧМ-2018 FIFA Поль Погба Футбол

Грэм Сунесс считает, что Поль Погба перестал расти после победы на ЧМ-2018.

«У него было все необходимое, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Я видел в нем молодого человека, который большую часть времени был подвержен эмоциям, и это меня расстраивало. С такой физикой и такими техническими способностями у него просто не было правильного отношения, которое сделало бы его суперзвездой.

Худшее, что с ним случилось, – это победа на чемпионате мира, потому что он смог гордо говорить: «Я победитель чемпионата мира». Я думаю, что в тот момент его развитие пошло в обратном направлении», – сказал бывший футболист «Ливерпуля». 

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23 комментария
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Одна из самых разочаровывающих карьер в футболе для меня. Молодой Погба в Юве просто выжигал центр, мог дриблингом пролететь как на крыльях нескольких соперников и либо бахнуть метров с 30 своей пушкой страшной, либо вырезать филигранную передачу. И скорость, и мощь, и мозги, и не по годам развитое хладнокровие в принятии решений. Мало кто помнит, но он ведь ещё очень редко обрезал и привозил, чутьё когда вовремя избавиться от мяча у него топовейшее было. Ну а что они на пару с Канте с полузащитами всех соперников делали на ЧМ2018 - просто нет слов, одни выражения. Никому дышать не давали. Как же обидно, что так всё у него закончилось.
+32
-2
+30
ну в чем он неправ? Поль был топ на ЧМ, жаль что скатился 🤷
+17
-1
+16
Интересно, какая футбольная судьба была бы у Поля, перейди он в Мадрид, когда Зидан хотел видеть его в составе
+14
-1
+13
Ответ Леопардер
Одна из самых разочаровывающих карьер в футболе для меня. Молодой Погба в Юве просто выжигал центр, мог дриблингом пролететь как на крыльях нескольких соперников и либо бахнуть метров с 30 своей пушкой страшной, либо вырезать филигранную передачу. И скорость, и мощь, и мозги, и не по годам развитое хладнокровие в принятии решений. Мало кто помнит, но он ведь ещё очень редко обрезал и привозил, чутьё когда вовремя избавиться от мяча у него топовейшее было. Ну а что они на пару с Канте с полузащитами всех соперников делали на ЧМ2018 - просто нет слов, одни выражения. Никому дышать не давали. Как же обидно, что так всё у него закончилось.
ну, в Ювентусе у него были топовые Пирло, Видаль, Маркизио, Хедира и тд, а во Франции Канте и Матюиди, которые маскировали недоработки в центре, в МЮ же полузащитников такого уровня у него не было
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Погба обладал великим талантом, человек в одиночку мог перевернуть любую игру. По сути сделал ошибку вернувшись в МЮ, который с момента ухода Ферги только деградировал
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Если бы в Юве сейчас был не вечно травмированный Погба, да ещё и на допинге, а тот, образца 2013-2016, сразу стали бы фаворитами на скудетто, вот его то и не хватает, чувак умел на поле всё, и отобрать, и обыграть, и пробить, и тонкий пас дать, и на втором этаже был хорош. Это был элитный полузащитник, делавший на своём пике разницу в чемпионате, такого бриллианта не было больше ни у кого, а полузащита Юве с ним была одной из лучших в мире, уступая ну может Реалу, Барсе и Баварии, трём тогдашним гегемонам ЛЧ. Причём после ухода Видаля и Пирло француз стал ещё круче, стал лидером и помог вытащить Юве с 10-го места на первое, попутно едва не выкинули Мюнхен из ЛЧ, минуты не хватило продержаться и Эвра зачем-то пошёл в дриблинг у своей штрафной, а так кто знает, вполне могли снова до финала дойти. И именно после сезона 15/16 Погба утвердился в качестве одного из лучших полузащитников мира, а его стоимость достигла 100 миллионов, заплаченных МЮ. Многие считают его трансфер провалом, но сравните с Антони и посмотрите теперь сколько пользы принесли оба. У Погба хотя бы есть реально крутые игры, взять тот же дубль Сити в гостях, когда МЮ с 0:2 сделал 3:2, а есть ли у мистера 0+0 что-то подобное?
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Он прав.Его игра в Ювентусе была просто шикарной.Ради него даже матчи смотрел.Потрясающая физика с шикарными техникническими показателями.Жаль что головенка не о том думала
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Ответ Леопардер
Сложно сказать. В МЮ он уже начал потихоньку сдавать в мотивации и дисциплине. Только в сборной выкладывался. Потом и на неё забил. Да ещё и травмы пришли. Но история не знает сослагательного наполнения.
Тут еще проблема что в МЮ все сдают последние годы. Там один Фернандеш более или менее. Остальные все сдали: Решфорд, Варан, Каземиро, Ди Мария, Санчо, Антони список можно продолжать бесконечно
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Ответ Фархат Гайдаров
Интересно, какая футбольная судьба была бы у Поля, перейди он в Мадрид, когда Зидан хотел видеть его в составе
Выиграл бы лигу чемпионов и вообще «закончил» с футболом в 2019
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Ответ Фархат Гайдаров
Интересно, какая футбольная судьба была бы у Поля, перейди он в Мадрид, когда Зидан хотел видеть его в составе
Во кстати да
Сильно ему агент с МЮ свинью подложил
Понятно, что он сам раздолбай
Но когда вокруг тебя партнёры, из которых только вратарь - игрок мирового уровня,
А все остальные на 2 головы хуже
Понятно, что ты не станешь выкладываться на полную и рано или поздно просто забьешь на все

Просто насколько преображался Погба, когда приезжал в сборную
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Ответ Фархат Гайдаров
Интересно, какая футбольная судьба была бы у Поля, перейди он в Мадрид, когда Зидан хотел видеть его в составе
В "Мадрид" и Дренте переходил как-то. Вряд ли это гарантировало бы 100%-ый прогресс и дисциплину.
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Ответ Temo Sokhadze
ну, в Ювентусе у него были топовые Пирло, Видаль, Маркизио, Хедира и тд, а во Франции Канте и Матюиди, которые маскировали недоработки в центре, в МЮ же полузащитников такого уровня у него не было
Сложно сказать. В МЮ он уже начал потихоньку сдавать в мотивации и дисциплине. Только в сборной выкладывался. Потом и на неё забил. Да ещё и травмы пришли. Но история не знает сослагательного наполнения.
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Ответ Aleksey Dolmatov
Его почитать - так Поль до мундиаля был топом. По факту же оба сезона, что до ЧМ он был в мю, он также не может записать себе в актив: то лечился, то танцевал, то ещё какой-то ерундой страдал. По сути у него был прайм пришёлся на три года в юве и один месяц на ЧМ. Ну и не могу себе отказать в злорадстве - ни капли не жалко, что так все получилось. У него будет сейчас куча времени подумать над тем, как сложилась бы его карьера, послушай он Фергюсона, запихай свою гордость в одно место, и останься в мю в 2013
Так Погба поступил верно что свалил из МЮ. Глупость для Погба была возвращаться в МЮ. Погба выигрывал Серию А играл с мировыми топами в одной команде, играл в финалах ЛЧ, а что МЮ? Да даже ЛЕ выиграли только после возвращения Погба.
Даже сейчас со всеми своими проблемами, но Юве выглядит перспективнее МЮ. Там хороший состав и даже при смене тренера летом, то есть игроки с которыми можно строить и настоящее и будущее, а в МЮ опять продавать игроков 10 и покупать игроков 10.
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Ответ Doug DeMuro99
ну в чем он неправ? Поль был топ на ЧМ, жаль что скатился 🤷
Его почитать - так Поль до мундиаля был топом. По факту же оба сезона, что до ЧМ он был в мю, он также не может записать себе в актив: то лечился, то танцевал, то ещё какой-то ерундой страдал. По сути у него был прайм пришёлся на три года в юве и один месяц на ЧМ.

Ну и не могу себе отказать в злорадстве - ни капли не жалко, что так все получилось. У него будет сейчас куча времени подумать над тем, как сложилась бы его карьера, послушай он Фергюсона, запихай свою гордость в одно место, и останься в мю в 2013
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Балотелли: Мой, футболюк !
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ну расхотел человек в футбол играть, у каждого своя жизнь и мотивация
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Зачем он в МЮ перешел, вот в чем вопрос.
Абсолютно нелогичный ход. Ни стилистически, ни ментально ему команда не подходила.
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Не надо было с Юве уходить, это было ошибкой...
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