«Ювентус» объявил о трансфере Джало из «Лилля» за 3,6+2,6 млн евро. Контракт – до 2026-го
Тиагу Джало присоединился к «Ювентусу».
Туринский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника из «Лилля». Контракт с ним рассчитан до 2026 года.
За трансфер футболиста «бьянконери» заплатят 3,6 миллиона евро тремя траншами. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2,6 миллиона евро при достижении определенных целей.
Подробную статистику Джало можно найти здесь.
Это важно.
Посмотрим, как сложится.
Ювентусу все равно нужно бороться за Скальвини.