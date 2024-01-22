«Ювентус» объявил о трансфере Джало из «Лилля» за 3,6+2,6 млн евро. Контракт – до 2026-го

Тиагу Джало присоединился к «Ювентусу».

Туринский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника из « ». Контракт с ним рассчитан до 2026 года.

За трансфер футболиста «бьянконери» заплатят 3,6 миллиона евро тремя траншами. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2,6 миллиона евро при достижении определенных целей.

Подробную статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.juventus.com/