«Ювентус» объявил о трансфере Джало из «Лилля» за 3,6+2,6 млн евро. Контракт – до 2026-го

Теги Лилль Ювентус лига 1 Франция серия А Италия трансферы Тиагу Джало Футбол

Тиагу Джало присоединился к «Ювентусу».

Туринский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника из «Лилля». Контракт с ним рассчитан до 2026 года. 

За трансфер футболиста «бьянконери» заплатят 3,6 миллиона евро тремя траншами. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2,6 миллиона евро при достижении определенных целей. 

Подробную статистику Джало можно найти здесь

Фото: https://www.juventus.com/

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12 комментариев
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Ответ А.Э.РАСИМ
Рост 190. Это важно. Посмотрим, как сложится. Ювентусу все равно нужно бороться за Скальвини.
Жаль что не 191см, но хорошо что не 189см
+15
0
+15
правильный клуб в Италии выбрал, красава
+9
-3
+6
То 1,5+1,5 бонусами и контракт до 28, теперь 3,6+2,8 и контракт до 26 :)
+3
-1
+2
Какой-то большой бонус, почти как вся цена
0
0
0
Рост 190.
Это важно.
Посмотрим, как сложится.

Ювентусу все равно нужно бороться за Скальвини.
+1
-1
0
неужели мой ювентус хоть кого то подписывает!!
+1
-1
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БУДЕТ ВТОРОЙ ПОГБА 🔱
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Какие смешные цифры, с учётом что сейчас за любое бревно 30 млн просят)
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А чего так дешево то?
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Юве классно сработал. Джало - интересный игрок, вполне может вырасти в топа
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Ответ Kubinec_
завтра напишут в аренду взяли до конца лета
Учитывая травму, может так и лучше было бы для начала аренду на полгода-полтора (тогда ему на год продлиться надо было б) с правом выкупа, а там уже посмотреть... А так летом ж бесплатно можно было взять, а тут такие деньжищи раздаём куда попало))
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