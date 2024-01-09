«Ювентус» почти согласовал с Джало контракт до 2028-го. «Лилль» получит 3,5 млн евро и 10% при перепродаже

Тиагу Джало близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает инсайдер , туринцы обсуждают с представителями защитника последние детали соглашения. Футболист заключит с «бьянконери» контракт сроком до 2028 года.

« » уже договорился с « » о приобретении португальца за 3,5 млн евро и 10% от суммы перепродажи.

В прошлом сезоне Джало провел 25 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. В этом сезоне он не играл из-за травмы колена.

Подробно статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.

«Лилль» согласился продать Джало «Юве» за 3,5 млн евро. Защитник останется в запасе до конца сезона, если захочет уйти летом в «Интер» бесплатно

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