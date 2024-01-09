«Ювентус» почти согласовал с Джало контракт до 2028-го. «Лилль» получит 3,5 млн евро и 10% при перепродаже
Тиагу Джало близок к переходу в «Ювентус».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринцы обсуждают с представителями защитника последние детали соглашения. Футболист заключит с «бьянконери» контракт сроком до 2028 года.
«Ювентус» уже договорился с «Лиллем» о приобретении португальца за 3,5 млн евро и 10% от суммы перепродажи.
В прошлом сезоне Джало провел 25 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. В этом сезоне он не играл из-за травмы колена.
Подробно статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.
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