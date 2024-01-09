«Ювентус» почти согласовал с Джало контракт до 2028-го. «Лилль» получит 3,5 млн евро и 10% при перепродаже

Теги Лилль Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тиагу Джало Фабрицио Романо Футбол

Тиагу Джало близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринцы обсуждают с представителями защитника последние детали соглашения. Футболист заключит с «бьянконери» контракт сроком до 2028 года.

«Ювентус» уже договорился с «Лиллем» о приобретении португальца за 3,5 млн евро и 10% от суммы перепродажи.

В прошлом сезоне Джало провел 25 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. В этом сезоне он не играл из-за травмы колена.

Подробно статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.

«Лилль» согласился продать Джало «Юве» за 3,5 млн евро. Защитник останется в запасе до конца сезона, если захочет уйти летом в «Интер» бесплатно

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9 комментариев
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juve ne izmenyaet sebe!
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Интересно Джунтоли, теперь постоянно будет пользоваться таким маневр перехватывать у Бепки свободных агентов)))
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Джунтоли что-то творит понятное ему и непонятное никому) Скоро Аллегри на матч выпустит 10 футболистов до 23 не считая Честного. Очень интересно, но не понятно)
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Сандрозаменитель
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Ответ Bianconeri2002
Интересно Джунтоли, теперь постоянно будет пользоваться таким маневр перехватывать у Бепки свободных агентов)))
Да, только этот от крестов восстанавливается всё ещё
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Ну и на кой он? Есть железобетонное трио на этот сезон: Данило, Бремер, Гатти. На подмене Ругани, который в этом году очень хорош, да Сандро, который уровень 5 ЦЗ в сезон без ЛЧ уж вывезет как-нибудь. Летом Хейсен вернется.
Зачем этот наёмник, который в Интер уже вроде как собирался?
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Ответ Nekrasen
Джунтоли что-то творит понятное ему и непонятное никому) Скоро Аллегри на матч выпустит 10 футболистов до 23 не считая Честного. Очень интересно, но не понятно)
не согласен...до 25.
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Ответ Roman Dementiev
Ну и на кой он? Есть железобетонное трио на этот сезон: Данило, Бремер, Гатти. На подмене Ругани, который в этом году очень хорош, да Сандро, который уровень 5 ЦЗ в сезон без ЛЧ уж вывезет как-нибудь. Летом Хейсен вернется. Зачем этот наёмник, который в Интер уже вроде как собирался?
так летом Сандро уйдет и на подмену один Ругани. а этот хлопец в центре и слева может играть
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