«Ювентус» покупает Джало у «Лилля» за 3,5 млн евро. Контракт – до 2028-го, медосмотр – в понедельник

Тиагу Джало станет игроком «Ювентуса» на следующей неделе.

По данным инсайдера , защитник прилетит в Турин в воскресенье и в понедельник пройдет медосмотр.

«Бьянконери» за португальца заплатят «Лиллю» 3,5 млн евро, а также должны будут перечислить 10% от суммы перепродажи.

Футболист заключит с итальянским клубом контракт сроком до 2028 года.

В прошлом сезоне провел 25 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. В этом сезоне он не играл из-за травмы колена.

Подробно статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.