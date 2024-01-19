«Ювентус» покупает Джало у «Лилля» за 3,5 млн евро. Контракт – до 2028-го, медосмотр – в понедельник
Тиагу Джало станет игроком «Ювентуса» на следующей неделе.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, защитник прилетит в Турин в воскресенье и в понедельник пройдет медосмотр.
«Бьянконери» за португальца заплатят «Лиллю» 3,5 млн евро, а также должны будут перечислить 10% от суммы перепродажи.
Футболист заключит с итальянским клубом контракт сроком до 2028 года.
В прошлом сезоне Джало провел 25 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. В этом сезоне он не играл из-за травмы колена.
Подробно статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.