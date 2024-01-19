«Ювентус» покупает Джало у «Лилля» за 3,5 млн евро. Контракт – до 2028-го, медосмотр – в понедельник

Теги Лилль Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тиагу Джало Фабрицио Романо Футбол

Тиагу Джало станет игроком «Ювентуса» на следующей неделе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, защитник прилетит в Турин в воскресенье и в понедельник пройдет медосмотр.

«Бьянконери» за португальца заплатят «Лиллю» 3,5 млн евро, а также должны будут перечислить 10% от суммы перепродажи.

Футболист заключит с итальянским клубом контракт сроком до 2028 года.

В прошлом сезоне Джало провел 25 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. В этом сезоне он не играл из-за травмы колена.

Подробно статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.

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9 комментариев
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Ответ Omar Sivori
Странно что так дешево, судя по цене на трансфермаркт, даже учитывая тяжелую травму
он летлм будет свободный агент
+6
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+6
За копейки и игрок с потенциалом
+4
-1
+3
Молодой, но уже с опытом, может закрыть две позиции, взяли практически бесплатно, увели из под носа у Интера, что тоже приятно, а травма колена при нынешней спортивной медицине вообще не приговор, если не заиграет всегда смогут продать с профитом
+2
0
+2
Странно что так дешево, судя по цене на трансфермаркт, даже учитывая тяжелую травму
+1
-1
0
Ответ Иван Булкин
За копейки и игрок с потенциалом
И после травмы колена.
+2
-2
0
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