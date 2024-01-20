Салах пропустит 2 матча Египта из-за мышечной травмы. Он может сыграть в 1/4 финала Кубка Африки

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Кубок Африки Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Футбол

Стало известно, сколько матчей пропустит Мохамед Салах из-за травмы.

31-летний вингер «Ливерпуля» и сборной Египта получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура Кубка Африки против Ганы (2:2).

Египетская футбольная ассоциация сообщила, что капитан национальной сборной получил мышечное повреждение и пропустит два матча.

Таки образом, Салах может еще выступить на турнире, если египтяне выйдут в 1/4 финала.

После двух туров Египет идет вторым в группе, имея 2 очка, и в 3-м туре встретится с лидером квартета Кабо-Верде (6 баллов) – для гарантированного выхода в 1/8 финала Египту нужна победа.

Подробная статистика выступлений Мохамеда доступна здесь.

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13 комментариев
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Египет пока не впечатляет, возможно, больше и не сыграет.
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Есть шанс что не пройдет дальше. Надеюсь так оно и будет
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А где у нас Арфика? Поправьте заголовок
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Беги в Ливерпуль
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Египет Салаха или как?
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Им ещё Кабо Верде обыграть надо!
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думаю можно и не играть, чтобы не усугубить
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главное чтоб жрецы их не подшаманили с медицыной, залатают абы до финала дойти, а потом приедет с рецедивом..
нужно забирать в Мелвуд и не дурить голову. Но в любом случае желаю Мо здоровья и чтоб всё обошлось!
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Да бог с ним, с КАН! Главное, что травма несерьезная - с Ливерпулем еще "пошуршим"!
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Египет у Кабо-Верде то не выиграет о какой 1/4 идет речь?
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Так не хорошо, но лучше бы не вышли из группы и спокойно восстановится.
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