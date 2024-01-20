Салах пропустит 2 матча Египта из-за мышечной травмы. Он может сыграть в 1/4 финала Кубка Африки
Стало известно, сколько матчей пропустит Мохамед Салах из-за травмы.
31-летний вингер «Ливерпуля» и сборной Египта получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура Кубка Африки против Ганы (2:2).
Египетская футбольная ассоциация сообщила, что капитан национальной сборной получил мышечное повреждение и пропустит два матча.
Таки образом, Салах может еще выступить на турнире, если египтяне выйдут в 1/4 финала.
После двух туров Египет идет вторым в группе, имея 2 очка, и в 3-м туре встретится с лидером квартета Кабо-Верде (6 баллов) – для гарантированного выхода в 1/8 финала Египту нужна победа.
Подробная статистика выступлений Мохамеда доступна здесь.
нужно забирать в Мелвуд и не дурить голову. Но в любом случае желаю Мо здоровья и чтоб всё обошлось!