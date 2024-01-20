Салах пропустит 2 матча Египта из-за мышечной травмы. Он может сыграть в 1/4 финала Кубка Африки

Стало известно, сколько матчей пропустит Мохамед Салах из-за травмы.

31-летний вингер « » и сборной получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура Кубка Африки против Ганы (2:2).

Египетская футбольная ассоциация сообщила, что капитан национальной сборной получил мышечное повреждение и пропустит два матча.

Таки образом, может еще выступить на турнире, если египтяне выйдут в 1/4 финала.

После двух туров Египет идет вторым в группе, имея 2 очка, и в 3-м туре встретится с лидером квартета Кабо-Верде (6 баллов) – для гарантированного выхода в 1/8 финала Египту нужна победа.

Подробная статистика выступлений Мохамеда доступна здесь.