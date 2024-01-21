Салах может вернуться в «Ливерпуль» для восстановления от травмы и снова улететь в сборную Египта, если она дойдет до финала Кубка Африки: «Таков план»

Мохамед Салах покинет расположение сборной Египта из-за травмы.

«Таков план. Я не знаю, решено ли все на 100%, но таков план. Разумно, чтобы он восстанавливался под нашим присмотром или присмотром наших людей.

Я разговаривал с ним после того, как все произошло. С тех пор он на связи с нашим врачом. Думаю, он вернется.

Если Египет, скажем, дойдет до финала, если к финалу Салах будет готов играть, то, вероятно, он вернется», – сказал главный тренер « » Юрген Клопп.

Салаха из-за травмы заменили в матче Кубка Африки с Ганой