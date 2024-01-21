Салах может вернуться в «Ливерпуль» для восстановления от травмы и снова улететь в сборную Египта, если она дойдет до финала Кубка Африки: «Таков план»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок Африки Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах покинет расположение сборной Египта из-за травмы.

«Таков план. Я не знаю, решено ли все на 100%, но таков план. Разумно, чтобы он восстанавливался под нашим присмотром или присмотром наших людей.

Я разговаривал с ним после того, как все произошло. С тех пор он на связи с нашим врачом. Думаю, он вернется.

Если Египет, скажем, дойдет до финала, если к финалу Салах будет готов играть, то, вероятно, он вернется», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Салаха из-за травмы заменили в матче Кубка Африки с Ганой

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По-моему если сборная дойдет до финала без Салаха, то и лететь никуда не надо, зачем он им?)
+48
-2
+46
Какой-то паршивый турнир в которым кто хочет приезжает за 3 часа до первой игры, кто-то получает травму и улетает, а может быть и вернётся, уж как получится. Отношение к нему так себе мягко говоря. Может он вообще нафиг не нужен?
+34
-9
+25
Ответ Evgen_Hazard
Какой-то паршивый турнир в которым кто хочет приезжает за 3 часа до первой игры, кто-то получает травму и улетает, а может быть и вернётся, уж как получится. Отношение к нему так себе мягко говоря. Может он вообще нафиг не нужен?
Очевидно, что восстановление от травмы пройдет быстрее на базе в Ливерпуле, где есть все современное оборудование и лучшие специалисты. По-моему трезвый расчет, не более
+27
-2
+25
Ответ Фарид Харисов
По-моему если сборная дойдет до финала без Салаха, то и лететь никуда не надо, зачем он им?)
Видимо чтобы сломаться в финале и прибавить проблем Ливерпулю
+9
-2
+7
Звучит как идеальный план акклиматизации, вернуться из 25-30 градусов тепла в чуть теплую простуженную Англию и обратно
+6
-2
+4
Не переживайте, мерсисайдцы, в финале кубка Африки Египта не будет
+3
0
+3
Может лучше за счёт МЮ полететь если и Камерун выйдет в финал ?
+4
-2
+2
Ответ Evgen_Hazard
Какой-то паршивый турнир в которым кто хочет приезжает за 3 часа до первой игры, кто-то получает травму и улетает, а может быть и вернётся, уж как получится. Отношение к нему так себе мягко говоря. Может он вообще нафиг не нужен?
Если некторые футболисты плюют на сборную и выбирают бабло, то проблема в них, а не в турнире
+3
-1
+2
Таков путь!
+1
0
+1
Ответ А.В. Бубнов
А что если, Салах вернётся, аылечится, а авиадиспетчеры совершенно случайно начнут забастовку. 146% шейх какого нибудь недоразумения предоставит свой личный самолёт. Ведь Салаха в Англии быть не должно как можно дольше)
Накаркаешь. Но , как вариант... для шейхов лимон тут , лимон там... не разбеднеют.
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Звучит как идеальный план акклиматизации, вернуться из 25-30 градусов тепла в чуть теплую простуженную Англию и обратно
Ты прав, идеальный план акклиматизации, но не для сборной😉
+1
0
+1
А что если, Салах вернётся, аылечится, а авиадиспетчеры совершенно случайно начнут забастовку.
146% шейх какого нибудь недоразумения предоставит свой личный самолёт. Ведь Салаха в Англии быть не должно как можно дольше)
+1
0
+1
Ответ Artras Grigas
Накаркаешь. Но , как вариант... для шейхов лимон тут , лимон там... не разбеднеют.
Так у вас есть возможность, через Йосси Бенаюна попросить израильским антиавиалиниям пригрозить шейхам) И Салах застрянет на острове
0
0
0
Ответ Papa Paolo
Видимо чтобы сломаться в финале и прибавить проблем Ливерпулю
Ну, или забить победный гол. Заранее эти вещи не предугадаешь, а подстраховаться не мешает.
0
0
0
и ладно, тут даже сам Мо понимает, что ни до какого финала Египет в этот раз не дойдет
0
0
0
Таков путь.
0
0
0
Таков путь
0
0
0
Это правильно! Лечиться в своей команде всяко лучше.
0
0
0
Таков путь прям
0
0
0
Таков путь
0
0
0
Круть
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий