Салах может вернуться в «Ливерпуль» для восстановления от травмы и снова улететь в сборную Египта, если она дойдет до финала Кубка Африки: «Таков план»
Мохамед Салах покинет расположение сборной Египта из-за травмы.
«Таков план. Я не знаю, решено ли все на 100%, но таков план. Разумно, чтобы он восстанавливался под нашим присмотром или присмотром наших людей.
Я разговаривал с ним после того, как все произошло. С тех пор он на связи с нашим врачом. Думаю, он вернется.
Если Египет, скажем, дойдет до финала, если к финалу Салах будет готов играть, то, вероятно, он вернется», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
146% шейх какого нибудь недоразумения предоставит свой личный самолёт. Ведь Салаха в Англии быть не должно как можно дольше)