Зарема о поиске тренера для «Спартака»: «Федотов и Талалаев – это версии для Мележикова, для отвода глаз. Шорт-лист был другой»

Зарема Салихова рассказала, как проходил поиск главного тренера для «Спартака».

Ранее бывший гендиректор красно-белых заявил: «Было три фамилии: Абаскаль, Федотов, . С Федотовым не срослось, Талалаев не подходит для основы « ».

«Федотов и Талалаев – это версии для Мележикова, для отвода глаз, чтобы никакие агенты не мешали.

Шорт-лист был другой, и знали его только мы», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

С лета 2022 года московскую команду возглавляет .