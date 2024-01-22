Зарема о поиске тренера для «Спартака»: «Федотов и Талалаев – это версии для Мележикова, для отвода глаз. Шорт-лист был другой»

Теги Спартак Андрей Талалаев премьер-лига Россия Евгений Мележиков Владимир Федотов Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова рассказала, как проходил поиск главного тренера для «Спартака».

Ранее бывший гендиректор красно-белых Евгений Мележиков заявил: «Было три фамилии: Абаскаль, Федотов, Талалаев. С Федотовым не срослось, Талалаев не подходит для основы «Спартака».

«Федотов и Талалаев – это версии для Мележикова, для отвода глаз, чтобы никакие агенты не мешали.

Шорт-лист был другой, и знали его только мы», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

С лета 2022 года московскую команду возглавляет Гильермо Абаскаль

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14 комментариев
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уровень доверия в руководстве 💯
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Если внимательно посмотреть на новости из стана Спартака то выходит:
Один из совладельцев никто, у него нет полномочий.
Генеральный директор - никто, ему подсовывают левые списки.
А потом удивляются, от чего же в Спартаке бардак?
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Ага, Мостовой и Канчельскис?😁
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круто они там работали, очень профессионально
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стыд, просто стыд
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из серии "таксист - это я так,для души. На самом деле я программист. Физик-ядерщик"
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левая рука не знает, что делает правая.
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Ответ Jan Paskel
круто они там работали, очень профессионально
отсюда и результаты...
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В общем, к своим тайным гороскопам Зарема экс-гендира Мележикова и близко не подпускала 😆
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начались отмазки, значит Талалаев это правда
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