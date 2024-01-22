Зарема о поиске тренера для «Спартака»: «Федотов и Талалаев – это версии для Мележикова, для отвода глаз. Шорт-лист был другой»
Зарема Салихова рассказала, как проходил поиск главного тренера для «Спартака».
Ранее бывший гендиректор красно-белых Евгений Мележиков заявил: «Было три фамилии: Абаскаль, Федотов, Талалаев. С Федотовым не срослось, Талалаев не подходит для основы «Спартака».
«Федотов и Талалаев – это версии для Мележикова, для отвода глаз, чтобы никакие агенты не мешали.
Шорт-лист был другой, и знали его только мы», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
С лета 2022 года московскую команду возглавляет Гильермо Абаскаль.
Один из совладельцев никто, у него нет полномочий.
Генеральный директор - никто, ему подсовывают левые списки.
А потом удивляются, от чего же в Спартаке бардак?