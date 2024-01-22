Эшуорт пролоббировал увеличение зарплаты Абаскалю в 2 раза, рассказал Мележиков: «Я был категорически против. На первом этапе Гильермо негативно воспринял Пола»

Пол Эшуорт пролоббировал увеличение зарплаты Гильермо Абаскалю.

Об этом рассказал бывший генеральный директор « » .

– Кто был инициатором того, что Абаскаля надо сохранить и поднять ему зарплату в разы? Это зима прошлого года.

– Я был категорически против этого, во всяком случае зимой точно.

– Вы всегда открыто его поддерживали. Мне показалось, что вы были инициатором того, что его надо деньгами удерживать.

– Я его убедил, чтобы он остался, когда только он пришел. Он пришел, у него первый сбор с командой, там буквально два месяца – июль, август. Вот это сложный период был. Дальше все нормализовалось, мы втянулись в чемпионат, если вы помните, шли на первом-втором месте.

В команде, на мой взгляд, была изумительная атмосфера. Я постоянно контролировал, хотя и не влезал. Ну и тренер чувствовал себя достаточно раскованно, потому что мы все время в связке были. К нему от меня был человек представлен, который моментально реагировал на любые его проблемы и вопросы.

– Это кто?

– Дмитрий Платонов, который сейчас возглавляет организационно-технический отдел. Занимается обеспечением команды.

– Тогда «Спартак» хорошо шел и начались разговоры о том, что Абаскаля надо удержать, иначе он уйдет.

– Такие разговоры начались, да. Они начали разгоняться внутри клуба, среди акционеров.

– Самим Абаскалем?

– Нет, . Я разговаривал с Полом, он считал, что необходимо Абаскалю поднять зарплату в два раза. Не знаю, обсуждал ли он это с руководителями, но со мной… периодически приходил, пытался склонить меня на свою сторону, заявлял об этом напрямую Абаскалю и тренерскому штабу. Говорил: «Я добьюсь, я тебе подниму зарплату».

– Может быть, чтобы с ним сдружиться?

– Да. На первом этапе негативно воспринял Пола и его супругу. И я даже разговаривал, они считают, что Пол не спортивный директор и лучше бы его брата купили. В общем, не сложились у них отношения, но Пол, с присущей ему настойчивостью, точил этот камень.

– Нашел все-таки слабое место – увеличить зарплату.

– Не то что нашел, он всячески говорил и тренерскому штабу, и Абаскалю отдельно: «Я вам сделаю все, у вас будет все хорошо. Я сделаю зарплату в два раза».

До сборов, к концу года, я пошел на включение в контракты пунктов о бесплатных перелетах для себя и членов семьи два раза в год, и о проживании с определенным лимитом.

– Квартиру снимать?

– Да.

– Вы ему, наверное, и до этого снимали квартиру.

– Нет, мы оказывали помощь, но он платил сам. При Леониде Арнольдовиче [Федуне] такого не было, чтобы клуб за жилье платил. До такой степени мы навстречу никогда не шли. Здесь мы это посчитали необходимым сделать, и это сделали как раз перед сборами. А на сборах Пол уже пролоббировал.

– Пол мимо тебя пошел в «Лукойл», чтобы ему подняли зарплату?

– Я знал, что он лоббирует. Нельзя сказать, что мимо меня. У меня был разговор с руководителями о том, что я против этого.

– Почему вы были против?

– Во-первых, я считал, что пока рано. Срока контракта достаточно, чтобы начать об этом говорить ближе к лету. Более того, у меня же был контакт с Абаскалем и его супругой, они говорили не отвлекать их сейчас. Просили вернуться к этому вопросу ближе к лету: «Мы будем поднимать свои силы, пожелания и требования, а сейчас необходимо закончить чемпионат». Я поэтому был против, считал, что это несколько преждевременно. Во-вторых, я был против категоричного «в два раза».

– Жалко ты не скажешь, что поднялось в два раза, какая сумма.

– Ты же знаешь, как контракт заключается. В идеале это должна быть лесенка за определенные достижения. Первый год, условно, плюс сто, второй – плюс двести, третий – плюс триста. И плюс премиальные.

Я был за то, чтобы зарплату увеличивать определенной лесенкой поэтапно, по итогам года, но существенно увеличить бонусную часть – она была невысокой на первом этапе. Бонусную часть я предлагал увеличить существенно, за достижения: второе и третье место, ну и Кубок России. Но не сложилось, – сказал Мележиков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»