Эшуорт пролоббировал увеличение зарплаты Абаскалю в 2 раза, рассказал Мележиков: «Я был категорически против. На первом этапе Гильермо негативно воспринял Пола»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков деньги Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Это футбол, брат! Футбол

Пол Эшуорт пролоббировал увеличение зарплаты Гильермо Абаскалю.

Об этом рассказал бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков

– Кто был инициатором того, что Абаскаля надо сохранить и поднять ему зарплату в разы? Это зима прошлого года.

– Я был категорически против этого, во всяком случае зимой точно. 

– Вы всегда открыто его поддерживали. Мне показалось, что вы были инициатором того, что его надо деньгами удерживать.

– Я его убедил, чтобы он остался, когда только он пришел. Он пришел, у него первый сбор с командой, там буквально два месяца – июль, август. Вот это сложный период был. Дальше все нормализовалось, мы втянулись в чемпионат, если вы помните, шли на первом-втором месте.

В команде, на мой взгляд, была изумительная атмосфера. Я постоянно контролировал, хотя и не влезал. Ну и тренер чувствовал себя достаточно раскованно, потому что мы все время в связке были. К нему от меня был человек представлен, который моментально реагировал на любые его проблемы и вопросы. 

– Это кто?

– Дмитрий Платонов, который сейчас возглавляет организационно-технический отдел. Занимается обеспечением команды. 

– Тогда «Спартак» хорошо шел и начались разговоры о том, что Абаскаля надо удержать, иначе он уйдет.

– Такие разговоры начались, да. Они начали разгоняться внутри клуба, среди акционеров. 

– Самим Абаскалем?

– Нет, Полом Эшуортом. Я разговаривал с Полом, он считал, что необходимо Абаскалю поднять зарплату в два раза. Не знаю, обсуждал ли он это с руководителями, но со мной… периодически приходил, пытался склонить меня на свою сторону, заявлял об этом напрямую Абаскалю и тренерскому штабу. Говорил: «Я добьюсь, я тебе подниму зарплату».

– Может быть, чтобы с ним сдружиться?

– Да. На первом этапе Абаскаль негативно воспринял Пола и его супругу. И я даже разговаривал, они считают, что Пол не спортивный директор и лучше бы его брата купили. В общем, не сложились у них отношения, но Пол, с присущей ему настойчивостью, точил этот камень. 

– Нашел все-таки слабое место – увеличить зарплату.

– Не то что нашел, он всячески говорил и тренерскому штабу, и Абаскалю отдельно: «Я вам сделаю все, у вас будет все хорошо. Я сделаю зарплату в два раза». 

До сборов, к концу года, я пошел на включение в контракты пунктов о бесплатных перелетах для себя и членов семьи два раза в год, и о проживании с определенным лимитом.

– Квартиру снимать? 

– Да.

– Вы ему, наверное, и до этого снимали квартиру.

– Нет, мы оказывали помощь, но он платил сам. При Леониде Арнольдовиче [Федуне] такого не было, чтобы клуб за жилье платил. До такой степени мы навстречу никогда не шли. Здесь мы это посчитали необходимым сделать, и это сделали как раз перед сборами. А на сборах Пол уже пролоббировал.

– Пол мимо тебя пошел в «Лукойл», чтобы ему подняли зарплату?

– Я знал, что он лоббирует. Нельзя сказать, что мимо меня. У меня был разговор с руководителями о том, что я против этого. 

– Почему вы были против?

– Во-первых, я считал, что пока рано. Срока контракта достаточно, чтобы начать об этом говорить ближе к лету. Более того, у меня же был контакт с Абаскалем и его супругой, они говорили не отвлекать их сейчас. Просили вернуться к этому вопросу ближе к лету: «Мы будем поднимать свои силы, пожелания и требования, а сейчас необходимо закончить чемпионат». Я поэтому был против, считал, что это несколько преждевременно. Во-вторых, я был против категоричного «в два раза». 

– Жалко ты не скажешь, что поднялось в два раза, какая сумма.

– Ты же знаешь, как контракт заключается. В идеале это должна быть лесенка за определенные достижения. Первый год, условно, плюс сто, второй – плюс двести, третий – плюс триста. И плюс премиальные. 

Я был за то, чтобы зарплату увеличивать определенной лесенкой поэтапно, по итогам года, но существенно увеличить бонусную часть – она была невысокой на первом этапе. Бонусную часть я предлагал увеличить существенно, за достижения: второе и третье место, ну и Кубок России. Но не сложилось, – сказал Мележиков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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15 комментариев
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Как-то непрофессионально со стороны директора выносить такое
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Короче, Эшуорт бодался с Мележиковым, при этом имеет непонятное влияние в совете директоров (Лукойле), достаточное, чтобы договориться об увеличении зарплаты Абаскалю, который вообще этой зарплатой не интересовался и даже о ней не заговаривал. Мол, ты Мележиков никто, а я Эшуорт власть имею. Очередная возня и перетягивания одеяла. Что Эшуорт, что Мележиков - обычные прилипалы.
+18
0
+18
Зачем вы это опубликовали?Пожалейте Мостового.Щас каак рванет)))
+10
0
+10
Ответ Тралл из Питера
Как-то непрофессионально со стороны директора выносить такое
Мне кажется, просто он хотел сказать, что в Спартаке всё как обычно.
+5
0
+5
Ответ Slavnov
Он сам себя не плохо слил, жаль что руководство этого не видит и верит в физрука
Эмери тоже физруком называли
+4
0
+4
Руки прочь от Абаскаля!
Он нам нужен!
+12
-10
+2
Комментарий удален модератором
Пока что по всем новостям связанным с Эшуортом - это самые непонятный персонаж в клубе за последние годы. Что делает, зачем нужен, какая работа - загадка. Радует, что летом, судя по всему, с ним прощаемся.
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Ответ Фан Рубина
Ну так он и есть физрук.
Комментарий удален модератором
Ответ Lavochkin12
Комментарий удален модератором
Плохо же вы думаете о новостях про дела в Спартаке.
0
0
0
Ответ Зелёный гопник
Руки прочь от Абаскаля! Он нам нужен!
надеюсь это шутка
+4
-4
0
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