Губерниев о словах Заремы: «Не она принимает решения в «Спартаке» – ревнует так или иначе. Абаскаль еще повоюет, не назвал бы его провалом года»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Владимир Ивич Краснодар Квинси Промес Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Заремы Салиховой о «Спартаке».

– По словам Салиховой, Квинси Промес по-прежнему лучший в «Спартаке». Это действительно так?

– В «Спартаке» он лучший, точно, а в чемпионате один из лучших. Она сказала то, что и так все знали.

– Она назвала провалом года Абаскаля. Это так?

Абаскаль под занавес первой половины чемпионата в целом начал справляться. У меня тоже к нему много вопросов, но я бы не назвал его провалом года. Мне кажется, он еще повоюет. Зарема так или иначе ревнует, что не она принимает решения с точки зрения приглашения тренеров и всего остального.

– По словам Салиховой, смена тренера – большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Тренер – священная корова. В «Спартаке» это так?

– Тренер никогда не был священной коровой, она сказала ерунду. А что касается первой части, то да, я согласен, это большая ответственность, которую должны на себя брать люди. Потому что новая метла по новому метет, и риски на себя берет не только новый тренер, но и руководство. Поэтому здесь я понимаю, что некоторые люди являются консерваторами: «старый друг лучше новых двух». Но это спорт, и тренера назначают, чтобы потом уволить – это тоже нормальная история.

– Она сказала, что в 2021 году они изучали работу Владимира Ивича.

– Да мало ли кого там рассматривали, это все разговоры в пользу бедных. И мне тоже предлагали возглавить «Спартак», но я отказался, и они взяли Абаскаля. Что тут говорить? – сказал Губерниев.

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8 комментариев
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Мостовой по Ивичу высказывался?
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Когда перестают печатать голой в Максим начинаешь давать интервью ртом…
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Эта тарелочница вообще не к месту
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Сказала одна «спецуха», поюродствовал в своём стиле другой, «по широкому кругу вопросов», - вот и пена!
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Губе слова не давали!
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даёшь Зарему а зенит
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