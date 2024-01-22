Андрей Канчельскис: «В ближайшие 50 лет русских в АПЛ не будет, никто не подходит по уровню. Я останусь последним россиянином в истории «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что никто из россиян не сможет играть в АПЛ.

«Если ко мне обратится «Манчестер Юнайтед» с вопросом, кого можно было бы подписать из россиян, я отвечу, что никого. Даже близко никто по уровню не подходит, нет никого, на кого можно было бы глаз положить.

Я говорю то, что вижу, и не занимаюсь популизмом. В ближайшие 50 лет никто не будет играть в АПЛ из русских. Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед».

Не пытаюсь себя как-то восхвалять, просто говорю то, что вижу. Может, конечно, что-то изменится, и там появятся наши ребята – будем верить! Пока все очень тяжело и слабо в это верится», – сказал Канчелькис.

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64 комментария
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Тен Хаг усиленно работает над тем, чтобы уровень МЮ как можно скорее подошёл к россиянам.
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+79
дядюн вроде реанимировать карьеру собрался
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Глейзеры: если российские футболисты не подходят уровню МЮ, то уровень МЮ будет подходить к российским футболистам
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+25
Ну, справедливости ради, у них уже есть парень из Дагестана, русский по сути, все в России русские для них))) так что если пробьётся в основу, Андрюха балабол!))) Да и как смотреть в будущее больше чем на 10 лет?? Может где-то в Казани или Ростове или Владивостоке, да где угодно, подрастает будущая суперзвезда футбола!?
+20
-5
+15
Андрюша, вы там, никак, с Царём за воротники закладывать изволите?
+21
-7
+14
Ответ Kex
Протрезвей) Ты так говоришь потому что он твой земляк Со стороны он довольно посредственный футболист, которых сейчас уйма
С какой стороны?Один из лучших в Лиге 1 по статистике.
+17
-5
+12
Копия Мостовой.
+12
-1
+11
Если тренером будет Саламыч, то будут. Вон у Тен Хаага же получается))
+7
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+7
Ответ Neron
Ну, справедливости ради, у них уже есть парень из Дагестана, русский по сути, все в России русские для них))) так что если пробьётся в основу, Андрюха балабол!))) Да и как смотреть в будущее больше чем на 10 лет?? Может где-то в Казани или Ростове или Владивостоке, да где угодно, подрастает будущая суперзвезда футбола!?
Кто-то на редкафе как раз писал на днях - мол, Кай Руни + Амир Ибрагимов - будущая связка в нападении МЮ :)
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Канчельскис: "Я русский, моя кровь от отца"
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Последний из Андреян.
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Возможно если Мю в шип вылетит
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Ответ Доктор Верховцев
Андрюша, вы там, никак, с Царём за воротники закладывать изволите?
ты точно доктор, не фельдшер?)
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Ответ Дядя ТУРА
дядюн вроде реанимировать карьеру собрался
Марсьяль - Дядюн - Антони
Чемпион АПЛ досрочно известен😎
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Марсьяль - Дядюн - Антони Чемпион АПЛ досрочно известен😎
на троих 1 результативное действие за сезон будет)) и то Бруну будет бить по воротам и случайно в голову Дядюну попадет и в ворота
+5
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Ответ kellhus
Тен Хаг усиленно работает над тем, чтобы уровень МЮ как можно скорее подошёл к россиянам.
А ты все продолжаешь фармить плюсики на МЮ и Тен Хаге🤡🤦🏻‍♂️
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Как говорила Анастасия Ягужинская, "Это последний русский!"
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50 лет ещё себе намерил? А кто ответит за базар?))
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Там Амир Ибрагимов за молодёжь классно играет, рано или поздно в основной команде поиграет
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Ну почему же. Условные Малком или Клаудиньо вполне себе могут, россияне же.
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Справедливости ради, МЮ в ближайшие 50 лет и к Канчельскису не обратится) А там уже и не нужно будет
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Ответ Rakhim02
обычно в большинстве случаев игроки из Лиги 1 и Бундеслиги проваливаются в АПЛ
Ну, давай возьмём Ливерпуль (из плюс-минус либо сейчас играющих, либо недавних):
Лига 1: Конате, Фабиньо.
Бундес: Фирмино, Собослаи, Матип, Эндо, Кейта.
Из всех вышеперечисленных провал только Кейта.
Ну и?
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родился в украине, играл за кировоград, киев и донецк,
в англию уехал до образования рф - он когда россиянином успел стать?!)
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Ответ Neron
Ну, справедливости ради, у них уже есть парень из Дагестана, русский по сути, все в России русские для них))) так что если пробьётся в основу, Андрюха балабол!))) Да и как смотреть в будущее больше чем на 10 лет?? Может где-то в Казани или Ростове или Владивостоке, да где угодно, подрастает будущая суперзвезда футбола!?
ключевое слово МОЖЕТ)
+2
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Ответ kellhus
Тен Хаг усиленно работает над тем, чтобы уровень МЮ как можно скорее подошёл к россиянам.
Наш слоняра.
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Ответ gukmamop
Канчельскис: "Я русский, моя кровь от отца"
Что интересно, отец у него литовец. А мать, кажется, украинка.
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Не знаю не знаю , в данный момент в академии Манчестер Ю играют 4 пацана родом с Дагестана . U16,U14,U10,U7 старший играет еще и за сборную Англии U16 .
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Справедливости ради, в составе того Юнайтед, за который играл Канчельскис, были такие люди, по сравнению с которыми тот же Головин - космос вроде Зидана
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Сейчас не каждый захочет играть в МЮ. При наличии других вариантов.
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Там же в академии растет отечественное дарование или я путаю?
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