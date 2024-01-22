Андрей Канчельскис: «В ближайшие 50 лет русских в АПЛ не будет, никто не подходит по уровню. Я останусь последним россиянином в истории «МЮ»
Андрей Канчельскис считает, что никто из россиян не сможет играть в АПЛ.
«Если ко мне обратится «Манчестер Юнайтед» с вопросом, кого можно было бы подписать из россиян, я отвечу, что никого. Даже близко никто по уровню не подходит, нет никого, на кого можно было бы глаз положить.
Я говорю то, что вижу, и не занимаюсь популизмом. В ближайшие 50 лет никто не будет играть в АПЛ из русских. Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед».
Не пытаюсь себя как-то восхвалять, просто говорю то, что вижу. Может, конечно, что-то изменится, и там появятся наши ребята – будем верить! Пока все очень тяжело и слабо в это верится», – сказал Канчелькис.
Чемпион АПЛ досрочно известен😎
Лига 1: Конате, Фабиньо.
Бундес: Фирмино, Собослаи, Матип, Эндо, Кейта.
Из всех вышеперечисленных провал только Кейта.
Ну и?
в англию уехал до образования рф - он когда россиянином успел стать?!)