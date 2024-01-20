Канчельскис о словах Агкацева про яйца: «Как игроки РПЛ могут жаловаться на повышение цен на продукты? Ужасное кощунство, не от большого ума! Сегодня нет никаких ценностей»

Андрей Канчельскис недоволен высказыванием Станислава Агкацева о ценах на яйца.

«Как футболисты, которые играют в , могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство! Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят.

Советовать футболистам ехать за продуктами в Киргизию не буду, но им должно быть стыдно думать и начинать говорить о таких вещах.

В наше время, когда я был футболистом, у людей были совершенно другие понятия и ценности. Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали. Довольствовались тем, что есть, а сейчас у этой молодежи есть все, а они плачут и жалуются.

Сегодня, к сожалению, нет никаких ценностей – все это пропало», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», возглавляющий «Мурас Юнайтед».

«Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого». Агкацев о ценах