Канчельскис о словах Агкацева про яйца: «Как игроки РПЛ могут жаловаться на повышение цен на продукты? Ужасное кощунство, не от большого ума! Сегодня нет никаких ценностей»
Андрей Канчельскис недоволен высказыванием Станислава Агкацева о ценах на яйца.
«Как футболисты, которые играют в РПЛ, могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство! Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят.
Советовать футболистам ехать за продуктами в Киргизию не буду, но им должно быть стыдно думать и начинать говорить о таких вещах.
В наше время, когда я был футболистом, у людей были совершенно другие понятия и ценности. Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали. Довольствовались тем, что есть, а сейчас у этой молодежи есть все, а они плачут и жалуются.
Сегодня, к сожалению, нет никаких ценностей – все это пропало», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», возглавляющий «Мурас Юнайтед».
«Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого». Агкацев о ценах
Мостовой: "Мы в свое время с Андреем как в убойном футболе чеканили яйцами, а потом жарили их, а сейчас сплошное безобразие, позор, никто даже раза набить яйцо не может, только жалуются и ноют"
В Британию он уехал в 1991 году, когда продовольственный кризис 1992-ого с ножками Буша только маячил на горизонте. Все 90-ые он провёл в Британии.
Когда в его жизни "бывало, что недоедали"?
Его любимый Светоч сказал как-то: «Нет предела человеческой мерзости!»
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А почему Канчельскис думает, что Агкацев жалуется за себя? Может он от имени всего народа?
Моя из четырех человек десяток. Около десятка. Редко больше.
на всякий случай напомню, что он был среди тех 14 "героев"
Андрюше, прежде чем лепить горбатого, следовало вникнуть в суть и контекст слов Агкацева.