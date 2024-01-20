Канчельскис о словах Агкацева про яйца: «Как игроки РПЛ могут жаловаться на повышение цен на продукты? Ужасное кощунство, не от большого ума! Сегодня нет никаких ценностей»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис высшая лига Кыргызстан Краснодар Станислав Агкацев деньги Футбол

Андрей Канчельскис недоволен высказыванием Станислава Агкацева о ценах на яйца.

«Как футболисты, которые играют в РПЛ, могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство! Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят.

Советовать футболистам ехать за продуктами в Киргизию не буду, но им должно быть стыдно думать и начинать говорить о таких вещах.

В наше время, когда я был футболистом, у людей были совершенно другие понятия и ценности. Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали. Довольствовались тем, что есть, а сейчас у этой молодежи есть все, а они плачут и жалуются.

Сегодня, к сожалению, нет никаких ценностей – все это пропало», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», возглавляющий «Мурас Юнайтед».

«Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей. Это дорого». Агкацев о ценах

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41 комментарий
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«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям», - сказал Сократ в V веке до нашей эры.
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Человек просто высказался, но Канчельскис уже облил его с ног до головы)
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Вообще то Агкацев не о себе говорил, а о народе...пора уже Канчельскису работой заняться в своём Юнайтеде...Слышал звон и не знает где он..
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Канчельскис хотел хайпануть на теме какие футболисты нынче зажравшиеся, в итоге не хило так обгадился
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+27
Ответ Сибирский литовец
Комментарий скрыт
Если бы Акагцев на вопрос , яйца по 150 это норм ? Ответил , что вообще прекрасно , даже не чувствую таких цен, вой бы стоял на весь интернет )
+18
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+16
Не хватает только
Мостовой: "Мы в свое время с Андреем как в убойном футболе чеканили яйцами, а потом жарили их, а сейчас сплошное безобразие, позор, никто даже раза набить яйцо не может, только жалуются и ноют"
+15
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+13
«Не от большого ума» здесь только Канчельскис.
+12
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Ответ alexus-1990
Человек просто высказался, но Канчельскис уже облил его с ног до головы)
Для таких людей, как Канчельскис переживать за простой народ просто кощунство, у него другие ценности ...
+10
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+9
Как я понял Акагцев не про себя говорил, ( понятное дело что игроки РПЛ могут на это внимание обращать) а про простой народ, учителей, врачей, пенсионеров, рабочих, по кому и сильнее всего бьёт такая инфляция, Канчельскис какую-то глупость сморозил
+8
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+7
Интересно, а когда Канчельскис недоедал?

В Британию он уехал в 1991 году, когда продовольственный кризис 1992-ого с ножками Буша только маячил на горизонте. Все 90-ые он провёл в Британии.

Когда в его жизни "бывало, что недоедали"?
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Агкацев - молодец. Набрал вистов, показав свою близость к интересам народа. А Канцельскис, что был идиотом по молодости, что таким и остался, дожив до седых яиц. Горбатого могила исправит))
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Один из главных подписантов "письма 14-ти", бившийся за носки и бутсы так, что отказался ехать на свой единственно возможный чемпионат мира, сегодня говорит о чьих-то плачах и жалобах.
Его любимый Светоч сказал как-то: «Нет предела человеческой мерзости!»
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Ответ Юрген
Комментарий скрыт
три десятка в месяц на семью? одно в день? яичница, омлет, тесто сделать? салат сделать. просто вареное яйцо заточить. серьезно?
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Ну если бы Агкацев сказал, что ему глубоко плевать на цены, потому что зарабатывает миллионы, то тот же Канчельскис сказал бы, что так нельзя, зажрались итд...
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«Как футболисты, которые играют в РПЛ, могут жаловаться на повышение цен на продукты? С их стороны это ужасное кощунство! Полнейшее безобразие, которое творится не от большого ума этих ребят.
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А почему Канчельскис думает, что Агкацев жалуется за себя? Может он от имени всего народа?
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Ответ Bartez1986
три десятка в месяц на семью? одно в день? яичница, омлет, тесто сделать? салат сделать. просто вареное яйцо заточить. серьезно?
Сколько ваша семья потребляет яиц в день? Хотя бы примерно.
Моя из четырех человек десяток. Около десятка. Редко больше.
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Ответ Сибирский литовец
Комментарий скрыт
наверное Акагцев говорил про простой народ, по которому инфляция бьёт сильнее всего, Канчельскис зачем то начал говорить про футболистов жалующихся на цены?? в этом и обгадился
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Ответ Юрген
Сколько ваша семья потребляет яиц в день? Хотя бы примерно. Моя из четырех человек десяток. Около десятка. Редко больше.
Ты бы молчал лучше. Дорожают не только яйца, но и изделия из них.
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Ответ Сибирский литовец
может журналисты сами выдергивают цитаты из контекста? Смотрел Канчельскиса у Сычёва - вполне адекватный человек, но правдоруб, видимо поэтому и троллят
что в этой фразе вырвано из контекста?
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Ответ VMX1389
наверное Акагцев говорил про простой народ, по которому инфляция бьёт сильнее всего, Канчельскис зачем то начал говорить про футболистов жалующихся на цены?? в этом и обгадился
может журналисты сами выдергивают цитаты из контекста? Смотрел Канчельскиса у Сычёва - вполне адекватный человек, но правдоруб, видимо поэтому и троллят
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Канчельскису не понять, когда кто-то думает не только о себе, но и еще о других.
на всякий случай напомню, что он был среди тех 14 "героев"
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Канчельскис не жаловался, но письмо четырнадцати подписал.
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Ответ Kit244098
Агкацев - молодец. Набрал вистов, показав свою близость к интересам народа. А Канцельскис, что был идиотом по молодости, что таким и остался, дожив до седых яиц. Горбатого могила исправит))
Играл в юнайтед и теперь тренит юнайтед, но есть нюанс))))
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Ответ Michael Scott
Интересно, а когда Канчельскис недоедал? В Британию он уехал в 1991 году, когда продовольственный кризис 1992-ого с ножками Буша только маячил на горизонте. Все 90-ые он провёл в Британии. Когда в его жизни "бывало, что недоедали"?
в 91 м уже гиперинфляция началась, начались проблемы у клубов в том числе. Может про это время, а может Кировоград, хотя сомневаюсь, в 80-е, особенно на Украине проблем с едой быть не могло.
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Ответ VMX1389
что в этой фразе вырвано из контекста?
скорее всего нужно услышать сам вопрос, задававшийся Канчеле
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Ответ Эдуард Романов
Если бы Акагцев на вопрос , яйца по 150 это норм ? Ответил , что вообще прекрасно , даже не чувствую таких цен, вой бы стоял на весь интернет )
вместо футбола одни яйца и Мостовой в последний месяц
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Ответ Эдуард Романов
Канчельскис хотел хайпануть на теме какие футболисты нынче зажравшиеся, в итоге не хило так обгадился
Может теперь уже успокоится, закроет рот и займётся делом в Киргизии..нам и без него одного Мостового 🤡 хватает...
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Ответ Юрген
Сколько ваша семья потребляет яиц в день? Хотя бы примерно. Моя из четырех человек десяток. Около десятка. Редко больше.
60 рублей в день - 1800 в месяц
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Про ценности...Андрей за себя говорит.
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Скорее этот комментарий не от большого ума.
Андрюше, прежде чем лепить горбатого, следовало вникнуть в суть и контекст слов Агкацева.
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