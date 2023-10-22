Андрей Канчельскис: «Ни один российский футболист не будет играть в АПЛ в ближайшие 20-25 лет. Там звезды, другое понимание футбола»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что россияне не сыграют в АПЛ в следующие 20-25 лет.

«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы.

Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола.

Там играют звезды, там другое понимание футбола», – сказал бывший игрок сборной России, «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». 

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44 комментария

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Очки Дани Алвеса
Да с чего вдруг такие выводы? Выскочка всегда может появиться, подтверждая своим исключением наше закономерное снижение в классе.
Вон условный Пиняев (при всем моем скепсисе к его игре) послезавтра уедет в Алавес, оттуда в Севилью, оттуда в какой-нибудь только вышедший Вест Бром. Вообще не удивлюсь.
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Filipp Gorski
Ответ Spartakus1984
Там Мудрик,там звезды)))))
Мудрик вчера очень красивый мяч положил
Вполне может и расцвести. В целом последние матчи проводит неплохо
Наоборот можно было бы порадоваться за него
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Drob003
У него крышак подгорает ещё похлеще, чем у Мостового
+28
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Alex Slobodskikh
Если завтра Малком перейдёт в Тоттенхэм, что он на это скажет?
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Евгений Цыбулин
Ответ Spartakus1984
Там Мудрик,там звезды)))))
По сравнению с Захаряном(надеюсь,пока)-Мудрик звездой выглядит!
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Дентайр
фамилию Головин он видимо не слышал ни разу.
В любом клубе АПЛ середины-низа справится без проблем.
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Spartakus1984
Там Мудрик,там звезды)))))
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Wiley Fox
Там Соловьев и его поехавшие гости размышляют, чем по Англии ударить - сарматом или посейдоном

Наши поленья только из природной осторожности туда не едут
+7
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Роман
Ответ Tydeus
Спокойно его в Вест Хеме представляю. Да и Захарян в ЛЧ засветится, может спокойно на повышение поехать.
Захаряну играть бы больше тайма, для начала пути
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Алексей Толстюк
Ответ Rio de Janeiro
Ладно Пиняев Если такие деревянные бездари как мудрики попадают в АПЛ да ещё в топ-клубы то о чём говорить)
Ты лучше смотри как Захарян разрывает лалигу))))
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888 AK
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
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🤡
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Alex Legend
Ответ Drob003
У него крышак подгорает ещё похлеще, чем у Мостового
Чего стоит его болтовня про договорняк на ЧМ, у мужика крыша протекает.
+6
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Step_up
Ну бред же. Не поверю, что условный Головин не сможет заиграть в Вест Хэме или Астон Вилле.
+3
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888 AK
они там нужны ? Через пару тройку лет Головин закончит вот и все , больше футболистов в рф нет
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Potsman Kazman
Канча прав
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Алексей Толстюк
Ответ Rio de Janeiro
Ладно Пиняев Если такие деревянные бездари как мудрики попадают в АПЛ да ещё в топ-клубы то о чём говорить)
Бездарь вчера 2 гола в ворота Арсенала сделал. Великий технарь Пиняев пока пусть против Кении скилы тренирует
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Рашпель793
Так говорит, будто в АПЛ каких-то залётных пассажиров нет и играет одна элита мирового футбола ))
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Artem Piatkov
Тут недавно писали, что Кокорин > Мудрик

Не понимаю, чем руководствовались эти люди)
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interested
Да всё это миф, Андрей!.. АПЛ, "туманный альбион", Бобби Чарльтон, сочинённый самими англичанами: мяч везде круглый, поле зелёное. Футбол в Англии самый прибыльный бизнес - вот и весь секрет. А в этом деле они понимают как никто другой: старая "добрая" потогонная система.
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basfhavsfh basfhavsfh
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Nemecfaeton
форма черепа у наших изменится только через 25 лет?
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Олег Кузнецов
Ответ Drob003
У него крышак подгорает ещё похлеще, чем у Мостового
Когда Канчельскис говорит такое, подразумевается, что он то сам-"Великий" поиграл там.) Скромнее нужно быть, Андрюша. Будут в России и другие звезды, которые будут играть в АПЛ.
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Potsman Kazman
Ответ Олег Кузнецов
Когда Канчельскис говорит такое, подразумевается, что он то сам-"Великий" поиграл там.) Скромнее нужно быть, Андрюша. Будут в России и другие звезды, которые будут играть в АПЛ.
Канча звезда, под ним молодой бекхем сидел
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888 AK
Ответ Artem Piatkov
Тут недавно писали, что Кокорин > Мудрик Не понимаю, чем руководствовались эти люди)
Ничем ! Как и большинство в этой стране и в этом футболе
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sd4fmwrvz8
Ни один российский футболист никогда в жизни не попадет в топ 100 лучших футболистов АПЛ добавил Канчельскис
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Михаил Хромаков
Ответ paratruper17
Массово, скорее всего, не будут. Но условный Пиняев вполне может и заиграть
Головин тот же почему нет
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paratruper17
Массово, скорее всего, не будут. Но условный Пиняев вполне может и заиграть
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gorev-1965@mail.ru
Всё возможно
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unnamed01
как можно говорить про 20-25 лет )) сейчас даже смотря на 12-13 нельзя сказать кто из них вырастет . взять академию краснодара , тренировки и условия не хуже чем в Европе , почему там не может вырасти игрок ? в целом понятно дело уровень на дне , но один два всегда могут быть
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