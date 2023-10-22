Андрей Канчельскис: «Ни один российский футболист не будет играть в АПЛ в ближайшие 20-25 лет. Там звезды, другое понимание футбола»
Андрей Канчельскис считает, что россияне не сыграют в АПЛ в следующие 20-25 лет.
«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы.
Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола.
Там играют звезды, там другое понимание футбола», – сказал бывший игрок сборной России, «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вон условный Пиняев (при всем моем скепсисе к его игре) послезавтра уедет в Алавес, оттуда в Севилью, оттуда в какой-нибудь только вышедший Вест Бром. Вообще не удивлюсь.
Вполне может и расцвести. В целом последние матчи проводит неплохо
Наоборот можно было бы порадоваться за него
В любом клубе АПЛ середины-низа справится без проблем.
Наши поленья только из природной осторожности туда не едут
Не понимаю, чем руководствовались эти люди)