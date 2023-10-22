Андрей Канчельскис: «Ни один российский футболист не будет играть в АПЛ в ближайшие 20-25 лет. Там звезды, другое понимание футбола»

Андрей Канчельскис считает, что россияне не сыграют в АПЛ в следующие 20-25 лет.

«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы.

Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в , там совершенно другой уровень футбола.

Там играют звезды, там другое понимание футбола», – сказал бывший игрок сборной России, « » и «Эвертона».

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