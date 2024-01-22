Андрей Канчельскис: «В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с Европой. Все в 2 раза медленнее»
Андрей Канчельскис считает, что российский футбол уступает Европе в скорости.
«Когда наши клубы играли в еврокубках с лучшими европейскими командами, разница в скоростях первым же делом бросалась в глаза.
Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч. А сейчас ситуация еще хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе.
В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с европейским футболом. Все в два раза медленнее», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».
Смотришь топ-чемпионаты и только успевай за движением мячом, головокружительные скорости!
Европейский топ-футбол - это что-то рядом с границами человеческих возможностей
Он говорит про скорость принятия решений в первую очередь, во дворах в целом все игры состоят из быстрых атак, делает ли это дворой футбол быстрее испанского?
Что то когда в ЦСКА играли Вагнер Лав с Карвальо и в еврокубках скорости наших клубов были ординаковые или гораздо больше.
Забавляют люди, которые не понимают простых истин, что условно бразильцы или ребята из Африки, которые гоняют мяч с утра до вечера потом и вырастают в футболистов, а у нас Жирков и Кокорин, которые в школу не ходили и только на футбольном поле пропадали.
А сейчас лезут в футбол дети богатеньких родителей, которые умеют только пить и жрать много, отсюда уже по полю пешком ходят у нас и еще Бердыев со своим автобусом, кстати Ротенберг у него играл, как пример этого.
Кто не понял, еще раз талантливые мальчишки, а это в основном из бедных семей, отсекаются детьми богатых родителей, так как надо отбить затраты им на взятки тренерам,агентам и так далее.
В СССР было возможность пробиться любому, так и сборная играла на хорошем уровне.
А то начинают ныть, что надо лучшим уезжать, а где эти лучшие?
Кузяев что ли?
Гавр- клуб нашего пердива, какой-нибудь Акрон его ушатает без проблем.
Вот Кузяев и показал уровень нашего футбола, вернее Зенита и его побед в РПЛ, кто есть кто, то есть бразильцы титулы и трофеи приносят, а наши на скамейке сидят, а им уезжайте, что смешно, со скамейки на скамейку что ли.
Нужно заметить, что важен результат. Никакие красивости его не заменят.
И у бердыевского Рубина с Барселоной 2009-2010 годов (а Барселона тогда была огонь) ровно по балансу: =1 =2 -1
Разница только -1.
Ну или на любом удобном лично Вам статистическом сайте, чтобы можно было сравнивать сравнимое - мне без разницы.
Увидите всё сами.
И это притом, что игра Локо-Зенит тоже была не сильно богата на удары по воротам, основное действие происходило вдали от ворот.
Кузяев - молодец, работает, учится играть, сделал себя сам, как и Головин. Но это всё исключение из правил.
Футболистов не готовят должным образом, даже у Кузяева и Головина видны пробелы в технике