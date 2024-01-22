Андрей Канчельскис: «В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с Европой. Все в 2 раза медленнее»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Андрей Канчельскис Лига Конференций УЕФА Футбол

Андрей Канчельскис считает, что российский футбол уступает Европе в скорости.

«Когда наши клубы играли в еврокубках с лучшими европейскими командами, разница в скоростях первым же делом бросалась в глаза.

Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч. А сейчас ситуация еще хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе.

В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с европейским футболом. Все в два раза медленнее», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед». 

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72 комментария
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Факты. Люди, играющие и там, и там, в один голос говорят: в РПЛ можно спокойно принять мяч, развернуться, поднять голову, осмотреться, передохнуть, отдать пас. В Европе против тебя уже после принятия мяча обрушивается прессинг, время на принятие решения - доли секунды
Смотришь топ-чемпионаты и только успевай за движением мячом, головокружительные скорости!
Европейский топ-футбол - это что-то рядом с границами человеческих возможностей
+47
-11
+36
Ответ Вячеслав Припузов
По данным Instat, в прошедшем сезоне ни один топ-чемпионат не попал в число лидеров по среднему количеству быстрых атак в матчах. Самую высокую позицию из топ-чемпионатов занимают французы (11 место и 35,6 быстрых голевых атак), далее немцы (12 место и 35,5 атак), на 14-й позиции итальянцы (35,1). Российская премьер-лига - шестнадцатая (34,8), английская - восемнадцатая (33,9), а испанская - девятнадцатая (33,6). Наши впереди Англии и Испании... Учи маттчасть, Канчельскис, прежде, чем в очередной раз набрасывать, один раз уже облажался 🤡 с Агкатцевым https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI754999_Samyje_bystryje_ligi_mira_V_etom_spiske_net_top_chempionatov
М-да, наш футбол круче испанского и английского... Тебе надо к Соловьеву на телевидение сходить попробовать себя.
+41
-5
+36
Может показывать на скорости Х2? И всё будет нормально!!!
+21
-1
+20
Профессионалы не суетятся.
+13
0
+13
уверен что Мурас Юнайтед заиграет сейчас как в Европе
+11
-1
+10
Ответ Вячеслав Припузов
По данным Instat, в прошедшем сезоне ни один топ-чемпионат не попал в число лидеров по среднему количеству быстрых атак в матчах. Самую высокую позицию из топ-чемпионатов занимают французы (11 место и 35,6 быстрых голевых атак), далее немцы (12 место и 35,5 атак), на 14-й позиции итальянцы (35,1). Российская премьер-лига - шестнадцатая (34,8), английская - восемнадцатая (33,9), а испанская - девятнадцатая (33,6). Наши впереди Англии и Испании... Учи маттчасть, Канчельскис, прежде, чем в очередной раз набрасывать, один раз уже облажался 🤡 с Агкатцевым https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI754999_Samyje_bystryje_ligi_mira_V_etom_spiske_net_top_chempionatov
А причём здесь быстрые атаки?
Он говорит про скорость принятия решений в первую очередь, во дворах в целом все игры состоят из быстрых атак, делает ли это дворой футбол быстрее испанского?
+5
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+5
Ответ Вячеслав Припузов
По данным Instat, в прошедшем сезоне ни один топ-чемпионат не попал в число лидеров по среднему количеству быстрых атак в матчах. Самую высокую позицию из топ-чемпионатов занимают французы (11 место и 35,6 быстрых голевых атак), далее немцы (12 место и 35,5 атак), на 14-й позиции итальянцы (35,1). Российская премьер-лига - шестнадцатая (34,8), английская - восемнадцатая (33,9), а испанская - девятнадцатая (33,6). Наши впереди Англии и Испании... Учи маттчасть, Канчельскис, прежде, чем в очередной раз набрасывать, один раз уже облажался 🤡 с Агкатцевым https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI754999_Samyje_bystryje_ligi_mira_V_etom_spiske_net_top_chempionatov
Быстрая голевая атака не равно быстрый темп игры. Условный заброс и гол после розыгрыша от ворот это голевая атака. За 5 секунд.
+4
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+4
Ну так-то, да, соображалка у наших дольше работает. Постоят, подумают, головой покрутят.
+3
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+3
Ответ Андрей
тогда надо 180 минут играть чтоб в 90 минут эфира уложится))
Они тогда в два раза больше бабок начнут требовать.
+3
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+3
Ответ and_ru
Вот смотрю АПЛ, Ла-Лигу или РПЛ и думаю, я бы этот чемпионат ещё потянул бы, а вот включаю Бельгию, Румынию или же не дай бог Шотландию и понимаю: "Что на этом мои полномочия уже всё".
У каждого субъективное мнение, а по датчикам на каждом футболисте объективные данные, сейчас все измеряется ...
+2
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+2
Прял в Киргизии , где Кончелькис тренером работает и где ему место со своим языком ,скорости космические.
Что то когда в ЦСКА играли Вагнер Лав с Карвальо и в еврокубках скорости наших клубов были ординаковые или гораздо больше.
Забавляют люди, которые не понимают простых истин, что условно бразильцы или ребята из Африки, которые гоняют мяч с утра до вечера потом и вырастают в футболистов, а у нас Жирков и Кокорин, которые в школу не ходили и только на футбольном поле пропадали.
А сейчас лезут в футбол дети богатеньких родителей, которые умеют только пить и жрать много, отсюда уже по полю пешком ходят у нас и еще Бердыев со своим автобусом, кстати Ротенберг у него играл, как пример этого.
Кто не понял, еще раз талантливые мальчишки, а это в основном из бедных семей, отсекаются детьми богатых родителей, так как надо отбить затраты им на взятки тренерам,агентам и так далее.
В СССР было возможность пробиться любому, так и сборная играла на хорошем уровне.
А то начинают ныть, что надо лучшим уезжать, а где эти лучшие?
Кузяев что ли?
Гавр- клуб нашего пердива, какой-нибудь Акрон его ушатает без проблем.
Вот Кузяев и показал уровень нашего футбола, вернее Зенита и его побед в РПЛ, кто есть кто, то есть бразильцы титулы и трофеи приносят, а наши на скамейке сидят, а им уезжайте, что смешно, со скамейки на скамейку что ли.
+2
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+2
А куда торопиться-то?)
+2
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Ответ Mixos Demid
Может показывать на скорости Х2? И всё будет нормально!!!
тогда надо 180 минут играть чтоб в 90 минут эфира уложится))
+2
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Ответ оле - топ юрген - клоп
А киргизы тут причём
он их главный тренер, в смысле причем, ахаха
+4
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+2
Ответ TheSportNik
Прял в Киргизии , где Кончелькис тренером работает и где ему место со своим языком ,скорости космические. Что то когда в ЦСКА играли Вагнер Лав с Карвальо и в еврокубках скорости наших клубов были ординаковые или гораздо больше. Забавляют люди, которые не понимают простых истин, что условно бразильцы или ребята из Африки, которые гоняют мяч с утра до вечера потом и вырастают в футболистов, а у нас Жирков и Кокорин, которые в школу не ходили и только на футбольном поле пропадали. А сейчас лезут в футбол дети богатеньких родителей, которые умеют только пить и жрать много, отсюда уже по полю пешком ходят у нас и еще Бердыев со своим автобусом, кстати Ротенберг у него играл, как пример этого. Кто не понял, еще раз талантливые мальчишки, а это в основном из бедных семей, отсекаются детьми богатых родителей, так как надо отбить затраты им на взятки тренерам,агентам и так далее. В СССР было возможность пробиться любому, так и сборная играла на хорошем уровне. А то начинают ныть, что надо лучшим уезжать, а где эти лучшие? Кузяев что ли? Гавр- клуб нашего пердива, какой-нибудь Акрон его ушатает без проблем. Вот Кузяев и показал уровень нашего футбола, вернее Зенита и его побед в РПЛ, кто есть кто, то есть бразильцы титулы и трофеи приносят, а наши на скамейке сидят, а им уезжайте, что смешно, со скамейки на скамейку что ли.
"еще Бердыев со своим автобусом"
Нужно заметить, что важен результат. Никакие красивости его не заменят.
И у бердыевского Рубина с Барселоной 2009-2010 годов (а Барселона тогда была огонь) ровно по балансу: =1 =2 -1
Разница только -1.
+2
-1
+1
Ответ akaAzazello
Интересная игра и скорость была в обоих последних матчах Атлетов и Мадрида - в упомянутом вами матче с Барса смирилась с поражением и просто катала мяч немалую часть времени
Загуглите любой понравившийся лично Вам мачч по именам команды, счёту и site:soccer365.ru - чтобы сравнить статистику.
Ну или на любом удобном лично Вам статистическом сайте, чтобы можно было сравнивать сравнимое - мне без разницы.
Увидите всё сами.
И это притом, что игра Локо-Зенит тоже была не сильно богата на удары по воротам, основное действие происходило вдали от ворот.
+1
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Ответ Uef@
Так и в Европе затраты несоизмеримы с теми, что уходят у нас, только уже в обратную сторону))
У нас в РПЛ слишком большой контраст между лидерами и периферией. Если судить по возможностям наших топов, то уступили бы, наверно, только клубам АПЛ и грандам из топ-5 лиг. Все остальные, уровень не выше клубов условного чемпионата Чехии.
+1
0
+1
Ответ TheSportNik
Прял в Киргизии , где Кончелькис тренером работает и где ему место со своим языком ,скорости космические. Что то когда в ЦСКА играли Вагнер Лав с Карвальо и в еврокубках скорости наших клубов были ординаковые или гораздо больше. Забавляют люди, которые не понимают простых истин, что условно бразильцы или ребята из Африки, которые гоняют мяч с утра до вечера потом и вырастают в футболистов, а у нас Жирков и Кокорин, которые в школу не ходили и только на футбольном поле пропадали. А сейчас лезут в футбол дети богатеньких родителей, которые умеют только пить и жрать много, отсюда уже по полю пешком ходят у нас и еще Бердыев со своим автобусом, кстати Ротенберг у него играл, как пример этого. Кто не понял, еще раз талантливые мальчишки, а это в основном из бедных семей, отсекаются детьми богатых родителей, так как надо отбить затраты им на взятки тренерам,агентам и так далее. В СССР было возможность пробиться любому, так и сборная играла на хорошем уровне. А то начинают ныть, что надо лучшим уезжать, а где эти лучшие? Кузяев что ли? Гавр- клуб нашего пердива, какой-нибудь Акрон его ушатает без проблем. Вот Кузяев и показал уровень нашего футбола, вернее Зенита и его побед в РПЛ, кто есть кто, то есть бразильцы титулы и трофеи приносят, а наши на скамейке сидят, а им уезжайте, что смешно, со скамейки на скамейку что ли.
ну с Гавром ты погорячился, сейчас он как раз на уровне первой тройки, а то и выше.
Кузяев - молодец, работает, учится играть, сделал себя сам, как и Головин. Но это всё исключение из правил.
Футболистов не готовят должным образом, даже у Кузяева и Головина видны пробелы в технике
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Ответ Андрей
тогда надо 180 минут играть чтоб в 90 минут эфира уложится))
Можно начинать показывать первый тайм, когда в реальном времени начинают играть второй.
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Ответ Mixos Demid
Может показывать на скорости Х2? И всё будет нормально!!!
Для прямого эфира!
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Ответ Uef@
Ну ведь по итогу так и играют: топы РПЛ на уровне команд, которые в топ-5 находятся под грандами, а периферия на уровне бельгий/чехий.
Топы РПЛ играют на уровне аутсайдеров, в лучшем случае середняков команд топ-5 лиг, а периферия не факт ещё, что потянула бы Чехию, и тем более Бельгию.
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Ответ Uef@
Ну ведь по итогу так и играют: топы РПЛ на уровне команд, которые в топ-5 находятся под грандами, а периферия на уровне бельгий/чехий.
Брюгге: "А вот сейчас обидно было"
+1
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+1
Ответ ASH11
У нас в РПЛ слишком большой контраст между лидерами и периферией. Если судить по возможностям наших топов, то уступили бы, наверно, только клубам АПЛ и грандам из топ-5 лиг. Все остальные, уровень не выше клубов условного чемпионата Чехии.
Ну ведь по итогу так и играют: топы РПЛ на уровне команд, которые в топ-5 находятся под грандами, а периферия на уровне бельгий/чехий.
+1
0
+1
И ...?
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Факты. Люди, играющие и там, и там, в один голос говорят: в РПЛ можно спокойно принять мяч, развернуться, поднять голову, осмотреться, передохнуть, отдать пас. В Европе против тебя уже после принятия мяча обрушивается прессинг, время на принятие решения - доли секунды Смотришь топ-чемпионаты и только успевай за движением мячом, головокружительные скорости! Европейский топ-футбол - это что-то рядом с границами человеческих возможностей
Всю, смотря футбол, ловлю себя на мысли, что как в рпл играть я бы смог. Включаю ла лигу или апл, смотрю и понимаю, что на диване лучше))) Понятно, что я бы и в рпл не попал бы, но мысли приходят такие))
+6
-5
+1
Я об этом ещё в 2000 году читал в спорт экспрессе, о том что у нас заметно медленнее темп в чемпионате
+2
-1
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Ответ Кино Музыка
Уровень посыпался с ослаблением лимита. Раньше была хоть какая-то вменяемость, сейчас везут откровенный шлак, всем все по барабану.
раньше денег было больше, поэтому покупали дорогих игроков, сейчас экономят - везде госбюджет
+1
-1
0
В рпл прикольно бегают только во второй половине таблицы, топ 6 играю в хрень, а не в футбол. Всё рисуют от Краснодара с зенитом, а там 1.5 удара за тайм. Дай бог в створ. Остановок больше, чем на троллейбусном маршруте.
+4
-4
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Ответ Доктор Верховцев
Ну так-то, да, соображалка у наших дольше работает. Постоят, подумают, головой покрутят.
Русский человек экзестенциальный, мы все рефлексируем и думаем, особенно на кухнях! Так что это особенности национальной рыбалки!
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Ответ evgen123
а в чем причина? Игроки физически слабее? Ну ерунда же. Дело точно не в физике. А в чем то другом🤔
Не в физике точно, а в уровне всего футбола. В качестве прессинга, в качестве организации и тактики. У нас всё проще, крайние защитники подключаются к атакам дай бог в топ 6, а в ЛаЛиге условный лас пальмас играет в современный футбол. А уж делать из цз цпз во время матча это что-то из фантастики.
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