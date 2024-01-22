Андрей Канчельскис: «В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с Европой. Все в 2 раза медленнее»

Андрей Канчельскис считает, что российский футбол уступает Европе в скорости.

«Когда наши клубы играли в еврокубках с лучшими европейскими командами, разница в скоростях первым же делом бросалась в глаза.

Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч. А сейчас ситуация еще хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе.

В играют как будто в замедленной съемке по сравнению с европейским футболом. Все в два раза медленнее», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».