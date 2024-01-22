«Локо» хотел подписать защитника Албании Исмайли, но игрок отказался и предпочел остаться в «Эмполи»
«Локомотив» не смог подписать защитника «Эмполи» Ардиана Исмайли.
Как сообщил Николо Скира, московский клуб хотел подписать 27-летнего футболиста, но он отклонил предложение.
В услугах Исмайли был заинтересован еще один российский клуб, но игрок предпочел остаться в «Эмполи», который идет в зоне вылета Серии А.
В этом сезоне центральный защитник провел 16 матчей за «Эмполи». Статистику игрока сборной Албании можно найти здесь.