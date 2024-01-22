«Локо» хотел подписать защитника Албании Исмайли, но игрок отказался и предпочел остаться в «Эмполи»

Теги Локомотив Эмполи премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Ардиан Исмайли Футбол

«Локомотив» не смог подписать защитника «Эмполи» Ардиана Исмайли.

Как сообщил Николо Скира, московский клуб хотел подписать 27-летнего футболиста, но он отклонил предложение.

В услугах Исмайли был заинтересован еще один российский клуб, но игрок предпочел остаться в «Эмполи», который идет в зоне вылета Серии А.

В этом сезоне центральный защитник провел 16 матчей за «Эмполи». Статистику игрока сборной Албании можно найти здесь.

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7 комментариев
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все логично!
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Жалко конечно, это было бы усиление
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Видимо думали, что согласится из-за Митая
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Эмполи отрицает, спортивный директор говорит - не получали предложение от Локомотива.
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Вот уехал Цорн, теперь даже никого привезти не могут.
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