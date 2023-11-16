«Локомотиву» интересны форвард «Милана» Йович и защитник «Лечче» Понграчич. Клуб делал запрос («Чемпионат»)

«Локомотив» интересуется форвардом «Милана» и защитником «Лечче».

Московскому клубу интересны серб и хорват . « » ищет усиление на зимнее трансферное окно в Италии и балканских странах.

Представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» и защитника « ».

После получения информации клуб взял время на размышление, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Йович летом перешел в « » на правах свободного агента, подписав контракт на год. За 7 матчей он не отметился результативными действиями. Подробная статистика 25-летнего игрока – здесь.

Понграчич был выкуплен «Лечче» у «Вольфсбурга» после аренды. Он провел 14 матчей в этом сезоне. Подробная статистика 26-летнего игрока – здесь.

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