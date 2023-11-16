«Локомотиву» интересны форвард «Милана» Йович и защитник «Лечче» Понграчич. Клуб делал запрос («Чемпионат»)

Теги Локомотив Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Лечче Лука Йович Марин Понграчич Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» интересуется форвардом «Милана» и защитником «Лечче».

Московскому клубу интересны серб Лука Йович и хорват Марин Понграчич. «Локо» ищет усиление на зимнее трансферное окно в Италии и балканских странах.

Представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» и защитника «Лечче».

После получения информации клуб взял время на размышление, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Йович летом перешел в «Милан» на правах свободного агента, подписав контракт на год. За 7 матчей он не отметился результативными действиями. Подробная статистика 25-летнего игрока – здесь.

Понграчич был выкуплен «Лечче» у «Вольфсбурга» после аренды. Он провел 14 матчей в этом сезоне. Подробная статистика 26-летнего игрока – здесь.

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39 комментариев

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error505
Йович по меркам РПЛ прямо звезда, хотелось бы верить, что это не просто вброс и все сбудется
+36
-3
+33
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Фахрик
Ответ Игорь Новиков
Болельщики Милана двумя руками за этот трансфер)
Болельщики Локо тоже! И пусть все будут счастливы!
+28
0
+28
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Максим Евстигнеев
Если перейдут оба будут топами в нашем чемпионате
Если ещё и Вера из Оренбурга придет то думаю будет очень отличное ТО за последние несколько лет
+16
-1
+15
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Альварес 9
Милан Йовича должен отдать бесплатно и ещё заплатить чтобы это тупое полено только забрали
+7
0
+7
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Антонио Мартынов
Ответ error505
Йович по меркам РПЛ прямо звезда, хотелось бы верить, что это не просто вброс и все сбудется
Откровенно говоря уже совсем не верится, что он сможет как-то реанимировать свою карьеру. И в Фиорентине и в Милане сейчас - никакой. Пшик как Пёнтек
+4
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Igor Shalamov
Ответ Гекдениз Кардениз
скатился от Реала до Локо , думаю он не пойдет точнее "ну не едут к нам йпта Йович к нам не поедет"
скорее всего в Турцию к Икарди
+4
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Дядя ТУРА
Ответ Максим Евстигнеев
Назови мне любого другого тренера в России не физкультурника?
осинькин
+4
0
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Игорь Новиков
Болельщики Милана двумя руками за этот трансфер)
+7
-4
+3
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Дядя ТУРА
Ответ Максим Евстигнеев
Если перейдут оба будут топами в нашем чемпионате Если ещё и Вера из Оренбурга придет то думаю будет очень отличное ТО за последние несколько лет
а какая разница если тренер физкультурник
+4
-1
+3
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error505
Ответ Тыр Пырыч
Им хоть месси с роналдой дай, толку Н О Л Ь.
откуда такие выводы?)
+4
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Nikolai Masakov
Ответ error505
Йович по меркам РПЛ прямо звезда, хотелось бы верить, что это не просто вброс и все сбудется
В Милане абсолютно ноль, не выкладывается на поле, лениво двигается. Не думаю что в РПЛ у него прям мотивация появится.
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Dmitry Orlov
Второе подряд окно Йовича сватают в Россию. В прошлый раз писали про интерес от Спартака.
Для РПЛ-то это топовое подписание будет.
Не слишком возрастные игроки, хорошо, что варианты ищут среди таких.
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Зизуха
Братушка не помешает, только оно ему надо?
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градус ненависти
Норм Айнтрахт тогда развёл Мадрид, впарив им этого Пионтека 2.0
+2
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Дядя ТУРА
Ответ Максим Евстигнеев
Не факт что в большом клубе он покажет результат. Нету сейчас условной альтернативы Галактионову, имеем что имеем
кроме Наира, кто при нем прогрессировал?
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Максим Евстигнеев
Ответ Дядя ТУРА
кроме Наира, кто при нем прогрессировал?
У нас что тренер занимается только лишь раскрытием талантов? Ни Семак ни Карпин ни Федотов в последнее время нам ни открыл ни одного игрока про которого можно говорить что он топ
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Максим Евстигнеев
Ответ Дядя ТУРА
а какая разница если тренер физкультурник
Назови мне любого другого тренера в России не физкультурника?
+1
-1
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Игорь Новиков
Ответ Фахрик
Болельщики Локо тоже! И пусть все будут счастливы!
Вы, видимо, не видели его очень давно. Ужасен. Но если оживет - дай Бог.
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S-V-D
Ответ 44ndfwwgbr
Против только клиенты РЖД, которым снова поднимут цены на билеты и перевозки.
Как там с ценами на бензин?
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44ndfwwgbr
Ответ Фахрик
Болельщики Локо тоже! И пусть все будут счастливы!
Против только клиенты РЖД, которым снова поднимут цены на билеты и перевозки.
+6
-6
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Dmitry Orlov
Ответ error505
откуда такие выводы?)
Хейтеры, сэр.
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sancho81
Ответ градус ненависти
Норм Айнтрахт тогда развёл Мадрид, впарив им этого Пионтека 2.0
Немцы вообще красавцы) Чаще, правда, англичан разводят, но тут тоже неплохр)
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Антонио Мартынов
Ответ error505
ну рпл это не Ла Лига и не Серия А, уровень в разы меньше. Шансы высокие
Если даже приедет - жилы рвать не будет. Тут не раскрывались и люди посерьёзнее
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Гекдениз Кардениз
Ответ error505
Йович по меркам РПЛ прямо звезда, хотелось бы верить, что это не просто вброс и все сбудется
скатился от Реала до Локо , думаю он не пойдет точнее "ну не едут к нам йпта Йович к нам не поедет"
+3
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sancho81
Нефиговые хотелки)
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NikoVinkovic
Если Локо удастся провернуть эти трансферы, то это будет фантастикой. Йович игрок уровня Малкома для РПЛ, да и история похожа - сверкнул в середняке, не сдюжил топы, правда Малком переходил в другое время и явно помимо денег имел мотивацию играть в ЕК. Понграчич - игрок, стабильно вызывающийся в сборную Хорватии, пусть и не основной, за Лечче в этом сезоне отыграл все матчи от звонка до звонка. Таких игроков не стыдно было бы и до санкций привезти, а в нынешней ситуации это настолько круто, что даже не верится.
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Madridistas
Это что новости из двухтысячных?))
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Любитель побеждать
А ффп уже не актуален?
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Ktoto_V_Dome
Так вот почему подняли билеты на электрички на 3 рубля 😾
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Tima_Milan
интересна Милла Йовович?
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Хей-Хо, а ну пошли!
Мила Йовович прикольней, у неё пистолет есть. Зомбарей крушить. И она из Улья.
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Novak
Да не поедут они, на имитацию бурной деятельности похоже.
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ta-tosha
Хорошо что хоть не Мбаппе :)
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БолельщикСоСтажем
Ничего себе запросы)
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WhitePeacock
От Реала до Локо...мда
По хорошему ему в Црвену Звезду надо ехать,за этим клубом следят...может и реанимирует карьеру
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