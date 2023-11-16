«Локомотиву» интересны форвард «Милана» Йович и защитник «Лечче» Понграчич. Клуб делал запрос («Чемпионат»)
«Локомотив» интересуется форвардом «Милана» и защитником «Лечче».
Московскому клубу интересны серб Лука Йович и хорват Марин Понграчич. «Локо» ищет усиление на зимнее трансферное окно в Италии и балканских странах.
Представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» и защитника «Лечче».
После получения информации клуб взял время на размышление, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Йович летом перешел в «Милан» на правах свободного агента, подписав контракт на год. За 7 матчей он не отметился результативными действиями. Подробная статистика 25-летнего игрока – здесь.
Понграчич был выкуплен «Лечче» у «Вольфсбурга» после аренды. Он провел 14 матчей в этом сезоне. Подробная статистика 26-летнего игрока – здесь.
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Если ещё и Вера из Оренбурга придет то думаю будет очень отличное ТО за последние несколько лет
Для РПЛ-то это топовое подписание будет.
Не слишком возрастные игроки, хорошо, что варианты ищут среди таких.
По хорошему ему в Црвену Звезду надо ехать,за этим клубом следят...может и реанимирует карьеру