Агент Миранчука: «Думаю, Алексей перейдет в другой клуб в январе. Смотрим в сторону Европы»

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Алексея Миранчука сообщил, что хавбек, скорее всего, сменит клуб в январе.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него все будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, что будет переход.

«Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождемся, он играет спокойно.

Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Леши довольна, все довольны. Пускай мистер думает», – сказал Вадим Шпинев.

Статистику 28-летнего полузащитника «Аталанты» можно посмотреть здесь.

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7 комментариев
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Россия до Урала - тоже Европа 😂
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На Кипр к Кокорину😎
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Сомнительно выглядят все эти разговоры про возможный уход до истечения контракта. Сейчас Гасперини опять решит, что ему Миранчук зачем-то нужен, и продолжит его до конца сезона выпускать на несколько минут.
Тут разве что надежда на руководство Аталанты, которое решит хоть какие-то деньги за него получить, а не отпускать потом свободным агентом.
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Ответ shadow82
Россия до Урала - тоже Европа 😂
... и все четче вырисовывается от Лиссабона до Владивостока.
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Ответ Novak
Сомнительно выглядят все эти разговоры про возможный уход до истечения контракта. Сейчас Гасперини опять решит, что ему Миранчук зачем-то нужен, и продолжит его до конца сезона выпускать на несколько минут. Тут разве что надежда на руководство Аталанты, которое решит хоть какие-то деньги за него получить, а не отпускать потом свободным агентом.
факт. в точку написал.
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