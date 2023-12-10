Агент Миранчука: «Думаю, Алексей перейдет в другой клуб в январе. Смотрим в сторону Европы»

Агент Алексея Миранчука сообщил, что хавбек, скорее всего, сменит клуб в январе.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него все будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть и в январе, я думаю, что будет переход.

«Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы. Давайте просто дождемся, он играет спокойно.

Вчера сделал очень важный гол для команды, мама Леши довольна, все довольны. Пускай мистер думает», – сказал Вадим Шпинев.

Статистику 28-летнего полузащитника «Аталанты» можно посмотреть здесь.

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