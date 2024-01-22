ЮАР – Тунис: прогноз на матч 24 января 2024, Кубок африканских наций

В среду, 24 января 2024 года сборная ЮАР сыграет с Тунисом в третьем туре групповой стадии Кубка африканских наций. Игра состоится в квартете Е и пройдет в городе Коронго на «Стадионе им. Амаду Гон Кулибали» в Кот-д’Ивуаре. Синоптики прогнозируют ясную погоду и температуру воздуха +24 градуса – оптимальные условия для предстоящей встречи.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа сборной Туниса (2.21);

победа сборной Туниса или ничья (1.25);

обе забьют – нет (1.63);

тотал меньше 2.5 (1.47).

Южноафриканская сборная выигрывла КАФ лишь однажды – в 1996 году, в 1998 занимала второе место, а в 2000 – становилась бронзовым призером турнира. С тех пор наивысшим достижением команды были выходы в четвертьфинал, хотя чаще команда либо не проходила квалификацию, либо заканчивала свои выступления на стадии группового этапа.

У Туниса более внушительный послужной список. Так, команда выигрывала КАФ в 2004 году, в 1996 и 1965 брала серебряные медали турнира, а в 1962 году становилась бронзовым призером. Отметим, в 2011 году Тунис выиграл Чемпионат африкансих наций.

Наш прогноз на матч ЮАР – Тунис поможет сделать осмысленную ставку на игру.

ЮАР

Сборная ЮАР после двух сыгранных матчей в КАФ занимает второе место в Группе Е, имеет в своем активе 3 очка, четыре забитых гола и два пропущенных мяча. Отметим, отставание южноафриканской сборной от Мали составляет один балл. В рамках турнира команда уступила Мали в первом туре – 0:2, но зато выиграла Намибию во второй игре квартета – 4:0. Во второй встрече голами отличились Перси Тау, Темба Зване оформил дубль, а также Тапело Масеко. Морена, Макгола и Мокоэла записали на свой счет голевые передачи.

Для большей объективности прогноза, рассмотрим статистику выступления команды в последних десяти матчах:

4 (40%) победы;

4 (40%) ничьи;

2 (20%) поражения;

8 забито голов;

6 пропущено голов;

0.80 забито голов за игру;

0.60 пропущено голов за игру;

60% сухие матчи;

20% обе забьют;

9.00 удары;

9.11 удары (соперник);

4.44 удары в створ;

3.22 удары в створ (соперник);

57.78 владение;

42.22 владение (соперник);

4.89 угловые;

4.22 угловые (соперник);

13.00 нарушения;

16.20 нарушения (соперник);

2.50 офсайды;

2.25 офсайды (соперник);

1.44 желтые карточки;

1.00 желтые карточки (соперник);

0 красные карточки;

0 красные карточки (соперник).

На Кубке акфриканских наций больше всех голов в составе сборной ЮАР забил Тема Эване – полузащитник отличился двумя забитыми голами, еще по мячу оформили Тапело Масеко и Перси Тау. Что касается лучших ассистентов, то по одной голевой передаче отдали Тапело Морена, Тебохо Мокоэна и Эвиденс Макгола.

Вероятный состав сборной ЮАР на матч с Тунисом:

Вратарь:

Уильямс Ронвен;

Защитники:

Мудау Кхулисо;



Ксулу Сиянда;



Мвала Мотоби;



Модиба Мафоса;

Полузащитники:

Тау Перси;



Ситоле Сфефело;



Мокоена Тебохо;



Масеко Тапело;

Нападающие:

Зване Темба;



Макгопа Эвиденс.

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Тунис

Сборная Туниса занимает последнее, четвертое место в группе Е. Команда забила гол и пропустила два мяча. Тунис умудрился проиграть Намибии в первом туре – 0:1, но во втором, команда сыграла вничью с Мали – 1:1. Гол в составе Туниса забил Хамза Рафья, а ассист отдал Абди.

Статистика последних десяти матчей сборной Туниса:

5 (50%) побед;

2 (20%) ничьи;

3 (30%) поражения;

14 забито голов;

9 пропущено голов;

1.40 забито голов за игру;

0.90 пропущено голов за игру;

50% сухие матчи;

20% обе забьют;

11.56 удары;

9.22 удары (соперник);

5.56 удары в створ;

3.00 удары в створ (соперник);

55.44 владение;

44.56 владение (соперник);

3.44 угловые;

3.11 угловые (соперник);

15.88 нарушения;

15.88 нарушения (соперник);

2.83 офсайды;

1.17 офсайды (соперник);

1.22 желтые карточки;

2.11 желтые карточки (соперник);

0 красные карточки;

0 красные карточки (соперник).

У Туниса на КАФ забивал только Хамза Рафья, а ассист отдал Али Абди. Вероятный состав сборной Туниса на матч с ЮАР:

Вратарь:

Бен-Саид Бешир;

Защитники:

Кешрида Ваджди;



Мерия Яссин;



Тальби Монтассар;



Абди Али;

Полузащитники:

Рафья Хамза;



Схири Эльес;



Лайдуни Аисса;



Ачури Мохамед Элиас;

Нападающие:

М’Сакни Юссеф;



Слимане Анис.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЮАР – Тунис

История личных матчей команд насчитывает шесть встреч, в которых дважды выигрывал ЮАР, а три раза победа доставалась Тунису. ЮАР забил в ворота соперника семь голов, а Тунис отличился 9 раз:

27.01.08 Тунис – ЮАР 3:1; (Кубок африканских наций);

26.01.06 Тунис – ЮАР 2:0; (Кубок африканских наций);

18.08.04 Тунис – ЮАР 0:2; (Товарищеский – сборные);

19.11.03 Тунис – ЮАР 2:0; (Товарищеский – сборные);

12.02.00 (пен) ЮАР – Тунис 2:2; (Кубок африканских наций);

03.02.96 ЮАР – Тунис 2:0; (Кубок африканских наций).

Сборная ЮАР в случае победы может укрепить свои позиции в группе Е – а если Мали допустит осечку в игре с Намибией, то и вовсе выйти на первое место в квартете. Что же касается Туниса, то пока команда является аутсайдером группы – впрочем, сборная Джалеля Кадри еще не потеряла шансов на выход в плей-офф. Для этого «орлам из Карфагена» нужно набирать очки в оставшихся матчах.

Предположим, что обе команды будут играть на результат, а значит, не стоит ждать опрометчивой игры в атаке и безолаберной игры в обороне, скорее всего, наоборот – и ЮАР и Тунис закроются и будут ждать своего шанса в контратаках. На исход в такой встрече ставить рискованно, однако предположим, что Тунис чуть более мотивирован набрать три очка – букмекерская контора «Бетбум» дает на победу «орлов из Карфагена» коэффициент 2.21 – немало, однако ничья оценена еще выше – 3.02, а вот победа сборной ЮАР принесет игроку выигрыш, умноженный на 3.78.

Наши варианты ставки на игру:

победа сборной Туниса (2.21) – рискованный вариант для отчаянных бетторов, впрочем, «Бетбум» дает неплохой коэффициент, поэтому, на наш взгляд, можно рискнуть;

победа сборной Туниса или ничья (1.25) – более надежный вариант ставки;

обе забьют (нет) – «Бетбум» дает на этот рынок коэффициент 1.63, а вот на противоположный вариант 2.21. Согласимся с аналитиками букмекерской конторы, вряд ли стоит ждать голов от обеих команд в предстоящей встрече;

тотал меньше 2.5 – в «Бетбум» ставка на этот маркет принесет гипотетический выигрыш, умноженный на 1.47, обе команды, предположим, сыграют от обороны и не будут нестись в атаку.

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