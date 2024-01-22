ЮАР – Тунис: прогноз на матч 24 января 2024, Кубок африканских наций

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В среду, 24 января 2024 года сборная ЮАР сыграет с Тунисом в третьем туре групповой стадии Кубка африканских наций. Игра состоится в квартете Е и пройдет в городе Коронго на «Стадионе им. Амаду Гон Кулибали» в Кот-д’Ивуаре. Синоптики прогнозируют ясную погоду и температуру воздуха +24 градуса – оптимальные условия для предстоящей встречи.

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Рекомендованные варианты ставки:

  • победа сборной Туниса (2.21);
  • победа сборной Туниса или ничья (1.25);
  • обе забьют – нет (1.63);
  • тотал меньше 2.5 (1.47).

Южноафриканская сборная выигрывла КАФ лишь однажды – в 1996 году, в 1998 занимала второе место, а в 2000 – становилась бронзовым призером турнира. С тех пор наивысшим достижением команды были выходы в четвертьфинал, хотя чаще команда либо не проходила квалификацию, либо заканчивала свои выступления на стадии группового этапа.

У Туниса более внушительный послужной список. Так, команда выигрывала КАФ в 2004 году, в 1996 и 1965 брала серебряные медали турнира, а в 1962 году становилась бронзовым призером. Отметим, в 2011 году Тунис выиграл Чемпионат африкансих наций.

Наш прогноз на матч ЮАР – Тунис поможет сделать осмысленную ставку на игру.

ЮАР

 

Сборная ЮАР после двух сыгранных матчей в КАФ занимает второе место в Группе Е, имеет в своем активе 3 очка, четыре забитых гола и два пропущенных мяча. Отметим, отставание южноафриканской сборной от Мали составляет один балл. В рамках турнира команда уступила Мали в первом туре – 0:2, но зато выиграла Намибию во второй игре квартета – 4:0. Во второй встрече голами отличились Перси Тау, Темба Зване оформил дубль, а также Тапело Масеко. Морена, Макгола и Мокоэла записали на свой счет голевые передачи.

Для большей объективности прогноза, рассмотрим статистику выступления команды в последних десяти матчах:

  • 4 (40%) победы;
  • 4 (40%) ничьи;
  • 2 (20%) поражения;
  • 8 забито голов;
  • 6 пропущено голов;
  • 0.80 забито голов за игру;
  • 0.60 пропущено голов за игру;
  • 60% сухие матчи;
  • 20% обе забьют;
  • 9.00 удары;
  • 9.11 удары (соперник);
  • 4.44 удары в створ;
  • 3.22 удары в створ (соперник);
  • 57.78 владение;
  • 42.22 владение (соперник);
  • 4.89 угловые;
  • 4.22 угловые (соперник);
  • 13.00 нарушения;
  • 16.20 нарушения (соперник);
  • 2.50 офсайды;
  • 2.25 офсайды (соперник);
  • 1.44 желтые карточки;
  • 1.00 желтые карточки (соперник);
  • 0 красные карточки;
  • 0 красные карточки (соперник).

На Кубке акфриканских наций больше всех голов в составе сборной ЮАР забил Тема Эване – полузащитник отличился двумя забитыми голами, еще по мячу оформили Тапело Масеко и Перси Тау. Что касается лучших ассистентов, то по одной голевой передаче отдали Тапело Морена, Тебохо Мокоэна и Эвиденс Макгола.

Вероятный состав сборной ЮАР на матч с Тунисом:

  • Вратарь:
    • Уильямс Ронвен;
  • Защитники:
    • Мудау Кхулисо;
    • Ксулу Сиянда;
    • Мвала Мотоби;
    • Модиба Мафоса;
  • Полузащитники:
    • Тау Перси;
    • Ситоле Сфефело;
    • Мокоена Тебохо;
    • Масеко Тапело;
  • Нападающие:
    • Зване Темба;
    • Макгопа Эвиденс.

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Тунис

 

Сборная Туниса занимает последнее, четвертое место в группе Е. Команда забила гол и пропустила два мяча. Тунис умудрился проиграть Намибии в первом туре – 0:1, но во втором, команда сыграла вничью с Мали – 1:1. Гол в составе Туниса забил Хамза Рафья, а ассист отдал Абди.

Статистика последних десяти матчей сборной Туниса:

  • 5 (50%) побед;
  • 2 (20%) ничьи;
  • 3 (30%) поражения;
  • 14 забито голов;
  • 9 пропущено голов;
  • 1.40 забито голов за игру;
  • 0.90 пропущено голов за игру;
  • 50% сухие матчи;
  • 20% обе забьют;
  • 11.56 удары;
  • 9.22 удары (соперник);
  • 5.56 удары в створ;
  • 3.00 удары в створ (соперник);
  • 55.44 владение;
  • 44.56 владение (соперник);
  • 3.44 угловые;
  • 3.11 угловые (соперник);
  • 15.88 нарушения;
  • 15.88 нарушения (соперник);
  • 2.83 офсайды;
  • 1.17 офсайды (соперник);
  • 1.22 желтые карточки;
  • 2.11 желтые карточки (соперник);
  • 0 красные карточки;
  • 0 красные карточки (соперник).

У Туниса на КАФ забивал только Хамза Рафья, а ассист отдал Али Абди. Вероятный состав сборной Туниса на матч с ЮАР:

  • Вратарь:
    • Бен-Саид Бешир;
  • Защитники:
    • Кешрида Ваджди;
    • Мерия Яссин;
    • Тальби Монтассар;
    • Абди Али;
  • Полузащитники:
    • Рафья Хамза;
    • Схири Эльес;
    • Лайдуни Аисса;
    • Ачури Мохамед Элиас;
  • Нападающие:
    • М’Сакни Юссеф;
    • Слимане Анис.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЮАР – Тунис

 

История личных матчей команд насчитывает шесть встреч, в которых дважды выигрывал ЮАР, а три раза победа доставалась Тунису. ЮАР забил в ворота соперника семь голов, а Тунис отличился 9 раз:

  • 27.01.08 Тунис – ЮАР 3:1; (Кубок африканских наций);
  • 26.01.06 Тунис – ЮАР 2:0; (Кубок африканских наций);
  • 18.08.04 Тунис – ЮАР 0:2; (Товарищеский – сборные);
  • 19.11.03 Тунис – ЮАР 2:0; (Товарищеский – сборные);
  • 12.02.00 (пен) ЮАР – Тунис 2:2; (Кубок африканских наций);
  • 03.02.96 ЮАР – Тунис 2:0; (Кубок африканских наций).

Сборная ЮАР в случае победы может укрепить свои позиции в группе Е – а если Мали допустит осечку в игре с Намибией, то и вовсе выйти на первое место в квартете. Что же касается Туниса, то пока команда является аутсайдером группы – впрочем, сборная Джалеля Кадри еще не потеряла шансов на выход в плей-офф. Для этого «орлам из Карфагена» нужно набирать очки в оставшихся матчах.

Предположим, что обе команды будут играть на результат, а значит, не стоит ждать опрометчивой игры в атаке и безолаберной игры в обороне, скорее всего, наоборот – и ЮАР и Тунис закроются и будут ждать своего шанса в контратаках. На исход в такой встрече ставить рискованно, однако предположим, что Тунис чуть более мотивирован набрать три очка – букмекерская контора «Бетбум» дает на победу «орлов из Карфагена» коэффициент 2.21 – немало, однако ничья оценена еще выше – 3.02, а вот победа сборной ЮАР принесет игроку выигрыш, умноженный на 3.78.

Наши варианты ставки на игру:

  • победа сборной Туниса (2.21) – рискованный вариант для отчаянных бетторов, впрочем, «Бетбум» дает неплохой коэффициент, поэтому, на наш взгляд, можно рискнуть;
  • победа сборной Туниса или ничья (1.25) – более надежный вариант ставки;
  • обе забьют (нет) – «Бетбум» дает на этот рынок коэффициент 1.63, а вот на противоположный вариант 2.21. Согласимся с аналитиками букмекерской конторы, вряд ли стоит ждать голов от обеих команд в предстоящей встрече;
  • тотал меньше 2.5 – в «Бетбум» ставка на этот маркет принесет гипотетический выигрыш, умноженный на 1.47, обе команды, предположим, сыграют от обороны и не будут нестись в атаку.

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ЮАР – Тунис
Дата проведения
24 января, 20.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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