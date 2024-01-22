ЮАР – Тунис: прогноз на матч 24 января 2024, Кубок африканских наций
В среду, 24 января 2024 года сборная ЮАР сыграет с Тунисом в третьем туре групповой стадии Кубка африканских наций. Игра состоится в квартете Е и пройдет в городе Коронго на «Стадионе им. Амаду Гон Кулибали» в Кот-д’Ивуаре. Синоптики прогнозируют ясную погоду и температуру воздуха +24 градуса – оптимальные условия для предстоящей встречи.
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендованные варианты ставки:
- победа сборной Туниса (2.21);
- победа сборной Туниса или ничья (1.25);
- обе забьют – нет (1.63);
- тотал меньше 2.5 (1.47).
Южноафриканская сборная выигрывла КАФ лишь однажды – в 1996 году, в 1998 занимала второе место, а в 2000 – становилась бронзовым призером турнира. С тех пор наивысшим достижением команды были выходы в четвертьфинал, хотя чаще команда либо не проходила квалификацию, либо заканчивала свои выступления на стадии группового этапа.
У Туниса более внушительный послужной список. Так, команда выигрывала КАФ в 2004 году, в 1996 и 1965 брала серебряные медали турнира, а в 1962 году становилась бронзовым призером. Отметим, в 2011 году Тунис выиграл Чемпионат африкансих наций.
Наш прогноз на матч ЮАР – Тунис поможет сделать осмысленную ставку на игру.
ЮАР
Сборная ЮАР после двух сыгранных матчей в КАФ занимает второе место в Группе Е, имеет в своем активе 3 очка, четыре забитых гола и два пропущенных мяча. Отметим, отставание южноафриканской сборной от Мали составляет один балл. В рамках турнира команда уступила Мали в первом туре – 0:2, но зато выиграла Намибию во второй игре квартета – 4:0. Во второй встрече голами отличились Перси Тау, Темба Зване оформил дубль, а также Тапело Масеко. Морена, Макгола и Мокоэла записали на свой счет голевые передачи.
Для большей объективности прогноза, рассмотрим статистику выступления команды в последних десяти матчах:
- 4 (40%) победы;
- 4 (40%) ничьи;
- 2 (20%) поражения;
- 8 забито голов;
- 6 пропущено голов;
- 0.80 забито голов за игру;
- 0.60 пропущено голов за игру;
- 60% сухие матчи;
- 20% обе забьют;
- 9.00 удары;
- 9.11 удары (соперник);
- 4.44 удары в створ;
- 3.22 удары в створ (соперник);
- 57.78 владение;
- 42.22 владение (соперник);
- 4.89 угловые;
- 4.22 угловые (соперник);
- 13.00 нарушения;
- 16.20 нарушения (соперник);
- 2.50 офсайды;
- 2.25 офсайды (соперник);
- 1.44 желтые карточки;
- 1.00 желтые карточки (соперник);
- 0 красные карточки;
- 0 красные карточки (соперник).
На Кубке акфриканских наций больше всех голов в составе сборной ЮАР забил Тема Эване – полузащитник отличился двумя забитыми голами, еще по мячу оформили Тапело Масеко и Перси Тау. Что касается лучших ассистентов, то по одной голевой передаче отдали Тапело Морена, Тебохо Мокоэна и Эвиденс Макгола.
Вероятный состав сборной ЮАР на матч с Тунисом:
- Вратарь:
- Уильямс Ронвен;
- Защитники:
- Мудау Кхулисо;
- Ксулу Сиянда;
- Мвала Мотоби;
- Модиба Мафоса;
- Полузащитники:
- Тау Перси;
- Ситоле Сфефело;
- Мокоена Тебохо;
- Масеко Тапело;
- Нападающие:
- Зване Темба;
- Макгопа Эвиденс.
Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль
Тунис
Сборная Туниса занимает последнее, четвертое место в группе Е. Команда забила гол и пропустила два мяча. Тунис умудрился проиграть Намибии в первом туре – 0:1, но во втором, команда сыграла вничью с Мали – 1:1. Гол в составе Туниса забил Хамза Рафья, а ассист отдал Абди.
Статистика последних десяти матчей сборной Туниса:
- 5 (50%) побед;
- 2 (20%) ничьи;
- 3 (30%) поражения;
- 14 забито голов;
- 9 пропущено голов;
- 1.40 забито голов за игру;
- 0.90 пропущено голов за игру;
- 50% сухие матчи;
- 20% обе забьют;
- 11.56 удары;
- 9.22 удары (соперник);
- 5.56 удары в створ;
- 3.00 удары в створ (соперник);
- 55.44 владение;
- 44.56 владение (соперник);
- 3.44 угловые;
- 3.11 угловые (соперник);
- 15.88 нарушения;
- 15.88 нарушения (соперник);
- 2.83 офсайды;
- 1.17 офсайды (соперник);
- 1.22 желтые карточки;
- 2.11 желтые карточки (соперник);
- 0 красные карточки;
- 0 красные карточки (соперник).
У Туниса на КАФ забивал только Хамза Рафья, а ассист отдал Али Абди. Вероятный состав сборной Туниса на матч с ЮАР:
- Вратарь:
- Бен-Саид Бешир;
- Защитники:
- Кешрида Ваджди;
- Мерия Яссин;
- Тальби Монтассар;
- Абди Али;
- Полузащитники:
- Рафья Хамза;
- Схири Эльес;
- Лайдуни Аисса;
- Ачури Мохамед Элиас;
- Нападающие:
- М’Сакни Юссеф;
- Слимане Анис.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЮАР – Тунис
История личных матчей команд насчитывает шесть встреч, в которых дважды выигрывал ЮАР, а три раза победа доставалась Тунису. ЮАР забил в ворота соперника семь голов, а Тунис отличился 9 раз:
- 27.01.08 Тунис – ЮАР 3:1; (Кубок африканских наций);
- 26.01.06 Тунис – ЮАР 2:0; (Кубок африканских наций);
- 18.08.04 Тунис – ЮАР 0:2; (Товарищеский – сборные);
- 19.11.03 Тунис – ЮАР 2:0; (Товарищеский – сборные);
- 12.02.00 (пен) ЮАР – Тунис 2:2; (Кубок африканских наций);
- 03.02.96 ЮАР – Тунис 2:0; (Кубок африканских наций).
Сборная ЮАР в случае победы может укрепить свои позиции в группе Е – а если Мали допустит осечку в игре с Намибией, то и вовсе выйти на первое место в квартете. Что же касается Туниса, то пока команда является аутсайдером группы – впрочем, сборная Джалеля Кадри еще не потеряла шансов на выход в плей-офф. Для этого «орлам из Карфагена» нужно набирать очки в оставшихся матчах.
Предположим, что обе команды будут играть на результат, а значит, не стоит ждать опрометчивой игры в атаке и безолаберной игры в обороне, скорее всего, наоборот – и ЮАР и Тунис закроются и будут ждать своего шанса в контратаках. На исход в такой встрече ставить рискованно, однако предположим, что Тунис чуть более мотивирован набрать три очка – букмекерская контора «Бетбум» дает на победу «орлов из Карфагена» коэффициент 2.21 – немало, однако ничья оценена еще выше – 3.02, а вот победа сборной ЮАР принесет игроку выигрыш, умноженный на 3.78.
Наши варианты ставки на игру:
- победа сборной Туниса (2.21) – рискованный вариант для отчаянных бетторов, впрочем, «Бетбум» дает неплохой коэффициент, поэтому, на наш взгляд, можно рискнуть;
- победа сборной Туниса или ничья (1.25) – более надежный вариант ставки;
- обе забьют (нет) – «Бетбум» дает на этот рынок коэффициент 1.63, а вот на противоположный вариант 2.21. Согласимся с аналитиками букмекерской конторы, вряд ли стоит ждать голов от обеих команд в предстоящей встрече;
- тотал меньше 2.5 – в «Бетбум» ставка на этот маркет принесет гипотетический выигрыш, умноженный на 1.47, обе команды, предположим, сыграют от обороны и не будут нестись в атаку.
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»