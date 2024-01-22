сборная ЮАР – сборная Туниса где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 24 января

Теги Кубок Африки сборная ЮАР по футболу Сборная Туниса по футболу Футбол

В среду, 24 января, сыграют сборная ЮАР и сборная Туниса в 3 туре Кубка Африканских Наций.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Во сколько играют сборная ЮАР – сборная Туниса

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Сборная ЮАР: все новости

Сборная Туниса: все новости

Кубок африканских наций (Кубок Африки): все новости

Прогноз на матч ЮАР – Тунис

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий