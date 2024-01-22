сборная ЮАР – сборная Туниса где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 24 января
В среду, 24 января, сыграют сборная ЮАР и сборная Туниса в 3 туре Кубка Африканских Наций.
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- Игра пройдет на стадионе «Амаду Гон Кулибали».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная ЮАР – сборная Туниса
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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