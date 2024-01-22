Фулхэм – Ливерпуль, прогноз на матч 24 января 2024, Кубок английской лиги

Мы возвращаемся к Кубку английской лиги, из розыгрыша которого выбыли почти все более-менее сильные команды. Сейчас стадия полуфинала: в первой паре друг другу противостоят «Мидлсбро» и «Челси», во второй – «Фулхэм» и «Ливерпуль». Первые матчи состоялись в начале января, и вот-вот настанет пора ответных. «Ливерпуль» в первой игре взял у себя дома верх над «Фулхэмом» 2:1, но что готовит нам ответный матч? Могут ли «дачники», которых давно никто не воспринимает всерьёз, преподнести ещё одну сенсацию?

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Фулхэм

Мы привыкли считать, что «Фулхэм» и подобные ему клубы выходят в АПЛ, только чтобы благополучно по его итогам обратно вылететь в Чемпионшип, а затем обратно отвоевать путёвку в АПЛ и снова точно так же остаться в зоне вылета. Но «дачники» любят неприятно удивлять и болельщиков чужих команд: от них в разное время страдали те же «Ливерпуль» и «Челси». На пути к полуфиналу Кубка лиги они обыграли скромные «Норвич» и «Ипсвич», а в четвертьфинале в серии пенальти победили «Эвертон», который сейчас сам находится на грани вылета, в отличие от «Фулхэма». А в Премьер-Лиге «Фулхэм» сейчас идёт на 13-м месте, и в предыдущем туре он снова остался без набранных очков, проиграв 0:1 «Челси».

Единственный гол в матче забил в компенсированное время первого тайма Коул Палмер с пенальти, который заработал Рахим Стерлинг. Стоит заметить, что защитник «Челси» Мало Гюсто в первом тайме грубо сыграл одной ногой против Виллиана, и арбитр матча Энтони Тейлор должен был удалить его за такой фол. Но просмотр повтора с помощью системы ВАР привёл к тому, что Гюсто отделался только жёлтой карточкой. По словам тренера Марку Силва, в 9 из 10 случаях за такой фол показали бы не жёлтую карточку, а именно красную карточку. И по его мнению, работавшие с системой ВАР судьи допустили ошибку. С оценкой согласился и его визави Маурисио Почеттино: по мнению наставника «Челси», в первом тайме его команда играла ниже своих возможностей, хотя забила гол с пенальти, а во втором провела ещё 30 минут хорошего футбола и имела шансы забить ещё и ещё.

Что касается Кубка лиги, то у подопечных Марку Силва в первом матче было зафиксировано поражение 1:2 от «Ливерпуля». Однако не является прям уж фатальным, ведь Виллиан смог всё-таки открыть счёт, да и последующая оборонительная тактика (даже в ущерб атаке) позволяла клубу удерживать лидерство. До тех пор, пока Кёртис Джонс не сравнял счёт, а затем Коди Гакпо не принёс победу Юргену Клоппу и компании. Если «Фулхэм» сможет в контратаке сравнять счёт по сумме двух матчей, то у него будут какие-то шансы побиться за финал. Хотя надо для начала попытаться сравнять этот самый счёт.

Ну а если говорить о Кубке африканских наций, который проходит параллельно в эти дни, то стоит заметить, что один из бывших игроков «Фулхэма», Абубакар Камара играет за сборную Мавритании на Кубке Африки, попросив себя записать во всех программках на игры как АК-47. Впрочем, скандалист Камара пока ничем за сборную там не отметился, кроме травмы в игре против Буркина-Фасо, которую мавританцы проиграли, пропустив злокозненный мяч в компенсированное время второго тайма. Поражение от Анголы 2:3 ставит почти что точку в выступлении мавританцев, хотя ещё неизвестно, что преподнесёт им игра против Алжира. Ясно только, что АК-47 aka Абубакар Камара, играющий под номером 27, уже ничем не поможет сборной.

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Ливерпуль

Не секрет, что внимание многих болельщиков приковано не совсем к Юргену Клоппу и его подопечным. А к великому шведу Свену-Ёрану Эрикссону, который борется сейчас с тяжелейшей онкологической напастью. За свою карьеру Эрикссон поработал и в «Лацио», и в «Манчестер Сити» (до прихода Манчини и Гвардиолы), и в сборной Англии (два четвертьфинала ЧМ и один четвертьфинал Евро), но не раз говорил, что хочет возглавить хотя бы на день «Ливерпуль». И вот Клопп заявил, что готов по первой же просьбе великого шведа предоставить ему на один день свою должность. Трудно сказать, сможет ли Эрикссон получить от врачей возможность посетить головной офис мерсисайдской команды и поприсутствовать на тренировке. Но болельщики с радостью встретили бы легенду.

На пути к полуфиналу Кубка Лиги «Ливерпуль» обыграл последовательно «Лестер», «Борнмут» и «Вест Хэм». В первой игре полуфинала Кубка Лиги 10 января «Ливерпуль» взял верх 2:1 над «Фулхэмом»: как уже говорилось, «красные» пропустили первыми, но затем проломили плотную оборону «дачников» и выиграли благодаря голами Кертиса Джонса и Коди Гакпо.

Перед очередным туром команда Юргена Клоппа сохраняла своё лидерство в АПЛ с 45 очками, опережая на два очка «Сити» (у «горожан» ещё не был сыгран их матч, в то время как имевшие столько же очков «Арсенал» и «Астон Вилла» свои встречи уже сыграли). 21 января «Ливерпуль» провёл матч очередного тура АПЛ, и противником его по этой игре стал «Борнмут», с которым произошла как раз предыдущая очковая потеря. И хотя в первом тайме на табло красовались нули, во втором тайме по дубль оформили Дарвин Нуньес и Диогу Жота, причём Жота ещё и записал на свой счёт ассист при первом голе Нуньеса. По ассисту записали себе Коди Гакпо (на Жоту), Конор Брэдли (на Жоту) и Джо Гомес (на второй гол Нуньеса, забитый в компенсированное время). 4:0, и у «Ливерпуля» лидерство сохраняется как минимум до следующего тура. Что бы там ни пытался соорудить «Сити».

Сейчас клубу приходится обходиться ещё и без ряда ключевых игроков, которые уехали на Кубок африканских наций. Многие клубы (не только в АПЛ, но и в других чемпионатах) ненавидят перерывы на игры сборных, поскольку могут лишиться из-за травм ряда важнейших игроков, чьи усилия нужны для успешного завершения второго сезона. Но вот «Ливерпулю» сейчас будет крайне неприятно: из-за растяжения подколенного сухожилия форвард Мо Салах выбыл из строя как минимум на два матча. И это неприятнейшая потеря для сборной Египта: не забей он пенальти в компенсированное время в ворота сборной Мозамбика (ничья 2:2), 7-кратные чемпионы Африки сейчас вынуждены были бы паковать чемоданы обратно домой.

Впрочем, ситуация для сборной, тренером которой является Руй Виториа, сейчас очень тяжёлая: Салах получил травму в игре против команды Ганы, также завершившейся со счётом 2:2. По словам Клоппа, обычно Салах сам мог уйти с поля, если чувствовал какое-то недомогание или повреждение,но в этот раз всё было действительно серьёзно. А после двух матчей у египтян всего два очка: если они проиграют матч против Кабо-Верде, велика вероятность, что турнир для них здесь и закончится. Игру против Кабо-Верде и гипотетический матч 1/8 финала Салах однозначно пропустит из-за травмы. Вообще «Фараоны» не выигрывали турнир с 2010 года, несмотря на 7 титулов за свою историю, а в прошлом розыгрыше на стадии 1/8 финала они проиграли не особо «футбольной» сборной ЮАР. У Салаха уже 14 мячей в АПЛ, и как бы не оказалась эта травма сухожилия более серьёзной. Впрочем, если египтяне выйдут в плей-офф и не оплошают там, Салах может сыграть гипотетически в четвертьфинале.

Прогноз

Итак, настало время для анализа коэффициентов букмекерской конторы BetBoom. Для начала вводные данные о месте и времени встречи: 24 января, Крэйвен Коттедж, 23:00 по московскому времени. Те же данные приводит и Google, но никакой конкретики по раскладам на исход он в этот раз не предоставил, поэтому давайте перейдём к кэфам сразу.

Для начала оговоримся, что исход предлагается на основное время матча. На победу «Ливерпуля» предлагается коэффициент 1.74, на ничью за 90 минут – 3.84, а на победу «Фулхэма» – 4.33. Отсюда делаем сразу вывод: у «Фулхэма» есть только один вариант, который может как минимум оставить их в борьбе за финал после 90 минут игрового времени и дать им шанс подраться с мерсисайдцами, а как максимум – помочь им выгрызть заветную путёвку за 90 минут. Однако в целом шансов у «дачников» почти нет – коэффициент 7 на то, что они смогут вообще пройти в финал (против кэфа 1.1 на «Ливерпуль»). Надежда уходит последней, но всё же перед нами не «Ньюкасл», который в двух раундах Кубка лиги не опустил руки и дал сдачи обоим клубам из Манчестера. Рассматривать коэффициенты на двойные исходы мы не будем в этот раз – за них всё сказали кэфы на исход после 90 минут и на итоговый исход всего противостояния.

Вторым пунктом программы станет тотал. Номинально букмекеры предлагают тотал больше 3 с коэффициентом 2 и тотал меньше 3 с коэффициентом 1.77. Из чего же они исходят? Из чьих результатов? Чтобы ответить на этот вопрос, надо оценить результаты пяти предыдущих встреч. Начнём с «Фулхэма».

26 декабря 2023. АПЛ. Борнмут 3:0 Фулхэм.

31 декабря 2023. АПЛ. Фулхэм 2:1 Арсенал.

5 января 2024. Кубок Англии. Фулхэм 1:0 Ротерхэм.

10 января 2024. Кубок английской лиги. Ливерпуль 2:1 Фулхэм.

13 января 2024. АПЛ. Челси 1:0 Фулхэм.

Из результатов действительно неожиданным может быть разве что победа над «Арсеналом»: такого новогоднего подарка себе «Фулхэм» давно не позволял. Правда, за исключением этого матча и игры в Кубке против «Ротерхэма» с победными 1:0, побед в пяти матчах у «Фулхэма» не было. И их не было с 10 декабря, когда был разгромлен «Вест Хэм» 5:0. Что касается тоталов, то здесь тотал не превышал отметку 3, хотя в трёх случаях попал под привычные больше 2.5 (на этот тотал предлагается коэффициент 1.59). Ну и вообще везде фиксировался тотал меньше 3.5 (на это предлагается коэффициент 1.49). Дважды отмечался тотал меньше 1.5 (можно взять за 4.84, но понятно, что очень рискованно).

Ну а теперь давайте посмотрим на пять недавних результатов «Ливерпуля». Забегая вперёд, отметим: все пять матчей, которые будут упомянуты ниже, команда Клоппа выиграла.

26 декабря 2023. АПЛ. Бернли 0:2 Ливерпуль.

1 января 2024. АПЛ. Ливерпуль 4:2 Ньюкасл.

7 января 2024. Кубок Англии. Арсенал 0:2 Ливерпуль.

10 января 2024. Кубок английской лиги. Ливерпуль 2:1 Фулхэм.

21 января 2024. АПЛ. Борнмут 0:4 Ливерпуль.

Отчасти прогноз на тотал больше 3 оправдан именно двумя матчами, в которых был зафиксирован больше 3.5 – против «Ньюкасла» и «Борнмута». Тотал этот предлагается с коэффициентом 2.52. С другой стороны, в матчах против «Бернли» и «Арсенала» фиксировался тотал меньше 2.5, который предлагается в этот раз за 2.29.

Если обращаться к индивидуальным тоталам команд, то у «Фулхэма» с ожидаемым тоталом дела обстоят мягко говоря, не очень. Наиболее близкими друг к другу кэфами на тотал больше/меньше одной цифры являются кэфы 1.9 на тотал больше 1 и 1.85 на тотал меньше 1. Можно выбирать также между тоталами больше/меньше 0.75: в первом случае кэф составляет 1.58, во втором 2.28. Ну а на «Ливерпуль» предлагается более серьёзный тотал: больше 1.75 за 1.97 и меньше 1.75 за 1.78. Гипотетический разрыв в счёте в пользу «красных» может достигать и двух мячей, если повезёт. Пробить тотал больше 2, правда, будет тяжеловато: кэф 2.3 против кэфа 1.58 на тотал ниже этой отметки.

Следующим пунктом станет фора: в данном случае предлагается минимальная фора (-0.5) на «Ливерпуль», предлагаемая за 1.75, и фора на «Фулхэм» с противоположным знаком, но теми же цифрами (+0.5), предлагаемая за 2.02. Нулевые форы предлагаются на эти клубы за 3.27 и 1.31 соответственно. Плюсовая (+1) и минусовая (-1) – за 1.57 и 2.32 соответственно. В целом букмекеры ждут голы от обоих участников матча: 1.59 на это событие против 2.27 на то, что голы будут в лучшем случае в активе у одной команды. Ну и, разумеется, откроет счёт с большей вероятностью опять же «Ливерпуль» (1.6), а не «Фулхэм» (2.56), если только внезапно у всех не собьётся прицел или вратари не поймают кураж (17). Трио фаворитов букмекеров на забитый гол – это Кертис Джонс, Харви Эллиот и Бобби Декордова-Рид. На гол каждого из них предлагается коэффициент 5, на то, что этот гол станет первым или последним в матче – 13, на дубль – 41, а на хет-трик – 126.

Рекомендуемая ставка – тотал больше 3.5 (за 2.52).

Сомнений в исходе этой встречи почти нет, хотя Кубок лиги при недостаточной мотивации традиционных топов АПЛ может преподносить сюрпризы. А вот с тоталом стоило бы подумать, ведь «Фулхэму» достаточно забить один гол и уйти в оборону, чтобы дотерпеть до того, что называется tie breaking. Но может, «Ливерпуль» и здесь преуспеет? Диогу Жота ведь сумел решить проблему с упиравшимся весь первый тайм «Борнмутом»…

Где смотреть матч Фулхэм – Ливерпуль

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