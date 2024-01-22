«Ньюкасл» и саудовский «Аль-Шабаб» договорились о трансфере Альмирона. Вингер открыт к переходу

Мигель Альмирон из «Ньюкасла» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Ньюкасл» достиг предварительной договоренности с саудовским « » о трансфере 29-летнего игрока.

открыт к переходу, но сделка еще не закрыта.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл», потративший на игроков 400 млн фунтов за два года, близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила . Чтобы исправить ситуацию, клубу нужно продавать футболистов.

Альмирон выступает за « » с 2019 года. В этом сезоне у него 5 голов за 31 матч в составе клуба.

Полную статистику вингера сборной Парагвая можно найти здесь.