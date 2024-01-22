«Ньюкасл» и саудовский «Аль-Шабаб» договорились о трансфере Альмирона. Вингер открыт к переходу

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Мигель Альмирон Футбол

Мигель Альмирон из «Ньюкасла» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Ньюкасл» достиг предварительной договоренности с саудовским «Аль-Шабабом» о трансфере 29-летнего игрока.

Альмирон открыт к переходу, но сделка еще не закрыта.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл», потративший на игроков 400 млн фунтов за два года, близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Чтобы исправить ситуацию, клубу нужно продавать футболистов.

Альмирон выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. В этом сезоне у него 5 голов за 31 матч в составе клуба.

Полную статистику вингера сборной Парагвая можно найти здесь.

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17 комментариев
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При всем уважении к Мигелю, всё что смог, он дал ньюкаслу. Выше головы прыгнул в том сезоне осенью. Сейчас уже 30 будет, поэтому если продадут миллионов за 20-25, для всех сторон будет удачная сделка.
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Ответ Egor Potashov
При всем уважении к Мигелю, всё что смог, он дал ньюкаслу. Выше головы прыгнул в том сезоне осенью. Сейчас уже 30 будет, поэтому если продадут миллионов за 20-25, для всех сторон будет удачная сделка.
Саудиты сами у себя могут и за 100 купить, чтоб выправить ситуацию с ФФП.
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Ответ Рокко Сиффредди
Саудиты сами у себя могут и за 100 купить, чтоб выправить ситуацию с ФФП.
Сомневаюсь) Тем летом из за того что максимена продали в СА по адекватной цене было столько вони) сразу все клубы начали писать «сделку нужно проверить на честность» и все в этом духе)
Ну а во вторых, Аль Шабаб не принадлежит тем же Саудовцам что и в Ньюкасле) У Ньюкасловских вроде только: Аль Иттихад, Аль Наср, Аль Хиляль и Аль Ахли.
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Походу вылет из ЛЧ, ФФП, дисква Тонали и травмы ставят Ньюкасл в неудобное положение, а стратегия становится слегка иная.
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Ответ Egor Potashov
Как раз таки стратегия та же, просто нужно избавляться от багажа Брюса ну и приглашать более молодых и более результативных в этом и есть стратегия)) Но ФФП конечно тут стоит особняком.
ну Альмирон так то один из лидеров прошлогоднего Ньюкасла, как-то неуместно его называть просто "багажом Брюса")

Но в целом если и продавать кого-то за солидные деньги, то уж лучше почти что возрастного вингера конечно.
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ну здесь ожидаемо, европейцы нынче тепличные пошли, кроме пары бразильцев и парагвайца в касле ничего стоящего для аравийцев
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Ответ Egor Potashov
При всем уважении к Мигелю, всё что смог, он дал ньюкаслу. Выше головы прыгнул в том сезоне осенью. Сейчас уже 30 будет, поэтому если продадут миллионов за 20-25, для всех сторон будет удачная сделка.
Альмирон, иногда может что то шедевральное выдать, а иногда с 2х метров запороть, был бы стабилен, стал бы суперзвездой. Пару лет мог еще поиграть за Ньюкасл, мне лично его не хватать будет и его дурацкой улыбки после очередного фейла)
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Аль Мирон ))
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Ответ Рокко Сиффредди
Саудиты сами у себя могут и за 100 купить, чтоб выправить ситуацию с ФФП.
Всегда так в футбол менеджер делал, чтоб подправить fair play)))
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Ответ Тюменец
Походу вылет из ЛЧ, ФФП, дисква Тонали и травмы ставят Ньюкасл в неудобное положение, а стратегия становится слегка иная.
Надо где-то 80 мил взять, чтоб не попасть под ФФП. Какая может быть стратегия?). Продать игроков и играть тем что осталось.
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игрок-вспышка. даже в МЛС он таким был.
тем удивительнее его прошлый сезон, отличные отрезки выдавал, но даже там это всё было - одна большая вспышка в 1 части сезона. под конец скис, в этом лишь продолжил процесс окисления до полного аль-шабаба.

и что-то мне подсказывает, на уровне СПЛ он также будет окисляться... очень странная карьера у парагвайца
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Был хорош в начале сезона, выходя со скамейки. А как в основе, так теряется
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Ньюкасл потратил 400 млн и уже нарушает ФФП.
Эвертон за мелкие махинации сразу же лишают очков.
А Сити с тратами в полтора миллиарда и 115 нарушениями все делает правильно?)) что там в АПЛ творится вообще 🤦‍♂️
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20 млн?
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Ответ Родри
Поплыл Ньюкасл после вылета из ЛЧ
Нет, с самого начала сезона "плыл". Слишком много травм.
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Ответ Тюменец
Походу вылет из ЛЧ, ФФП, дисква Тонали и травмы ставят Ньюкасл в неудобное положение, а стратегия становится слегка иная.
Как раз таки стратегия та же, просто нужно избавляться от багажа Брюса ну и приглашать более молодых и более результативных в этом и есть стратегия)) Но ФФП конечно тут стоит особняком.
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