«Ньюкасл» и саудовский «Аль-Шабаб» договорились о трансфере Альмирона. Вингер открыт к переходу
Мигель Альмирон из «Ньюкасла» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Ньюкасл» достиг предварительной договоренности с саудовским «Аль-Шабабом» о трансфере 29-летнего игрока.
Альмирон открыт к переходу, но сделка еще не закрыта.
Ранее стало известно, что «Ньюкасл», потративший на игроков 400 млн фунтов за два года, близок к тому, чтобы нарушить финансовые правила АПЛ. Чтобы исправить ситуацию, клубу нужно продавать футболистов.
Альмирон выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. В этом сезоне у него 5 голов за 31 матч в составе клуба.
Полную статистику вингера сборной Парагвая можно найти здесь.
Ну а во вторых, Аль Шабаб не принадлежит тем же Саудовцам что и в Ньюкасле) У Ньюкасловских вроде только: Аль Иттихад, Аль Наср, Аль Хиляль и Аль Ахли.
Но в целом если и продавать кого-то за солидные деньги, то уж лучше почти что возрастного вингера конечно.
тем удивительнее его прошлый сезон, отличные отрезки выдавал, но даже там это всё было - одна большая вспышка в 1 части сезона. под конец скис, в этом лишь продолжил процесс окисления до полного аль-шабаба.
и что-то мне подсказывает, на уровне СПЛ он также будет окисляться... очень странная карьера у парагвайца
Эвертон за мелкие махинации сразу же лишают очков.
А Сити с тратами в полтора миллиарда и 115 нарушениями все делает правильно?)) что там в АПЛ творится вообще 🤦♂️