Саудовские клубы нацелились на лидеров «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, команды из высшей лиги собираются потратить летом примерно 2 миллиарда евро.

Хотя в целом они сосредоточатся на том, чтобы подписывать молодых футболистов, их главные цели – и Кевин де .

Летом 2023 года клубы высшей лиги Саудовской Аравии потратили 945 млн евро.

Все покупки Саудовской Аравии за лето. Итог безумного окна в таблице трансферов