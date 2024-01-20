Саудовские клубы планируют потратить 2 млрд евро летом. Главные цели – Салах и де Брюйне (Бен Джейкобс)

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Кевин де Брюйне Мохамед Салах деньги Футбол

Саудовские клубы нацелились на лидеров «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, команды из высшей лиги собираются потратить летом примерно 2 миллиарда евро.

Хотя в целом они сосредоточатся на том, чтобы подписывать молодых футболистов, их главные цели – Мохамед Салах и Кевин де Брюйне.

Летом 2023 года клубы высшей лиги Саудовской Аравии потратили 945 млн евро.

Все покупки Саудовской Аравии за лето. Итог безумного окна в таблице трансферов

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74 комментария
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Ответ Валера Баралгин
Де Брюйне? В Саудовскую Аравию? Мне кажется, футбол он любит больше, чем деньги.
Так про многих игроков можно было подумать, которые как раз таки в Аравии уже играют) впринципе, про почти всех, кроме Ро и Неймара.
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Ответ mantihor_e
Да как они не поймут, что нормальный футболист ни за 2, ни за 102 млрд туда не пойдет, уже лопается этот пузырь
За 102 уже вижу очередь из рыжика, черепашки и норвежского в викинга , рассказыващих как и им повезло попасть в лучшую лигу мира .
Кажется вы недооцениваете фактор таких космических деньжищ и переоцениваете принципиальность топ футболистов при таких астрономических предложениях. Впрочем, это всё ровно нереальный офер , поэтому и обсуждать нет смысла
+30
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+30
Не трожьте КДБ, он еще слишком хорош для вашей лиги
+36
-8
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По миллиарду за каждого адекватные деньги
+21
0
+21
Дзюбу берите.
Он там зажжет по полной!
+13
-1
+12
Де Брюйне? В Саудовскую Аравию? Мне кажется, футбол он любит больше, чем деньги.
+23
-12
+11
Есть мнение, что Хендерсон немного приоткрыл другим игрокам глаза на пустыню...
+7
0
+7
Ответ Scorpio
салах мб, но зачем квинтэссенции хавиньесты в это очко переходить на пике
Ты видимо не в курсе, что Де Брюйне старше Салаха на год)
+7
-1
+6
Ответ Валера Баралгин
Де Брюйне? В Саудовскую Аравию? Мне кажется, футбол он любит больше, чем деньги.
Ну летом ему уже будет 33, выиграл все на клубном уровне. Если предложат 200 млнов в год, может и согласится)
+5
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+5
пусть лучше стадионы делают, инфраструктуру клубов улучшают, условия для игроков и фанов
+5
-1
+4
Ответ Валера Баралгин
Де Брюйне? В Саудовскую Аравию? Мне кажется, футбол он любит больше, чем деньги.
Никто футбол больше Роналду не любит.
+10
-6
+4
Ответ ta-tosha
Сити продаст КДБ 100%, так как контракт продлевать ему не предложат. Вопрос - захочет ли сам Кевин ехать к спорту на рога
Почему не будут продлевать контракт со своим лучшим игроком? Можно ведь просто зарплату поменьше сделать со скидкой на возраст
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Ответ Валера Баралгин
Де Брюйне? В Саудовскую Аравию? Мне кажется, футбол он любит больше, чем деньги.
Ага, в Сити он играет за хлеб и идею
+4
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Ответ Всеволод Бобров
что-то не вижу, чтобы граждане Са ныли, что бюджетные бабки тратят на футбол)
Потому что у граждан там и так все в шоколаде, а на почти 40% мигрантов всем пофиг )
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Ответ Артем Гайтан
разрушают футбол
Разрушают европейский топовый футбол*. В остальной Европе и южной Америке футбол, например, уже давно разрушен, как раз европейскими мешками.
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Интересно, кому устроят футбольные похороны следующим летом.
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Ответ MikhaL
Эти двое еще «не едут с ярмарки», да и недостатка в деньгах не испытывают.
Денег много не бывает,особенно если тебе готовы платить в n раз больше.
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Ты видимо не в курсе, что Де Брюйне старше Салаха на год)
я не верно выразился, они оба в роскошной форме, просто Салах мусульманин, и его можно соблазнить на любом отрезке карьеры, а рыжий туда разве что за коврижками поедет, когда станет не конкурентен в топах
+3
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+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так про многих игроков можно было подумать, которые как раз таки в Аравии уже играют) впринципе, про почти всех, кроме Ро и Неймара.
Кто тебе сказал что Ро за деньги играет? Ро уже нечего доказывать в Европе, вот и зарабатывает. Согласись это разница когда тебе 37 лет или 30 как неймару?🤦🏻‍♂️
+2
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Пока что самый топ трансфер пустынной медиалиги это Малком , потом Савич и Митрович . Лучшие игроки сезона в этой лиге они же, и ещё Талиска и Амдалла .
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Ответ А.В. Бубнов
Есть мнение, что Хендерсон немного приоткрыл другим игрокам глаза на пустыню...
И Лапорт
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Ответ KozlikX
Роналду ее уже с французской лигой 1 сравнивает
КДБ и для французской слишком хорош
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Ответ sema mixajlov
Не трожьте КДБ, он еще слишком хорош для вашей лиги
А Салах что? Он помоложе и стабильно играет. В отличии от того же Кевина
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0
+1
Ответ mad butcher
Дзюбу берите. Он там зажжет по полной!
Факел в руке уже имеется
+3
-2
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салах мб, но зачем квинтэссенции хавиньесты в это очко переходить на пике
+5
-4
+1
разрушают футбол
+2
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+1
1 млрд одному и 1 млдр другому?
+2
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Успехов им в перегревании рынка. Чтобы уже в следующем году увидели, как лопается ряд кредитных мыльных пузырей.
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Один миллиард на Марсиаля, а второй на кого?:))))
+1
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Эти двое еще «не едут с ярмарки», да и недостатка в деньгах не испытывают.
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