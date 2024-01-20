Саудовские клубы планируют потратить 2 млрд евро летом. Главные цели – Салах и де Брюйне (Бен Джейкобс)
Саудовские клубы нацелились на лидеров «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, команды из высшей лиги собираются потратить летом примерно 2 миллиарда евро.
Хотя в целом они сосредоточатся на том, чтобы подписывать молодых футболистов, их главные цели – Мохамед Салах и Кевин де Брюйне.
Летом 2023 года клубы высшей лиги Саудовской Аравии потратили 945 млн евро.
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Кажется вы недооцениваете фактор таких космических деньжищ и переоцениваете принципиальность топ футболистов при таких астрономических предложениях. Впрочем, это всё ровно нереальный офер , поэтому и обсуждать нет смысла
Он там зажжет по полной!