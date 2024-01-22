В ЭСК вошел аргентинец Питана, работавший на финале ЧМ-2018

Теги премьер-лига Россия РФС судьи ЧМ-2018 FIFA Нестор Питана ЭСК РФС Футбол

В ЭСК РФС вошел судья Нестор Питана, работавший на финале ЧМ-2018.

Аргентинский судья стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Питана – арбитр ФИФА. В ходе карьеры он работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией. 

Нестор Питана начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Питана работал на матчах кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

Последний матч в качестве главного арбитра Питана провел в 2022-м в чемпионате Аргентины.

Теперь в состав ЭСК входят Николай Иванов, Равшан Ирматов, Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр, Олег Соколов и Нестор Питана. Председатель комитета – Павел Каманцев, у которого нет права голоса.

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20 комментариев
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хоть Питана, хоть путана. у Каманцева все равно судьи всегда молодцы
+17
-4
+13
кого там еще кормили? кто следующий
+10
-1
+9
Да какая разница, если ЭСК даже самые абсурдные решения судей признают верными.
+10
-5
+5
Ответ PIT-BUL
что это изменит? 🤔
Увеличение благосостояния Питаны и его близких..)
+7
-3
+4
Питана,Питана,Питана
За что дисквал,ведь он ни в чем не виноват?
Сквозь рваные раны тумана
Отмены красных так заманчиво горят
+3
0
+3
Мало им , что один клуб в риобург превратили. так теперь и до судейства добрались .
+5
-3
+2
Состав ЭСК как галактикос среди судей выглядит
+2
0
+2
Так себе он финал отсудил конечно
+2
0
+2
Ответ schwein
Да какая разница, если ЭСК даже самые абсурдные решения судей признают верными.
Что странно, когда столько по идее беспристрастных иностранцев сидят
+3
-1
+2
..Ночная бабочка но кто же виноват..
Питана…Питана.. Питана..огни отелей так заманчиво горят)))
+3
-2
+1
Лучше бы наверное судей международного уровня привлекли побольше для судейства в дерби и других принципиальных матчах, если это возможно в условиях возможных санкций для них, ну может бывших, таких как Калина, например, кто может ещё бегать, скорости же как утверждают эксперты у нас в два раза ниже...Ну или на ВАР хотя бы привлекать такие бригады, все равно дистанционно же работает система ...
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Показалось
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Интересно , это что-то изменит
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что это изменит? 🤔
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Главное, чтобы у Питаны психика выдержала разбирать перформансы Васи Казарцева в каждом матче или необъяснимые решения Кукуляка.
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Тоже газпромовский?
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Ответ rarog
Как будет по-аргентински "неакцентированый удар" и "крови нет-нет нарушения"?
У Жиркова надо спросить, он спец по аргентинским и бразильским языкам.
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