В ЭСК вошел аргентинец Питана, работавший на финале ЧМ-2018
В ЭСК РФС вошел судья Нестор Питана, работавший на финале ЧМ-2018.
Аргентинский судья стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Питана – арбитр ФИФА. В ходе карьеры он работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.
Нестор Питана начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Питана работал на матчах кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.
Последний матч в качестве главного арбитра Питана провел в 2022-м в чемпионате Аргентины.
Теперь в состав ЭСК входят Николай Иванов, Равшан Ирматов, Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр, Олег Соколов и Нестор Питана. Председатель комитета – Павел Каманцев, у которого нет права голоса.
За что дисквал,ведь он ни в чем не виноват?
Сквозь рваные раны тумана
Отмены красных так заманчиво горят
Питана…Питана.. Питана..огни отелей так заманчиво горят)))