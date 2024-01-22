В ЭСК вошел аргентинец Питана, работавший на финале ЧМ-2018

В ЭСК РФС вошел судья Нестор Питана, работавший на финале ЧМ-2018.

Аргентинский судья стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте .

Питана – арбитр ФИФА. В ходе карьеры он работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.

начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Питана работал на матчах кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

Последний матч в качестве главного арбитра Питана провел в 2022-м в чемпионате Аргентины.

Теперь в состав ЭСК входят Николай Иванов, Равшан Ирматов, Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр, Олег Соколов и Нестор Питана. Председатель комитета – Павел Каманцев, у которого нет права голоса.