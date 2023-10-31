Генсек РФС о Мажиче: «Милорад лично прочитал клубам 6 лекций минимум, он не закрытый человек. Встречу попросили перенести»

Генсек РФС высказался об общении Милорада Мажича с клубами Мир РПЛ.

Мажич возглавил департамент судейства РФС в конце июня. По итогам сезона-2022/23 встреча с судей с представителями клубов не состоялась, из-за чего Мажич подвергся критике со стороны главы Мир РПЛ Александра Алаева.

«Судьи могут общаться по-разному. Было ли правильно, когда судьи комментировали и объясняли свои решения, была ли правильной эта открытость, которую в свое время РФС избрал? Это дискуссионный вопрос. В европейском футболе, в вы не можете пожаловаться ни на что – футболист за апелляцию к судье сразу получает желтую карточку. Это установка. Так должно быть, об этом говорят на семинарах перед началом соревнований. Это вопрос подхода.

У Мажича есть коммуникация с клубами. Им лично было прочитано минимум шесть лекций клубам, которые делали такой запрос. Милорад – абсолютно не закрытый человек. Что касается встречи, перед началом сезона мы ее назначали, но коллеги сами же попросили ее перенести.

У нас общение с коллегами из клубов есть. Есть позиция Мажича, возможно, она отличается от того, что хотели бы клубы. Но любая позиция корректируется. Клубы и – часть единого целого», – сказал .

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