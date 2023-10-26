РФС подписал соглашение с Беларусью о работе местных судей в РПЛ

Теги премьер-лига Россия РФС судьи высшая лига Беларусь высшая лига Саудовская Аравия Матч ТВ ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Арбитры из Беларуси в ближайшем будущем смогут работать на матчах Мир РПЛ.

О подписании соглашения сообщил председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев. Ранее РФС заключил аналогичное соглашение с Саудовской Аравией.

– По иностранным судьям. Есть точные даты, когда они начнут работу?

– С РПЛ согласовываем. Будем вносить изменения в регламент. И после этого подберем тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии.

Также сегодня подписали соглашение с Белоруссией. Возможно, первый тур будут работать судьи из Саудовской Аравии, а потом – из Белоруссии. Надо с коллегами согласовать.

– Сколько будет иностранных бригад в туре?

– Начнем потихоньку. Логистика сложная, плюс каждая из федераций должна оценить ценность матчей. Начнем действовать осторожно, а дальше посмотрим.

– Зарубежные арбитры будут получать [деньги] за работу по расценкам РФС?

– В связи со сложностью трансграничных платежей все будут получать в своих федерациях в рамках обмена. Перевести деньги в Саудовскую Аравию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке очень тяжело, – сказал Каманцев.

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16 комментариев

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Ответ Роман Абрамов
Комментарий удален пользователем
а что не так? по крайней мере лигу чемпионов обслуживали.
+21
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+21
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Faust Doc
Ну теперь Уралу попрет!))
+13
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korablev
Зачем они здесь нужны? Был уже опыт, когда европейских судей звали на центральные матчи чемпионата России. Причем арбитров с именами. Типа они не предвзяты и сейчас покажут класс.
Что в итоге? Они такую дичь творили, что все быстро поняли - наши горе-судьи им не особо уступают. Только раньше можно было орать, что «судья, паразит, денег взял, нас засудил», то теперь вышло, что иностранец наошибался, а ему даже и не предъявишь - он уехал.

Ну, мы же видим матчи в других чемпионатах: в Испании, в Англии, в Германии куча ошибок со стороны судей. И нам глубоко наплевать, что они свои ляпы творят с надменным выражением лица и показной уверенностью. Ошибка от этого ошибкой быть не перестает.
+9
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Gt99
Мне кажется, что здесь логика просто увеличение конкуренции. Сейчас сколько бы не косячили все равно возвращаются через пару Туров обратно, просто потому что понимают, что новых судей нет и судить некому. А так уже будет мысль, что на твое место в случае ошибок постоянных может кто-то прийти
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Raul Bloodworth
В Беларуси есть Кульбаков, который регулярно судил еврокубки. Он картины в России точно не испортит.
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belwrestler
По крайней мере 1 классный судья в РБ есть - Кульбаков. Входит в элитную группу ФИФА, имеет лицензию работы с ВАР. Очень неплохой (1 категория УЕФА) Кургхели: он хоть и грузин, но вырос в РБ. А насчет истории с хорошими судьями из Беларуси - так есть и был Вадим Жук - лучший судья из СССР на момент развала, и единственный, имевший финалы ЧМ и ОИ за плечами. Пускай тот ЧМ и был женским - но судей - женщин не было еще классных. Кстати Розетти, когда-то возглавлявший ДСИ, тоже судил финал ЧМ среди женщин.
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SuperStarrrr
Эх, жаль Шмолик не вернется
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Adrenaline Z
с одной стороны будет интересно понаблюдать
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Роман Абрамов
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kazus
Вот это прорыв!
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goshforever
Очень интересно, как иностранные судьи будут работать с российским ВАРом и прочими радостями жизни
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Groznyi2024
Гончаренко вин
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Кочевник56
ну нормально подзаработают, и это не про зарплату
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goshforever
Ответ Gt99
Мне кажется, что здесь логика просто увеличение конкуренции. Сейчас сколько бы не косячили все равно возвращаются через пару Туров обратно, просто потому что понимают, что новых судей нет и судить некому. А так уже будет мысль, что на твое место в случае ошибок постоянных может кто-то прийти
еще задача Карасёва куда-то пристроить, тк УЕФА с назначениями на еврокубки лысого кинул
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сергей николаев
Ответ Gt99
Мне кажется, что здесь логика просто увеличение конкуренции. Сейчас сколько бы не косячили все равно возвращаются через пару Туров обратно, просто потому что понимают, что новых судей нет и судить некому. А так уже будет мысль, что на твое место в случае ошибок постоянных может кто-то прийти
Правильно. А те кто судит в ФНЛ и ниже лигах вообще беспредел разведут. Переходить на приглашение только иностранцев для судейства игр РПЛ. Ну не можем мы готовить судей.
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