«Альмерию» ограбили – не впервые». Мелеро о 2:3 с «Реалом»
Гонсало Мелеро считает, что «Альмерии» незаслуженно помешали набрать очки.
Его команда обыгрывала «Реал» на выезде со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступила после ряда спорных эпизодов – 2:3.
«Сегодня нас ограбили. Мне неприятно об этом говорить, но принять подобное невозможно. И такое происходило уже несколько раз в этом сезоне.
То, что случилось сегодня, перешло все границы, просто невозможно поверить. Мы не могли сделать для победы еще больше.
Во многих эпизодах все упиралось в интерпретацию, как в случае с игрой рукой. Там либо игра рукой, либо нет, но дело не должно было доходить до ВАР», – сказал полузащитник об игре, которую обслуживала бригада судей под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
Не видел ничего подобного никогда..Настоящий позор!
"не видел ничего подобного никогда", так понимаю, родились после 2009 года? Ну тогда хотя бы Барселона-ПСЖ смотрели?