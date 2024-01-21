«Альмерию» ограбили – не впервые». Мелеро о 2:3 с «Реалом»

Гонсало Мелеро считает, что «Альмерии» незаслуженно помешали набрать очки.

Его команда обыгрывала « » на выезде со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступила после ряда спорных эпизодов – 2:3.

«Сегодня нас ограбили. Мне неприятно об этом говорить, но принять подобное невозможно. И такое происходило уже несколько раз в этом сезоне.

То, что случилось сегодня, перешло все границы, просто невозможно поверить. Мы не могли сделать для победы еще больше.

Во многих эпизодах все упиралось в интерпретацию, как в случае с игрой рукой. Там либо игра рукой, либо нет, но дело не должно было доходить до ВАР», – сказал полузащитник об игре, которую обслуживала бригада судей под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР