«Альмерию» ограбили – не впервые». Мелеро о 2:3 с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо Гонсало Мелеро Футбол

Гонсало Мелеро считает, что «Альмерии» незаслуженно помешали набрать очки.

Его команда обыгрывала «Реал» на выезде со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступила после ряда спорных эпизодов – 2:3.

«Сегодня нас ограбили. Мне неприятно об этом говорить, но принять подобное невозможно. И такое происходило уже несколько раз в этом сезоне.

То, что случилось сегодня, перешло все границы, просто невозможно поверить. Мы не могли сделать для победы еще больше.

Во многих эпизодах все упиралось в интерпретацию, как в случае с игрой рукой. Там либо игра рукой, либо нет, но дело не должно было доходить до ВАР», – сказал полузащитник об игре, которую обслуживала бригада судей под руководством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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80 комментариев
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ФК КАБИНЕТ
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+72
Ответ Дядя Тима
На самом деле любой из спорных моментов был на усмотрение судьи ,рукой задел лицо белингема ,рука в штрафной ,гол вини плечом для меня очевидно ,что это именно плечо
И все эти спорные моменты, которые на усмотрение судьи, принимают в пользу одной команды. Думаю, совпадение.
+57
-16
+41
Как хорошо, что есть вар, иначе сегодня судья проморгал бы удар по лицу Белингему, и не засчитал бы гол, забитый винисиусом плечом
+77
-39
+38
Позорище!:)
+90
-57
+33
Знаете, когда столько спорных решений в пользу одной команды совершается, при том сценарии что был(проигрыш 0:2), их возможное объяснение уже не так важно.

Не видел ничего подобного никогда..Настоящий позор!
+42
-13
+29
Стыдно быть за такую победу, и это против 20й команды
+23
-10
+13
Судья оказался клоуном
+15
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+10
За это и не любят Реал. Без судей ничего не могут.
+28
-18
+10
Ответ Iamliam
Знаете, когда столько спорных решений в пользу одной команды совершается, при том сценарии что был(проигрыш 0:2), их возможное объяснение уже не так важно. Не видел ничего подобного никогда..Настоящий позор!
ошибка была только в моменте с пенальти. Там больше фол в атаке, чем пенальти.

"не видел ничего подобного никогда", так понимаю, родились после 2009 года? Ну тогда хотя бы Барселона-ПСЖ смотрели?
+18
-9
+9
Ответ rigobersong
Позорище!:)
наконец-то ты стал самокритичным. Респект
+38
-29
+9
Ответ Iamliam
Анатомически это может и плечо, но сыграл он им как рукой)
Ахахах, вот это ты базу выдал, а если бы он ногой забил, но сыграл бы ногой так, как рукой?
+9
-3
+6
Ответ Иван Баланар
У болельщика ФК Негрейра, который переводил в течение 20 лет деньги главе судейского корпуса, ещё игра идет против Бетиса, а он строчит комменты на ветке Мадрида. хаха
Матч как раз и закончился.
+10
-4
+6
На самом деле любой из спорных моментов был на усмотрение судьи ,рукой задел лицо белингема ,рука в штрафной ,гол вини плечом для меня очевидно ,что это именно плечо
+16
-12
+4
Ответ barcelona_football_club
ФК КАБИНЕТ
фк перес, фк судейский проект, фк позор футбола!
+5
-2
+3
Ответ Iamliam
Анатомически это может и плечо, но сыграл он им как рукой)
А если сыграл рукой, но как ногой?)
+3
0
+3
Ответ Iamliam
Знаете, когда столько спорных решений в пользу одной команды совершается, при том сценарии что был(проигрыш 0:2), их возможное объяснение уже не так важно. Не видел ничего подобного никогда..Настоящий позор!
Логика отличная) если счет 0-2, то даже вар смотреть не надо или что? или камбек с 0-2 априори будет судейским? Лишнее подтверждение, что у хейтеров(любой команды) на одну хромосому больше)
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Позорище!:)
Если ты про 4-1 в суперкубке то я не соглашусь позорище было 2-8 а после 0-4 на спотифай арене 4-1 уже достижение а не позорище
+16
-13
+3
первый раз то ли? все величие реала зиждется на судейском беспределе в их сторону
+5
-2
+3
Ответ Tristan...
Убийство века! И всё это против последней команды. Открытое королевское нытьё по клубному каналу нашего Реала даёт плоды. Щас пятую точку этого рефери начнут в прямом эфире целовать и просить назначать его на каждый матч
Прям-таки века? А почему не главное убийство человечества? Распятие Христа и то ничто по сравнению с этим, правда же?
+6
-3
+3
странно, а болелы Реала уверены, что это болелы Барсы говорят про бесспредел, что матч был кристально чистый и все довольные))
+7
-4
+3
Не понимаю в чем проблема, рука в штрафной была Это пенальти , был аннулирован гол, по делу зачем надо было бить по лицу,гол вини чистый , с любого ракурса видно что бил плечом, вы такие жалкие, если там стопроцентный пенальти что арбитр не должен назначать пенальти, смотрите на вашу опуще..Барселону
+9
-7
+2
Королевский чек Переса
+3
-1
+2
Ответ Иван Баланар
"И такое происходило уже несколько раз в этом сезоне". Чел, твоя команда набрала за весь сезон 5 очков.
Если бы сегодня не ограбили, уже бы было 8 очков.
+3
-1
+2
Ответ Adam Almurzaev
К какому моменту у него претензии интересно?
Там при 2:1 Альмирия забила третий. Потом по подсказке ВАР судья отменил гол из-за якобы отмашки в момент отбора мяча на своей половине. Хотя в момент этого отбора судья стоял в трех метрах от него, смотрел прямо на них и все ему было нормально. Одно дело когда ВАР показывает то что судья не видел или не мог видеть. А тут клоунада какая-то. Интерпретация отмашка или случайное касанте рукой и судья кардинально меняет свою позицию потому что забили гол.
+2
0
+2
Ответ Dima Danu
Не понимаю в чем проблема, рука в штрафной была Это пенальти , был аннулирован гол, по делу зачем надо было бить по лицу,гол вини чистый , с любого ракурса видно что бил плечом, вы такие жалкие, если там стопроцентный пенальти что арбитр не должен назначать пенальти, смотрите на вашу опуще..Барселону
А нарушение со стороны Рюдигера перед игрой рукой, это что? Иди внимательно еще раз посмотри гол Винисиуса, там скорее рука, чем плечо.
+6
-4
+2
А новости про другие матчи будут?)))
+3
-1
+2
Ответ Iamliam
Так пример не аналогичный) Если бы он сыграл плечом как плечом, то есть просто подставил бы его под мяч, то это было бы норм.
Ты написал какую-то смысловую ересь, признай свою ошибку и перестань доказывать, что глупость смороженная тобой имеет какой-то смысл.
+3
-1
+2
Ответ Iamliam
Знаете, когда столько спорных решений в пользу одной команды совершается, при том сценарии что был(проигрыш 0:2), их возможное объяснение уже не так важно. Не видел ничего подобного никогда..Настоящий позор!
Значит, ты плохо смотрел матч Барселоны и ПСЖ в 2017-м... или не смотрел вообще.
+1
0
+1
Ответ Iamliam
Знаете, когда столько спорных решений в пользу одной команды совершается, при том сценарии что был(проигрыш 0:2), их возможное объяснение уже не так важно. Не видел ничего подобного никогда..Настоящий позор!
так что с лицом то? какой счёт на табло?
+1
0
+1
Ответ Faulheit
ошибка была только в моменте с пенальти. Там больше фол в атаке, чем пенальти. "не видел ничего подобного никогда", так понимаю, родились после 2009 года? Ну тогда хотя бы Барселона-ПСЖ смотрели?
Челси-Бармелона куда лучший пример великолепия судьи
+1
0
+1
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