«Альмерия» после матча с «Реалом» не стала публиковать отчет: «Все более чем понятно»
«Альмерия» выразила недовольство судейством в матче с «Реалом».
Матч 21-го тура Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» со счетом 3:2. После 1-го тайма «Альмерия» выигрывала со счетом 2:0.
После матча игроки «Альмерии» и главный тренер Гаиска Гаритано выразили недовольство решениями главного арбитра Франсиско Эрнандеса Маэсо. В частности, сомнения вызвали пенальти в пользу «Реала», назначенный за игру рукой Кайки Фернандеса, отмененный гол Серхио Аррибаса на 64-й минуте и гол Винисиуса Жуниора, засчитанный после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
Пресс-служба «Альмерии» заявила, что отчет по итогам этого матча не будет опубликован.
«Не ждите, что мы опубликуем отчет о матче. Все более чем понятно», – говорится в сообщении клуба в твиттере.
«Альмерия» занимает 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 6 очков. Команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.
Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»
Иными словами, хайпуешь, как можешь, прикрываясь неоднозначным судейством в матче с явным аутсайдером, попутно превращаясь в слепоглухонемого, когда это противоречит клубным предпочтениям:))
Лицемерие превысило 80 уровень:)) Мнимый борец за чистоту, а по сути - заурядный хейтер Реала:)) ЧТД.
А весной в плей-офф ЛЧ Реал попал на МС, чтобы их ещё и на поле унизили и отвозили, накидав авоську.
Никогда не болел против испанских клубов, как бы мне не нравился этот чемпионат, но по этому сезону против Реала поболею, конечно. Солидарен с Альмерией.