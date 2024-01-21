«Альмерия» после матча с «Реалом» не стала публиковать отчет: «Все более чем понятно»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо соцсети Футбол

«Альмерия» выразила недовольство судейством в матче с «Реалом».

Матч 21-го тура Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» со счетом 3:2. После 1-го тайма «Альмерия» выигрывала со счетом 2:0.

После матча игроки «Альмерии» и главный тренер Гаиска Гаритано выразили недовольство решениями главного арбитра Франсиско Эрнандеса Маэсо. В частности, сомнения вызвали пенальти в пользу «Реала», назначенный за игру рукой Кайки Фернандеса, отмененный гол Серхио Аррибаса на 64-й минуте и гол Винисиуса Жуниора, засчитанный после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

Пресс-служба «Альмерии» заявила, что отчет по итогам этого матча не будет опубликован.

«Не ждите, что мы опубликуем отчет о матче. Все более чем понятно», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

«Альмерия» занимает 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 6 очков. Команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.

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34 комментария
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Зато клубное ТВ Реала с удовольствием опубликует
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-9
+30
Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Реал вообще не виноват в поражении Альмерии, он для этой победы сделал меньше, чем судья.
+47
-17
+30
Сливочных тащат
+32
-14
+18
Ответ Маулен Габбасов
Какое из спорных моментов с VAR ошибочное?
Рука Винисиуса и +20 минут добавленных
+16
-3
+13
Почему все эти судейские скандалы постоянно происходят в матчах с участием Реала?
+15
-8
+7
вардрид как всегда
+8
-2
+6
Ответ Камбоджа Иванов
Очень бы хотелось резонанса, чтобы УЕФА начали всестороннее и объективное расследование по Реалу. А весной в плей-офф ЛЧ Реал попал на МС, чтобы их ещё и на поле унизили и отвозили, накидав авоську. Никогда не болел против испанских клубов, как бы мне не нравился этот чемпионат, но по этому сезону против Реала поболею, конечно. Солидарен с Альмерией.
Где ж ты был, когда МС в прошлом году забил после того, как мяч явно покинул пределы поля на глазах у бокового, и когда у МС было три хэндболла в своей штрафной, ни один из которых не был внимательно изучен главным, хотя на повторе, минимум, два выглядят ну очень неоднозначными?:))

Иными словами, хайпуешь, как можешь, прикрываясь неоднозначным судейством в матче с явным аутсайдером, попутно превращаясь в слепоглухонемого, когда это противоречит клубным предпочтениям:))
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Ответ Артём Поддубный
о какой игре говорить? об отсутствовавшем футболе в исполнении Альмерии во втором тайме? или о куче моментов Реала, не умеющегов позиционную атаку?🤡🤡🤡
Об отсутствующем футболе Реала в первом тайме и судейских ляпах во втором тайме. На поле были равные команды.
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Ответ Артём Поддубный
в первом тайме Реал не играл, тут соглашусь с тобой🤡, первый раз. А вот во втором, ахах, иди посмотри матч, что-ли, что тебе ещё сказать.
Мне пофиг, соглашаешься ты или нет Я не ищу компромисс, тем более от сектанта))) Все и всё видели Спорить тут не о чем
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Ответ Камбоджа Иванов
МС - это не мои клубные предпочтения. Просто хочется, чтобы МС в очередной раз отправил Реал отдыхать)
То есть МС может получать огромные по масштабам футбола судейские подарки в полуфинале ЛЧ - это нормально, но при этом Реал должен страдать за куда менее значительную игру с аутсайдером?

Лицемерие превысило 80 уровень:)) Мнимый борец за чистоту, а по сути - заурядный хейтер Реала:)) ЧТД.
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Ну конечно же секта свидетелей величия реала будет говорить не об игре, а месте в таблице, хотя их не удивляет, что у реала нет позиционной атаки лет 5 и в каждом сезоне одни и теже проблемы против автобусов. Но судейский беспредел они не заметят
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
В поражении Альмерии виноват судья.
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Какая вообще разница в каком они месте в турнирной таблице?
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Очередной раз видим как палыхает кхм кхм в душе у каталонских дев.
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Ответ Мгер Цолакян
Почему все эти судейские скандалы постоянно происходят в матчах с участием Реала?
Совпадение
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Ответ soulsick
Где ж ты был, когда МС в прошлом году забил после того, как мяч явно покинул пределы поля на глазах у бокового, и когда у МС было три хэндболла в своей штрафной, ни один из которых не был внимательно изучен главным, хотя на повторе, минимум, два выглядят ну очень неоднозначными?:)) Иными словами, хайпуешь, как можешь, прикрываясь неоднозначным судейством в матче с явным аутсайдером, попутно превращаясь в слепоглухонемого, когда это противоречит клубным предпочтениям:))
МС - это не мои клубные предпочтения. Просто хочется, чтобы МС в очередной раз отправил Реал отдыхать)
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А в чем споры? Только плечо или нет, и там хрен пойми.
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Комментарий удален пользователем
Очень бы хотелось резонанса, чтобы УЕФА начали всестороннее и объективное расследование по Реалу.

А весной в плей-офф ЛЧ Реал попал на МС, чтобы их ещё и на поле унизили и отвозили, накидав авоську.

Никогда не болел против испанских клубов, как бы мне не нравился этот чемпионат, но по этому сезону против Реала поболею, конечно. Солидарен с Альмерией.
+9
-9
0
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