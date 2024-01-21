«Альмерия» после матча с «Реалом» не стала публиковать отчет: «Все более чем понятно»

«Альмерия» выразила недовольство судейством в матче с «Реалом».

Матч 21-го тура Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» со счетом 3:2. После 1-го тайма «Альмерия» выигрывала со счетом 2:0.

После матча игроки «Альмерии» и главный тренер Гаиска Гаритано выразили недовольство решениями главного арбитра Франсиско Эрнандеса Маэсо. В частности, сомнения вызвали пенальти в пользу « », назначенный за игру рукой Кайки Фернандеса, отмененный гол Серхио Аррибаса на 64-й минуте и гол Винисиуса Жуниора, засчитанный после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

Пресс-служба «Альмерии» заявила, что отчет по итогам этого матча не будет опубликован.

«Не ждите, что мы опубликуем отчет о матче. Все более чем понятно», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

« » занимает 20-е место в турнирной таблице , набрав лишь 6 очков. Команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.

Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»