Экс-арбитр Бурруль о голе Винисиуса: «Судья показал, что он подыграл рукой, но после консультации с ВАР гол засчитали – не понимаю этого»

Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии».

В матче 21-го тура «Реал» одержал победу со счетом 3:2.

«Есть три спорных момента, которые сложно интерпретировать. На мой взгляд, было достаточно изначальных решений судьи».

О пенальти в ворота «Альмерии» за игру рукой

«Очевидная игра рукой Кайки, но рука защитника «Альмерии» находилась в естественном положении после потери равновесия».

Об отмене гола Серхио Аррибаса

«Не думаю, что ВАР мог увидеть, нарушал ли правила . Если бы на поле не прозвучал свисток, гол, должно быть, был бы засчитан».

О голе

«[Судья] на поле показал, что Винисиус подыграл себе рукой, а затем гол появился на табло после консультации с ВАР. Я не понимаю этого решения», – сказал бывший арбитр.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР