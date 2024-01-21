Экс-арбитр Бурруль о голе Винисиуса: «Судья показал, что он подыграл рукой, но после консультации с ВАР гол засчитали – не понимаю этого»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Альфонсо Перес Бурруль Франсиско Эрнандес Маэсо видеоповторы Винисиус Жуниор Дьон Лопи Футбол

Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии».

В матче 21-го тура Ла Лиги «Реал» одержал победу со счетом 3:2.

«Есть три спорных момента, которые сложно интерпретировать. На мой взгляд, было достаточно изначальных решений судьи».

О пенальти в ворота «Альмерии» за игру рукой

«Очевидная игра рукой Кайки, но рука защитника «Альмерии» находилась в естественном положении после потери равновесия».

Об отмене гола Серхио Аррибаса

«Не думаю, что ВАР мог увидеть, нарушал ли правила Лопи. Если бы на поле не прозвучал свисток, гол, должно быть, был бы засчитан».

О голе Винисиуса

«[Судья] на поле показал, что Винисиус подыграл себе рукой, а затем гол появился на табло после консультации с ВАР. Я не понимаю этого решения», – сказал бывший арбитр.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

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38 комментариев
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Что он не понимает?
Судья посмотрел ВАР, увидел, что это было плечо и защитал гол.
+90
-36
+54
Какой-то пьяный поток сознания. И если это не плечо, то что тогда плечо?
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+23
-4
+19
Ответ JENNINGS
После введения ВАР все говорили, что всё, теперь «Реал» больше никогда не выиграет ни одного трофея, всё будет честно и т.д Ввели ВАР - все опять недовольны, опять ищут, кто кого купил и т.д Хейтеры, сравните список трофеев вашего клуба и мадридского «Реала» с 2018 года, когда и ввели ВАР😉
После введения ВАР все говорили, что всё, теперь «Реал» больше никогда не выиграет ни одного трофея, всё будет честно и т.д

Но «Реал» и тут нашел выход и начал доплачивать за судей на ВАР))
+44
-28
+16
Ответ Ханахаки_Вицбуллер
ещё один клиент Негрейры подъехал. Игра рукой - пенальти удар рукой в лицо - фол + ЖК гол забит плечом. Плечом в футболе играть никто не запрещает. Салютами из 🍑 негрейселонцев полностью удовлетворён
Все экс арбитры, которые что то говорят не в пользу Реала, клиенты Негрейры ? Найс логика
+11
-6
+5
Непредвзятое подъехало... Ладно гол Винисиуса спорный, на усмотрение, но остальные эпизоды 100% верные. А оказывается все надо было в пользу Альмерии судить, бывший судья Бурруль во времена Негрейры.
+10
-6
+4
Раз 30 посмотрел плечо и выше , причём тут рука
+5
-1
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Ответ LinkLin
Непредвзятое подъехало... Ладно гол Винисиуса спорный, на усмотрение, но остальные эпизоды 100% верные. А оказывается все надо было в пользу Альмерии судить, бывший судья Бурруль во времена Негрейры.
Только этот судья, во время работы главным арбитром, нередко помогал «Реалу». Видимо, по просьбе Негрейры. Однажды его за это даже наказали.

Федерация футбола Испании приняла решение заменить арбитра матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». Эту игру должен был судить Альфонсо Перес Бурруль, однако из-за неудовлетворительной работы во встрече чемпионата Испании между «Реалом» и «Осасуной» (3:1), он отстранен от кубкового матча.

Игрок «Осасуны» Хуанфран Торрес был удален с поля, так как дважды получал предупреждения якобы за симуляцию в штрафной соперников, хотя телеповторы показали, что на полузащитнике оба раза фолили футболисты «Реала».

Вместо двух пенальти в ворота «Реала» - удаление игрока «Осасуны».
+8
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Ответ Green grass
Что он не понимает? Судья посмотрел ВАР, увидел, что это было плечо и защитал гол.
Говорят, в Каталонии показывали версию, где Винисиус взял мяч в руку и занес в ворота
+24
-21
+3
Ответ JENNINGS
Чеки, документы, записи переговоров или прочие доказательства будут или так, сотрясение воздуха?
Не переживай, время придет - вскроется) как и слова Переса про Касильяса, Рауля, Роналду, Фигу и Дель Боске с 2012 года) просто нужно немного времени и отставки некоторых чиновников
+6
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Ответ Real_v_dushe
Какой-то пьяный поток сознания. И если это не плечо, то что тогда плечо? https://phantom-marca.unidadeditorial.es/b160fd6e26f1b8b07b8c2360e0208833/resize/660/f/webp/assets/multimedia/imagenes/2024/01/21/17058686923950.jpg
Да это просто плечевой сустав 😂
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Ответ Real_v_dushe
Какой-то пьяный поток сознания. И если это не плечо, то что тогда плечо? https://phantom-marca.unidadeditorial.es/b160fd6e26f1b8b07b8c2360e0208833/resize/660/f/webp/assets/multimedia/imagenes/2024/01/21/17058686923950.jpg
Гиенам нужен был повод
+3
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Ответ Tristan...
Проект режима. Что тут не понятного? Это история
Опять какой-то бессмысленный набор риторических выражений, от тебя другого ждать не приходится, хэйтерок.
+5
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+1
Ответ JENNINGS
После введения ВАР все говорили, что всё, теперь «Реал» больше никогда не выиграет ни одного трофея, всё будет честно и т.д Ввели ВАР - все опять недовольны, опять ищут, кто кого купил и т.д Хейтеры, сравните список трофеев вашего клуба и мадридского «Реала» с 2018 года, когда и ввели ВАР😉
А на деле после введения ВАР самый честный клуб Барса бодается в лиге европы
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Ответ Ansu Fati
После введения ВАР все говорили, что всё, теперь «Реал» больше никогда не выиграет ни одного трофея, всё будет честно и т.д Но «Реал» и тут нашел выход и начал доплачивать за судей на ВАР))
твой клубишко скоро отстронят от футбольной деятельности, а ты что то пытаешься на дркгие клубы выкатывать?? просто жесть
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Ответ Ansu Fati
Не переживай, время придет - вскроется) как и слова Переса про Касильяса, Рауля, Роналду, Фигу и Дель Боске с 2012 года) просто нужно немного времени и отставки некоторых чиновников
ну когда придет, тогда и разберемся, а пока разобраться нужно с делом Негрейры, тут по чище будет, чем всякие ваши эти гоны без доказательств!
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Ответ soulsick
«Реал» больше всех в Ла Лиге пострадал от решений VAR, «Барселона» — среди главных бенефициаров 7 марта 2023 Давай, расскажи еще сказки:))
Интересно как они пострадали, можешь привести пример
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Ответ Killer_na_belom_barse$
то есть как это не нужны?? так можно любого человека тогда под преступника подогнать, который тебе не нравится! суд и следствие тогда для чего созданы?
Чушь не неси, то что Реал с помощью судей выигрывает матчи, это не для кого не секрет, Барселона не отстаёт, это два самых судейских клуба, не могу припомнить, когда судьи хоронили реал, лишали их очков из за ошибок, за то куча случаев, когда они выигрывали матчи, набирали очки, проходили стадии плей оф, выигрывали финалы при помощи судей, и зачем тут чеки, когда и так видно, что команду судьи тянут, это как Фифа не ps, все знают, что запантованный искусственный интелект есть, а доказать это не дают, слишком много заинтересованных лиц
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мда у этого явно зрением плохо, посмотри с лупы можешь там увидеть истинный красивый гооол плечом
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на картинке не ту руку дорисовать, она белая, а должна быть черная
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РЕАЛьно смешно, особенно учитывая то, что в ворота Барсы засчитали гол после фола на Педри
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