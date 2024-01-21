Экс-арбитр Бурруль о голе Винисиуса: «Судья показал, что он подыграл рукой, но после консультации с ВАР гол засчитали – не понимаю этого»
Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Альмерии».
В матче 21-го тура Ла Лиги «Реал» одержал победу со счетом 3:2.
«Есть три спорных момента, которые сложно интерпретировать. На мой взгляд, было достаточно изначальных решений судьи».
О пенальти в ворота «Альмерии» за игру рукой
«Очевидная игра рукой Кайки, но рука защитника «Альмерии» находилась в естественном положении после потери равновесия».
Об отмене гола Серхио Аррибаса
«Не думаю, что ВАР мог увидеть, нарушал ли правила Лопи. Если бы на поле не прозвучал свисток, гол, должно быть, был бы засчитан».
О голе Винисиуса
«[Судья] на поле показал, что Винисиус подыграл себе рукой, а затем гол появился на табло после консультации с ВАР. Я не понимаю этого решения», – сказал бывший арбитр.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Экс-судья Итурральде о победе «Реала»: «Пенальти не было. В голе Винисиуса я видел скорее игру рукой, а не плечом. Гол «Альмерии» отменен верно – фол»
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
Судья посмотрел ВАР, увидел, что это было плечо и защитал гол.
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Но «Реал» и тут нашел выход и начал доплачивать за судей на ВАР))
Федерация футбола Испании приняла решение заменить арбитра матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». Эту игру должен был судить Альфонсо Перес Бурруль, однако из-за неудовлетворительной работы во встрече чемпионата Испании между «Реалом» и «Осасуной» (3:1), он отстранен от кубкового матча.
Игрок «Осасуны» Хуанфран Торрес был удален с поля, так как дважды получал предупреждения якобы за симуляцию в штрафной соперников, хотя телеповторы показали, что на полузащитнике оба раза фолили футболисты «Реала».
Вместо двух пенальти в ворота «Реала» - удаление игрока «Осасуны».