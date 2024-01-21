«Зенит» контактировал с «Локо» по поводу трансфера Тикнизяна этой зимой (Metaratings.ru)

«Зенит» обсуждал переход Наира Тикнизяна с «Локомотивом».

Ранее появилась информация о том, что Тикнизян входит в число интересных « » левых защитников.

Как пишет Metaratings.ru, «Зенит» контактировал с « » по поводу возможного трансфера этой зимой.

Тикнизян родился и начал заниматься футболом в Санкт-Петербурге. С 14 лет, после переезда семьи в Москву, он тренировался в академии ЦСКА.

В этом сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов, 5 результативных передач и 2 красные карточки в 23 матчах за «Локо». Полную статистику игрока сборной Армении можно изучить здесь.

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