«Зенит» контактировал с «Локо» по поводу трансфера Тикнизяна этой зимой (Metaratings.ru)
«Зенит» обсуждал переход Наира Тикнизяна с «Локомотивом».
Ранее появилась информация о том, что Тикнизян входит в число интересных «Зениту» левых защитников.
Как пишет Metaratings.ru, «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера Наира этой зимой.
Тикнизян родился и начал заниматься футболом в Санкт-Петербурге. С 14 лет, после переезда семьи в Москву, он тренировался в академии ЦСКА.
В этом сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов, 5 результативных передач и 2 красные карточки в 23 матчах за «Локо». Полную статистику игрока сборной Армении можно изучить здесь.
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Т.е. схема: отпускаем бесплатно игрока, а вместо него покупаем за серьёзные деньги игрока не лучше. Гениально.
Каких лидеров соперников забирали?
Зато питерские гребут лопатой, начиная с данни, семшова, быстрова, заканчивая смаком, бухаровым и дзюбой
Тикнизян нафиг не нужен ещё и потому, что он типа звезда, и будет недоволен игровым временем, и потому, что с таким переходом вони из Москвы будет много)
Уже вон началось)
Про остальное - чушь!