«Зенит» контактировал с «Локо» по поводу трансфера Тикнизяна этой зимой (Metaratings.ru)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

«Зенит» обсуждал переход Наира Тикнизяна с «Локомотивом».

Ранее появилась информация о том, что Тикнизян входит в число интересных «Зениту» левых защитников.

Как пишет Metaratings.ru, «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по поводу возможного трансфера Наира этой зимой.

Тикнизян родился и начал заниматься футболом в Санкт-Петербурге. С 14 лет, после переезда семьи в Москву, он тренировался в академии ЦСКА.

В этом сезоне на счету 24-летнего защитника 8 голов, 5 результативных передач и 2 красные карточки в 23 матчах за «Локо». Полную статистику игрока сборной Армении можно изучить здесь.

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76 комментариев
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Ответ Иван Галяткин
А кто же тогда будет возить Яну Ромашкину на работу в 3:30?
Я могу😁
+151
-2
+149
А кто же тогда будет возить Яну Ромашкину на работу в 3:30?
+150
-2
+148
Ответ Зелёный гопник
Я могу😁
Лайк за человечность, бро😁
+128
-1
+127
освободилось место на скамейке. надо срочно кому нибудь карьеру сломать...ой кого нибудь купить
+35
-11
+24
Я не понял. Так Кругового сослали во вторую лигу потому что он не нужен в составе или все таки игрок на его место нужен, а ссылка это месть за уход? Питерские, объясните.
+37
-14
+23
Ответ Big Nick
Отсутствие доверия игроку. Что тут непонятного?
Ахахахахахаха а Изидору доверяете?)
+10
-1
+9
не беспокойтесь Ромашкина другого дурака найдет
+9
0
+9
А надо было контактировать с Александром Мостовым
+8
0
+8
Переход Тикнизяна в Зенит -это как игра в рулетку.А ему это надо.Ему 24 года ,думается он больше хочет себя видеть в европейском клубе.
+8
0
+8
Ответ Мерген Морозов
Кузяев много лет мечтал уйти. наконец ушел. мостовой игрок ротации. караваев тоже. Коваленко Адамов чистяков сутормин круговой хорошие игроки. но с питерскими бразильцами конкуренцию мало кто выдержит. особенно если паспорта будут давать как малкому клаудинью. в 90е Спартак доминировал и собирал все сливки с лиги. в 2000 ЦСКА. но они просто так игроков не покупали. чтобы был перспективный и для то оо чтобы сделать на бочке под иностранцем
обожаю таких экспертов. кузяев мечтал уехать просто в Европу , а не мечтал уйти из Зенита. мостовой в прошлом сезоне 23 матча в стартовом составе. караваев в прошлом сезоне 23 матча в старте и ещё надо смотреть как у них по травмам . скорее всего не играли из за травм. вы вообще футбол смотреть? или только заголовки читаете в газетах?! причем здесь паспорта ???????????? малком и клаудиньо получили паспорта , но как были легионерами так и остались . ужас какой . лучше молчите сойдете за умного. ещё раз для особо одаренных . все зависит от игроков . тот же Бакаев малком ушел, пожалуйста проявляй себя , выгрызай место, в итоге что? уехал в Дубаи и там толком ничего не показывает .
+9
-3
+6
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Ну на фланге он бы её точно отвозил. Футболист-то хороший, качественный
+6
-2
+4
Я этого не понимаю. Зачем? Чтобы сидел под Сантосом? Тогда смысл пытаться брать хорошего и явно очень не дешёвого игрока?
Т.е. схема: отпускаем бесплатно игрока, а вместо него покупаем за серьёзные деньги игрока не лучше. Гениально.
+4
0
+4
Освободилось рабочее место со ставкой 2 млн евро. Требования: усидчивость, паспорт, знание португальского.
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Локомотивцы будут дураками если отдадут зениту Тикнизяна.
Да не отдадут они Тики, да и сам он планирует на повышение в Европу, а не в Зенит
+5
-2
+3
Ответ Шагри
Я не понял. Так Кругового сослали во вторую лигу потому что он не нужен в составе или все таки игрок на его место нужен, а ссылка это месть за уход? Питерские, объясните.
месть)
+11
-8
+3
Ответ Мерген Морозов
какой молодец. не поленился статистику посмотреть. а на личности переходить не надо. что значит за умного сойдешь. мне зенит не интересно смотреть. смотрю его 2 раза в год. а если ты не можешь нормально принять чужое мнение то лучше иди комиксы дочитай и домашку сделай
а какой у вас мнение? вы написали что он загубит карьеру? в чем это проявиться ? в том что будет выходить не каждый матч в старте? но при этом зп больше , титулы выиграет и будет играть в команде с сильными партнёрами а это всегда шанс для развития и роста . про паспорта вы что то сразу слились. или это тоже мнение к которому все должны прислушиваться ?! в том то и дело, прежде чем писать, посмотрите изучите вопросы, а не просто накидывать всякую хрень и считать себя крутым , у которого есть свое мнение
+2
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Он заграницу уйдет
+1
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+1
Ответ Мерген Морозов
Кузяев много лет мечтал уйти. наконец ушел. мостовой игрок ротации. караваев тоже. Коваленко Адамов чистяков сутормин круговой хорошие игроки. но с питерскими бразильцами конкуренцию мало кто выдержит. особенно если паспорта будут давать как малкому клаудинью. в 90е Спартак доминировал и собирал все сливки с лиги. в 2000 ЦСКА. но они просто так игроков не покупали. чтобы был перспективный и для то оо чтобы сделать на бочке под иностранцем
Давайте подробнее какие сливки с лиги снимал в 90х Спартак?
Каких лидеров соперников забирали?
Зато питерские гребут лопатой, начиная с данни, семшова, быстрова, заканчивая смаком, бухаровым и дзюбой
+1
0
+1
Ответ Кирилл Демченко
а что значит сломать карьеру ? кузяеву, Караваева, мостовому итд что сломали карьеру? или может это все таки зависит от игроков ?
Кузяев много лет мечтал уйти. наконец ушел. мостовой игрок ротации. караваев тоже. Коваленко Адамов чистяков сутормин круговой хорошие игроки. но с питерскими бразильцами конкуренцию мало кто выдержит. особенно если паспорта будут давать как малкому клаудинью. в 90е Спартак доминировал и собирал все сливки с лиги. в 2000 ЦСКА. но они просто так игроков не покупали. чтобы был перспективный и для то оо чтобы сделать на бочке под иностранцем
+14
-13
+1
Ответ Иван Галяткин
А кто же тогда будет возить Яну Ромашкину на работу в 3:30?
Он же! Только на новое место работы - в Газпром!
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
Я могу😁
каблук
+2
-1
+1
Ответ Шагри
Я не понял. Так Кругового сослали во вторую лигу потому что он не нужен в составе или все таки игрок на его место нужен, а ссылка это месть за уход? Питерские, объясните.
Круговой решил уйти, нужен второй на позицию после Сантоса, нужно его наигрывать вдолгую. Тикнизяна бы не хотелось, выходить на 7 минут в концовке может перспективный 19летний.
+2
-1
+1
Будет ли перевезен офис Матч ТВ в Петербург?
+1
0
+1
Интерес Зенита понятен. Но какой интерес Ромашкиной переходить с Матч тв в Фонтанку непонятно.Условно Зенит предлагает жене Тикнизяна из лидирующего клуба перейти в типичный середняк. Ну и смысл?
+1
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Ответ Шагри
Не, чел, ты не понял в иронию. Твои собратья последние дни уверяли, что Кругового слили во вторую команду из-за ненадобности. Типа с составом всё ок. А тут замену ему начали искать. Вдруг.
Какая ирония, какие собратья? Ты в своем мире?)
Тикнизян нафиг не нужен ещё и потому, что он типа звезда, и будет недоволен игровым временем, и потому, что с таким переходом вони из Москвы будет много)
Уже вон началось)
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Ответ Шагри
Ахахахахаха ну да) опять эти сказки про ух какой мощнейший состав зенита. Аж смешно. Тот же лавочник Локо Изидор отыграл за вас больше, чем за Локо. Вот смотрю я даже не на лавку Зенита, а на стартовый состав и понимаю, что разве что Вендел и Клаудиньо могли бы играть в старте Локомотива. Ну Кассьера еще. А ты тут задвигаешь, что ваш дубль это железная основа любого клуба ЧР. Лоооооол.
Естественно Изидор выходил, у Зенита всего один нап был.
Про остальное - чушь!
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Ответ schwein
Тут и одно из двух. Либо Семак действительно Тренер, раз с таким средним составом взял 5 титулов, либо вы ошибаетесь. Опять же, можно же и обратное сказать, что Дзюба, которого списали из Зенита в утиль, в нынешнем Локомотиве лидер.
Пирло уходил из Милана будучи списанным, но стал лидером в Юве.
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Ответ Шагри
Ахахахахаха ну да) опять эти сказки про ух какой мощнейший состав зенита. Аж смешно. Тот же лавочник Локо Изидор отыграл за вас больше, чем за Локо. Вот смотрю я даже не на лавку Зенита, а на стартовый состав и понимаю, что разве что Вендел и Клаудиньо могли бы играть в старте Локомотива. Ну Кассьера еще. А ты тут задвигаешь, что ваш дубль это железная основа любого клуба ЧР. Лоооооол.
Ну совсем перегибаешь.. Вендел, Клоудиньо, Сантос, Барриос, Кассьерра, Родригао, Алип, Фернандес, это железные игроки любого клуба РПЛ, и это я только посмотрел легионеров, бе, при этом, не являюсь болельщиком зенита, но состав у них на 2 головы выше любого клуба в России
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Карма Дугласа. С одной стороны - подмена нужна. С другой стороны, кого ни поставь - будет хуже)
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Где-то во Франции горячо одобряет эту идею Йоан Молло.
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