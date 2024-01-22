Феликс о критике: «Привык, что обо мне говорят. Это не имеет значения, я уверен в себе»

Жоау Феликс высказался о критике и подвел итоги матча «Барсы» с «Бетисом» (4:2).

, вышедший на замену на 81-й минуте, на 90-й забил победный гол в матче 21-го тура . После гола он поцеловал эмблему.

«Я хорошо справляюсь с критикой. Привык, что обо мне говорят, когда я хорош или плох. Для меня это не имеет значения. Я уверен в себе и стараюсь показывать максимум.

Когда проводишь много лет в таком режиме, то привыкаешь. Лучший вариант – ничего не читать и не слушать, а просто двигаться дальше».

Об игре

«Все закончилось хорошо, победа со счетом 4:2. Во втором тайме мы немного страдали, но знали, как не потерять единство и вернуться. К счастью, все закончилось победой».

О первом тайме

«Он был очень хорош. Не знаю, лучший [в сезоне] или нет, я не умею анализировать матчи, но мы могли забить больше. В конце концов мы победили, этого мы и хотели».

О сложностях «Барсы»

«Нужно быстро их решать, потому что мы не можем так играть весь сезон. Впереди очень важные игры – Кубок в среду, Лига чемпионов. Нужно быть на лучшем уровне. Мы хотим прогрессировать, ведь мы много забиваем. Нужно лучше обороняться. Посмотрим, что мы сделали правильно, а что – нет», – сказал вингер.

В этом сезоне 24-летний португалец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач за 26 игр в составе «Барсы». Полная статистика игрока, арендованного у «Атлетико», доступна здесь.