Феликс о критике: «Привык, что обо мне говорят. Это не имеет значения, я уверен в себе»

Теги Барселона Бетис Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался о критике и подвел итоги матча «Барсы» с «Бетисом» (4:2).

Феликс, вышедший на замену на 81-й минуте, на 90-й забил победный гол в матче 21-го тура Ла Лиги. После гола он поцеловал эмблему.

«Я хорошо справляюсь с критикой. Привык, что обо мне говорят, когда я хорош или плох. Для меня это не имеет значения. Я уверен в себе и стараюсь показывать максимум.

Когда проводишь много лет в таком режиме, то привыкаешь. Лучший вариант – ничего не читать и не слушать, а просто двигаться дальше».

Об игре

«Все закончилось хорошо, победа со счетом 4:2. Во втором тайме мы немного страдали, но знали, как не потерять единство и вернуться. К счастью, все закончилось победой».

О первом тайме

«Он был очень хорош. Не знаю, лучший [в сезоне] или нет, я не умею анализировать матчи, но мы могли забить больше. В конце концов мы победили, этого мы и хотели».

О сложностях «Барсы»

«Нужно быстро их решать, потому что мы не можем так играть весь сезон. Впереди очень важные игры – Кубок в среду, Лига чемпионов. Нужно быть на лучшем уровне. Мы хотим прогрессировать, ведь мы много забиваем. Нужно лучше обороняться. Посмотрим, что мы сделали правильно, а что – нет», – сказал вингер. 

В этом сезоне 24-летний португалец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач за 26 игр в составе «Барсы». Полная статистика игрока, арендованного у «Атлетико», доступна здесь.

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8 комментариев
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Ну вчера конечно эффектно и эффективно пробил шведой, гол-красавец забил.
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Феликс - футболист загадка . Вроде все умеет великолепно , но в тоже время показывает это время от времяни . Жаль , что нет стабильности , так бы был топ игроком.
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Игрок чувствует тонкости перепасовок, он с Ферранном толком и не играл а вчера здорово комбинировали в моменте с его голом. При поставленной позиционной игры что Ферран что Феликс отлично будут себя чувствовать. Посмотрите на движение Феррана во время голов, он не выключается из эпизодов почти никогда вечно себя предлагает.. в класико Ферран дважды выходил на ту же позицию что и Педри в моменте с первым голом, у Педри был открытый Ферран а у Феррана никого, Лева был в опорной зоне.. без поляка кстати отлично контратаковали, причем два раза но жаль в одном Мансано остановил мяч после блокированного удара от Феликса а так мяч был бы у Барсы и 2-5 был близок) многие не хвалят, но вчера и Фермин здорово вышел сначала при счете 2-2 отобрал мяч в момент у большинства игроков при контратаке а потом забрал мяч в чужой штрафной и начал голевой момент Феликса
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Просто-таки Железный Феликс 💪
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уверен в себе - это хорошо, а кто на тренчах пахать будет, чтобы не загнуться, как Коу?
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