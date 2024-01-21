Хави о 4:2 с «Бетисом»: «Барса» контролировала игру, доминировала, но пропустила дважды – и после этого снова доминировала. Мы победили там, где еще никто не побеждал»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Иньяки Пенья Рональд Араухо Ферран Торрес Педри Футбол

Хави отметил зрелищность игры «Бетис» – «Барселона» (2:4).

«Мы были очень хороши. Контролировали игру, зачастую доминировали, но все усложнилось из-за эпизода, в котором Иньяки и Араухо друг друга не поняли, рикошета, возможного фола на Педри.

Мы напряглись после пропущенного мяча и сразу пропустили еще один. После этого мы снова доминировали.

Мы должны были забить раньше. Мы сделали важный шаг вперед на стадионе, на котором в этом чемпионате еще никто не выигрывал, при этом выпустив молодых игроков и проявив характер – именно этого мы в «Барселоне» и хотим.

Люди, должно быть, получили удовольствие. Мы забили 4 гола, 3 из них на счету Феррана. Команда усердно трудилась.

Мы сыграли не лучшим образом, поскольку пропустили два мяча, но сама игра – отличная», – заявил главный тренер «Барселоны».

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36 комментариев
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Хави умница
С двумя 16-ти летними в составе играет на уровне ЛЧ
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Ответ Roman
Что-то все испанцы на доминировании зациклены
А что поделать, все в одном классе обучались
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Хави браво 👏
+15
-4
+11
Курбаси порадовал, очень солидно выглядел, с учётом того, что играл на одной из самых ответственных позиций на поле.
+10
-2
+8
Ответ Flylink
Курбаси порадовал, очень солидно выглядел, с учётом того, что играл на одной из самых ответственных позиций на поле.
Кубарси. Начинаем запоминать )
+5
-1
+4
Будем слушать эти басни про доминирование до следующей встрече с Реалом и выносе в 4 мяча.
+6
-2
+4
Ответ Bazilic
Фати сломал Манди из Бетиса, такое может случиться со всеми Гави - несчастный случай Педри - вина Барсы
В чем вина Барсы. В том, что Куман просил Педри не ехать на мусорный чемпионат Лиги наций, а Педри туда поперся и отыграл от звонка до звонка?
Проблемы Педри в том. что он прибавил вес, обзавелся мышечным каркасом туловища, а мышцы ног не прибавили. При большой беговой работе это ведет к перегрузу - мышцам приходится носить лишние килограммы, которых раньше не было.
+3
0
+3
Хави прав. Реал месяц назад чудом отскочил на Бенито Вильямарин считая секунды до свистка))
+13
-10
+3
Ответ Софья Хороброва
Комментарий скрыт
Отвечать за слова будешь?Приведи-ка список этих "90% игр"
+4
-2
+2
Ответ Очки Дани Алвеса
А в чем тут умница Хави? Это наоборот кретинизм какой-то - год за годом заигрывать еле окрепших юнцов, чтобы они потом как Гави с Педри и Фати по полгода за сезон стабильно пропускали. В чем тут героизм тренера-то? Барселона и с 13-летним воспитанником в составе победить наверняка сможет.
Фати сломал Манди из Бетиса, такое может случиться со всеми
Гави - несчастный случай
Педри - вина Барсы
+2
-1
+1
Ответ Очки Дани Алвеса
А в чем тут умница Хави? Это наоборот кретинизм какой-то - год за годом заигрывать еле окрепших юнцов, чтобы они потом как Гави с Педри и Фати по полгода за сезон стабильно пропускали. В чем тут героизм тренера-то? Барселона и с 13-летним воспитанником в составе победить наверняка сможет.
Если бы ты следил за футболом, то не писал бы такую чушь. Педри и Фати начали ломаться до Хави, и в случае с Фати там проблема была не в куче матчей – его сломали в жестком стыке
+1
0
+1
Ответ Софья Хороброва
Комментарий скрыт
Реал забивает на 90+ минуте - это класс, королевский характер, дух Хуанито в конце концов. Барса забывает на 90 минуте - везение. Главное, не перепутать))
+3
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После замены Лёвы игра оживилась.
+2
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Ферран хет трик, Дарвин дубль - что за аномалия происходит сегодня?
+3
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Ответ ljolik888
Отличный матч . Правда зачем-то проспали начало второго тайма . Ферран молодец , надеюсь продолжит в том же духе .
Победа не такая яркая , как у реала , но тоже не плохо.😎
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ох уж спортс , любят же они такие заголовки составлять
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Он квантовый доминатор, еще поплачете от него)
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Ответ yarmuck
Вообще, есть ли топ-клуб где в основе выпускали одновременно лвух 16-х пацанов??
их бы обоих и не выпустили, если бы не травмы
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Ответ Очки Дани Алвеса
А в чем тут умница Хави? Это наоборот кретинизм какой-то - год за годом заигрывать еле окрепших юнцов, чтобы они потом как Гави с Педри и Фати по полгода за сезон стабильно пропускали. В чем тут героизм тренера-то? Барселона и с 13-летним воспитанником в составе победить наверняка сможет.
Педри провел 70+ игр за сезоне ещё при Кумане и виноват в первую очередь сам. Хави его так не гонял и старался давать ему передышку
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Ответ kellhus
Комментарий удален пользователем
Фати передаёт привет.
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Ответ Madhamish
Что не отменяет того, что первые два гола Барса забила после дикого фарта, а третий - Феликс забил гол всей жизни на своем чисто индивидуальном мастерстве. Хави стал вдруг очень хорош, ага. Возрождение Барселоны не за горами! Бетис он сам играет в футбол и другим дает. В открытом футболе обычно побеждают те, у кого футболисты класснее. У Бетиса толстый Фекир, и Бельерин. Выпустить на замену некого. Плюс удача была не на их стороне. В первом круге Барселона вообще 5 закатила и это единственная победа Хави не с минимальным счетом. Посмотрим, что будет, когда Хави встретится с командой, не уступающей в классе.
Хави сегодня заслужил похвалу за то что не уперся и засунул свою бесхарактерность куда подальше и убрал поляка, наконецто. Лева теперь должен выходить на 5-10 минут до того момента пока не проявит себя, обычно с другими ведет так, посмотрим как с поляком поступит.. без поляка и контратаки были быстрые, Ферран и Феликс на ударной позиции оказались
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Ответ Green grass
Это именно в Ла лиге так. Соперники просто раздвигают ноги, зато против Реала выдают матчи жизни.
Прям как Бильбао?)
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Никто кроме барсы не выигрывал со счета 2:2?
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в итоге выдоминировали
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Доминатор!
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Хави доминировал доминировал да выдоминирововал.
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После такого матча могу слушать о его доминировании аж до 24 числа😎
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Отличный матч . Правда зачем-то проспали начало второго тайма . Ферран молодец , надеюсь продолжит в том же духе .
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Комментарий удален пользователем
Похоже на девиз гинекологов: Мы работаем там, где другие отдыхают)) С победой!
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