Хави о 4:2 с «Бетисом»: «Барса» контролировала игру, доминировала, но пропустила дважды – и после этого снова доминировала. Мы победили там, где еще никто не побеждал»
Хави отметил зрелищность игры «Бетис» – «Барселона» (2:4).
«Мы были очень хороши. Контролировали игру, зачастую доминировали, но все усложнилось из-за эпизода, в котором Иньяки и Араухо друг друга не поняли, рикошета, возможного фола на Педри.
Мы напряглись после пропущенного мяча и сразу пропустили еще один. После этого мы снова доминировали.
Мы должны были забить раньше. Мы сделали важный шаг вперед на стадионе, на котором в этом чемпионате еще никто не выигрывал, при этом выпустив молодых игроков и проявив характер – именно этого мы в «Барселоне» и хотим.
Люди, должно быть, получили удовольствие. Мы забили 4 гола, 3 из них на счету Феррана. Команда усердно трудилась.
Мы сыграли не лучшим образом, поскольку пропустили два мяча, но сама игра – отличная», – заявил главный тренер «Барселоны».
С двумя 16-ти летними в составе играет на уровне ЛЧ
Проблемы Педри в том. что он прибавил вес, обзавелся мышечным каркасом туловища, а мышцы ног не прибавили. При большой беговой работе это ведет к перегрузу - мышцам приходится носить лишние килограммы, которых раньше не было.
Гави - несчастный случай
Педри - вина Барсы